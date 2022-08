USA:n tähtipelaaja hyppäsi kaukaloon ilman luistimia ja huitoi vimmatusti – tästä tilanteessa oli kyse

Yhdysvaltain ykkössentteri kehuu Leijonia.

Edmonton, Kanada

Yhdysvallat on aloittanut alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-turnauksen mallikkaasti. Se on juhlinut voittoa Saksaa, Sveitsiä, Itävaltaa ja Ruotsia vastaan.

Kaikki voitot olivat tuloksellisesti selvää kauraa. Saksa kaatui lukemin 5–1, Sveitsi 7–1, Itävalta 7–0 ja Ruotsi 3–2. Maalisuhde 22–4 on kovaa valuuttaa turnauksen alkuun.

Hallitsevan mestarin USA:n ykkössentteri Thomas Bordeleau on ollut vahva. Pienikokoinen hyökkääjä nakutti alkulohkoon tehot 1+6.

Viime kaudella NHL:ssä kahdeksan ottelua pelannut jenkki herätti huomion ennen USA:n ja Sveitsin välistä ottelua.

Sentteri oli ainut pelaaja, joka asteli shortsit jalassa penkille tekemään omia lämmittelyrutiinejaan. Erityisesti nuorukaisen lämmittely aloituksia varten näytti erikoiselta.

Bordeleau astui jäälle tennareissa ja vaihteli mailaansa puolelta toiselle nopeaan tahtiin ja veteli kuvitteellisesti aloituksia taakseen. Tilanne näytti siltä, kuin hän olisi soutanut.

– Saan sillä tavalla silmä-käsi -koordinaationi toimimaan ja hereille. Yritän tehdä kaikenlaisia harjoituksia, että minulle ei tulisi yllätyksiä aloituksissa, Bordeleau nauraa.

Omien sanojensa mukaan Bordeleau on kuullut yllättävän vähän kuittailua erikoisesta tyylistään.

– Menen kaukalon reunalle noin puoli tuntia ennen alkulämmittelyjä, milloin katsojat eivät ole vielä saapuneet, joten kovin moni ei ole nähnyt sitä, hän sanoo hymy huulillaan.

”Yllättävän vähän” ei kuitenkaan tarkoita ”ei ollenkaan”.

– Michiganin yliopistossa joukkuekaverit sanoivat, että näytän ihan siltä kuin olisin Star Warsissa heiluttelemassa valomiekkaani, sentteri repeää nauruun.

San Jose Sharksin toissakesän varaus jätti ensimmäiset luistimenpiirtonsa NHL-jäille viime kaudella. Bordeleau pelasi Sharksin paidassa kahdeksan NHL-ottelua tehopistein 0+5.

Loppukausi San Josessa jätti huippulupaukselle lämpimät muistot, ja erityisesti yksi pelaaja teki lähtemättömän vaikutuksen.

– Olen kiitollinen, että sain sellaisen lopun viime kaudelle. Oli upeaa päästä haistelemaan ilmaa NHL-pukukoppiin. Minut otettiin erittäin hyvin vastaan, mutta erityisesti Brent Burns jäi mieleen. Hän oli joukkueen hauskin tyyppi ja on surullista, että hän ei jatka joukkueessa.

– On uskomatonta, miten hän voi tuossa iässä pelata niin paljon ja hyvällä tasolla. Hän pitää hyvää huolta kropastaan ja hän on pelaaja, jolta otin paljon oppia, Bordeleau hehkuttaa.

Bordeleau kehaisee myös Suomea ja sanoo, että pohjalaiset ovat ärsyttäviä vastustajia.

Suomi löi teidät harjoitusottelussa ennen turnausta – millainen joukkue Nuoret Leijonat on, Thomas Bordeleau?

– Tiedät aina, mitä tulevan pitää, kun pelaat Suomea vastaan. Silti voittaminen heitä vastaan oon äärettömän vaikeaa. Heidän pelitapansa ja -systeeminsä on samanlainen A-maajoukkueessa sekä U20-tasolla. Suomi on taitava ja hyvin valmennettu joukkue.

Yksittäisistä pelaajista jenkkipeluri nostaa esiin kaksi nimeä.

– Tässä turnauksessa Kasper Simontaival on kaveri, jonka on mukava nähdä onnistuvan. Olemme olleet yhdessä joillakin leireillä. Hän on hyvä maalin edessä ja taitava hyökkäyspään pelaaja.

– Turnauksen ulkopuolelta Mikael Granlund tulee ensimmäisenä mieleen. Kohtasimme aikuisten MM-kisoissa, ja hän pelasi upean turnauksen. Hän on todella fiksu pelaaja ja hyvä joka puolella kenttää. Hän on todella taitava, ja häntä vastaan on vaikea pelata.

Suomi ja USA pelaavat Edmontonissa eri lohkoissa, joten mahdollinen kohtaaminen nähdään vasta turnauksen loppupuolella.