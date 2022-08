Valmentajaguru paljastaa Suomen maalivahtipelin heikon kohdan – esittää samalla rohkean linjauksen

Kari Lehtonen kertoo suomalaisesta maalivahtituotannosta.

Edmonton, Kanada

Alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-turnauksessa Edmontonissa vietetään neljättä kisapäivää, kun Nuorille Leijonille lankesi kahden päivän huili. Jokapäiväisessä kisatiedotteessa kerrottiin Suomen peruneen perjantain harjoitukset.

Leijonat pelasi torstaina jännittävän kamppailun Tshekkiä vastaan, joka ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa Suomen eduksi.

Voittolaukauskilpailussa Suomen voiton takuumiehenä toimi maalintekijöiden ohessa maalivahti Leevi Meriläinen, joka pysäytti neljä viidestä tshekkiläisyrityksestä.

Suomen maalivahteja ja yleisesti suomalaisen jääkiekon maalivahtitilannetta on seuraamassa Edmontonissa Jääkiekkoliiton maalivahtipelin kehityspäällikkö Kari Lehtonen, joka on myös A-maajoukkueen maalivahtivalmentaja.

Lehtonen kertoo, millaisena näkee Nuorten Leijonien maalivahtitilanteen.

– Jos kaverit pelaavat omalla tasollaan, niin siitä ei pitäisi menestyksen jäädä kiinni. Meillä on todella hyvä kolmikko matkassa ja joka kerta on hyvä mies heittää uuniin.

Maalivahtigurun rooli on ensisijaisesti tarkkailla veskarien otteita eikä puuttua valmennuksellisiin asioihin, mutta kysyttäessä hän jakaa omia näkemyksiään.

– Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, kuka torjuu missäkin ottelussa. Annan tarvittaessa vinkkejä vastustajan maalivahdista ja myös omista, koska kirjoitan heistä raportit ja seuraan muutenkin tarkkana. Vaikka en varsinaisesti kuulu valmennukseen, niin olen tietysti heidän tukenaan.

Kaksi maailmanmestaruutta maalivahtikoutsina voittanut Lehtonen löytää yhden heikkouden Nuorten Leijonien maalivahdeista.

– Suomalaisille puhuminen on aina ollut vaikeaa – niin jäällä kuin sen ulkopuolella. Olen huomannut vähän puhetta veskareilta, mutta jos vertaa esimerkiksi Kanadan maalivahteihin, jotka ohjaavat peliä hyvin aktiivisesti, me olemme ihan eri tasolla.

Leevi Meriläinen on ollut maalilla varma.

Samaan hengenvetoon Lehtonen kertoo, mitä toivoisi suomalaisilta maalivahdeilta jatkossa.

– Kaipaan suomalaisiin maalivahteihin sellaista tappajan mentaliteettia. Toivon, että uskallettaisiin välillä rikkoa tekniikatkin ja mennä niin sanotusti pää edellä tilanteisiin.

Lehtosen arki täyttyy hyvin pitkälti matkustelusta ja maalivahtien tarkkailusta. Hän paljastaa, että turnauksen jälkeen seuraavan kahden kuukauden aikana hän ehtii käydä kotona pesemässä pyykit.

– Hyvä jos sitäkään. Aika kovaa reissaamista tämä on. Parin kuukauden aikana olen kotona ehkä viikon tai kaksi, Lehtonen murjaisi.

Maalivahtivelho avaa myös näkemyksiään suomalaisesta maalivahtituotannosta.

– Pieni kuoppahan tuossa oli, jos katsoo ihan vaikka pelkästään NHL:ää. Nyt nousee taas uusi sukupolvi. Meillä on kuitenkin leveä hyvä tuotanto, joka poikii hyviä maalivahteja tasaisesti. Katsotaan Euroopan sarjoja ja KHL:ää viime vuodet, niin siellä oli paljon hyviä molareita.

– Suomessa tehdään hartiavoimin töitä maalivahtivalmennuksessa niin SM-liigassa, Mestiksessä kuin U20-sarjoissakin. Niissä sarjoissa on paljon hyviä maalivahtivalmentajia.

Juha Jatkola on yksi Suomen joukkueen maalivahdeista.

Suomen itänaapuri Venäjä on noussut maalivahtien suurmaaksi, mikä on näkynyt myös SM-liigassa, jossa ei noin kymmenen vuotta sitten pelannut venäläisiä maalivahteja. Viime kausina kotimaan sarjassa on nähty useita venäläismolareita.

Lehtonen näkee Suomen isona tekijänä Venäjän hurjassa nousussa.

– Aika paljon autettiin Venäjää. KHL:ssä oli kymmenisen suomalaista maalivahtikoutsia, ja nyt NHL on pullollaan venäläisiä maalivahteja. Varmasti sieltä olisi tullut joitakin yksilöitä läpi ilman suomalaista valmennustakin, mutta ilman sitä en usko, että näkisimme tällaisia lukemia.

Lopuksi Lehtonen tekee kovan linjauksen.

Mikä erottaa Suomen muista maista, Kari Lehtonen?

– Jos meillä ei ole parhaita yksilöitä, me olemme varmasti paras joukkue. Suomen maajoukkueilla yleisesti on niin hyvät ja meritoituneet päävalmentajat, jotka osaavat organisoida pelin sellaiseen pakettiin, jota on vaikea voittaa.

Suomi kohtaa seuraavassa ottelussaan sunnuntaina Slovakian. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 21.