Kanadalaistoimittaja mollasi Marko Anttilaa tökerösti – vastaa nyt kohupuheisiinsa

Scott Wheeler puntaroi Suomen mahdollisuuksia nuorten MM-kisoissa.

Marko Anttila on juhlinut kahta MM-kultaa Leijonissa.

Edmonton, Kanada

– Kaveri on 34-vuotias, yli kaksi metriä pitkä, eikä osaa luistella. Hän ei osaa pelata jääkiekko. Tarkoitan todella, että HÄN EI OSAA PELATA JÄÄKIEKKOA. Hän roiskii kiekkoa vain ympäri kaukaloa. Anttilan katsominen on kokemus.

Näin The Athleticin kanadalaistoimittaja Scott Wheeler kirjoitti Twitterissä vuonna 2020 Suomen kansallissankariksi nousseesta Marko Anttilasta, joka oli edellisenä keväänä ollut suuressa roolissa kaatamassa MM-kisojen puolivälierässä Ruotsia, välierissä Venäjää ja finaalissa Kanadaa.

Wheeler muistelee huvittuneena kyseistä aikaa.

– Meillä The Athleticilla on paljon suomalaisia lukijoita, joten olen saanut kyllä palautetta siitä. Se twiitti meni viraaliksi ja sai vähän liikaa huomiota, hän vastaa.

Toimittaja seisoo yhä sanojensa takana.

– En ole nähnyt pelaajaa, joka luistelee noin huonosti, tuolla tasolla. En halua vähätellä hänen saavutuksiaan. Hän on ollut erittäin tärkeä pelaaja Suomen maajoukkueelle jo kauan, Wheeler lähettää terveiset suomalaiskannattajille.

Marko Anttila joutui Scott Wheelerin hampaisiin.

Nuoria pelaajia suurennuslasilla seuraava ja heihin erikoistunut Wheeler antaa Nuorille Leijonille hyvät mahdollisuudet kultamitaliin.

– Yleensä en ajattele näin. Yleensä Kanada ja USA ovat silmissäni kaksi selvästi vahvinta, mutta nyt tilanne on toinen.

Yksi suuri tekijä Wheelerin ajatuksen muutoksessa on Kanadan poissaolot.

– Kanada menetti laskujeni mukaan yhdeksän pelaajaa sitten viime joulun kisojen. Kanada heikentyi, kun taas esimerkiksi Suomi vahvistui Aatu Rädyn tulon myötä, hän muistuttaa.

Suomen joukkue ei pursua tähtiyksilöitä Kanadan tavoin, mutta Wheeler näkee suomalaisjoukkueen silti vaarallisena vastustajana.

– Heidän joukkueensa on todella syvä. Erinomaisen ykkösketjun takana siellä on paljon tasaista osaamista. Tykkään myös heidän puolustuksestaan, jonka tähtenä tuikkii Topi Niemelä, joka on osoittanut olevansa supertähti tässä turnauksessa.

Niemelä häikäisi Nuorten MM-jäillä vuoden 2021 kisoissa, kun kärppäpuolustaja iski seitsemään otteluun kahdeksan tehopistettä ollen turnauksen tehokkain puolustaja.

Wheeler näkee Nuorissa Leijonissa potentiaalisen mestarijoukkueen, mutta huomauttaa yhdestä uhkakuvasta.

– En ole varma, miten Suomen maalivahtiosasto kestää. Leevi Meriläinen on hyvä maalivahti, mutta esimerkiksi Ruotsin Jesper Wallstedt ja Kanadan Sebastian Cossa ovat lähtökohtaisesti paljon edellä kaikkia muita. Maalivahtipelaaminen voi olla erottava tekijä.

Yksittäisistä Nuorten Leijonien pelaajista Wheeler on eniten kiinnostunut Brad Lambertista. Winnipeg Jets varasi kohutun suomalaislupauksen tänä kesänä 30. varausvuorolla.

– Hänellä oli todella vaikea viime kausi ja odotin, että hänen kurssinsa kääntyy Pelicansiin siirtymisen myötä, mutta niin ei käynyt. Hän on äärimmäisen lahjakas pelaaja. Koko tämän turnauksen ja kesän varaustilaisuuden parhaita luistelijoita.

Kanadalainen ei osaa sanoa, mistä Lambertin putoaminen avauskierroksen loppupäähän NHL:n varaustilaisuudessa johtuu, mutta heittää varovaisen arvauksen.

– Hän tarvitsee paljon peliaikaa ja kiekkokosketuksia hyökkäyspäässä. Hänestä ei ole nelosketjun pelaajaksi. Joakim Kemellin huippualkukausi myös söi Lambertin peliaikaa. Kemell ikään kuin pelasi hänen paikallaan.

Wheelerin mukaan Lambertin valtava potentiaali tekee hänestä mielenkiintoisen pelaajan.

– Hänellä on taidot vaikka mihin. Siitä se ei jää kiinni. Hänen pitää saada pakka kasaan ja pelata samalla tasolla kuin mitä hän pelasi viime joulukuussa tynkäkisoissa. Hän oli ilmiömäinen.

Lambertilla on sekä Suomen että Kanadan kansalaisuus, mikä on tehnyt nuorukaisesta poikkeuksellisen kiinnostavan pelaajan myös Pohjois-Amerikassa. Wheelerin mukaan Lambert olisi voinut hyvin mahtua Kanadan joukkueeseen.

– Viime kauden perusteella se on siinä ja siinä, mutta potentiaalin ja lahjojen puolesta heittämällä.

Suomi kohtaa Kanadan alkulohkon viimeisessä ottelussa maanantaina. Wheeler odottaa taistosta tasaista.

– Kumpikaan tuskin tulee ylikävelemään toisesta. Vastakkain ovat kaksi mestarisuosikkia. Suomi on Kanadan ensimmäinen testi tässä turnauksessa.

Nuorten Leijonien ja Kanadan välinen taisto alkaa Suomen aikaa tiistain välisenä yönä kello yksi.