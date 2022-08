Venäläismedia pilkkasi Kanadan MM-kisojen yleisökatoa – kanadalaisilta viiltävä kuitti

Kanadalaiset vastaavat venäläisten huuteluun.

Edmonton, Kanada

Alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa käy yleisökato, vaikka kisat pelataan kiekon mahtimaassa Kanadassa.

Kisat pelataan lisäksi Edmontonissa, jonka NHL-joukkue Oilers pelasi viime kaudella parhaan sesonkinsa aikoihin ja eteni aina konferenssifinaaleihin saakka.

Kiekkohuuman voisi kuvitella olevan kuumimmillaan, mutta katsomot ammottavat tyhjyyttään. Ainoastaan Kanadan otteluissa on edes mainittavan verran yleisöä, mutta jopa vaahteralehtipaitojen kamppailuissa katsomot ovat puolillaan.

Venäläinen Championat naljaili artikkelissaan Kanadan suuntaan vähäisistä yleisömääristä. Lehti laski, että turnauksen kuusi ensimmäistä ottelua keräsi paikanpäälle yhteensä ainoastaan reilut 5 300 katsojaa.

Myös Kanadassa harmitellaan vähäistä yleisömäärää.

Kisojen päänäyttämön Rogers Placen käytävillä kannattajat Allena, Jamie ja Rick ovat ymmällään vaisuista katsojaluvuista Kanada–Tshekki-ottelun erätauolla.

– Odotimme täysiä areenoita. Olen kyllä hyvin pettynyt, Jamie sanoo.

Se, että kisat pelataan juuri jääkiekon emämaassa, nostatti entisestään odotuksia.

– Odotuksiin nähden tämä on pienimuotoinen shokki, Allena säestää.

Kanadan ja Tshekin välinen mittelö oli Rickille turnauksen ensimmäinen ottelu. Hän odotti pitkiä jonoja.

– Täällä saa kulkea kaikessa rauhassa. Olen pettynyt.

Vähäisen väkimäärän ei uskota liittyvän Kanadan jääkiekkoliiton Hockey Canadan yllä vellovaan skandaaliin.

– Kiekkofanit ovat kiekkofaneja. Kentällä olevat pelaajat eivät liity siihen mitenkään. Ne asiat on pidettävä erillään, Jamie kertoo.

– Se (Hockey Canadan -tapaus) on niin tuore, että tuskin on vaikuttanut tähän, Allena pohtii.

Mistä uskot vaisun yleisömäärän johtuvan?

– Vaikka olemme Kanadassa, elokuu ei ole jääkiekkokuukausi. Jouluna tilanne oli aivan eri. Silloin vierelläni katsomossa istui ihmisiä, jotka olivat tulleet Carolinasta saakka katsomaan pelejä, Rick toteaa.

– Turnausta on mainostettu huonosti. Ei mainostauluja, ilmoituksia, ei mitään. Lisäksi lippujen hinnat ovat todella kalliit, Allena lisää.

Kanadalaiset lähettävät terveiset heitä mollanneille venäläisille.

– He eivät tee mitään muuta kuin huijaavat. Eikä pelkästään jääkiekossa, Allena tokaisi.

Jaimen terveiset olivat suolaisemmat.

– Missä he edes ovat? Mikseivät he ole pelaamassa? Aivan, heidät on suljettu ulos, hän veisteli.