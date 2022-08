Antti Pennanen latasi suoran arvion Nuorten Leijonien voiton jälkeen – paljasti seuraavan ottelun maalivahdin

Nuorten Leijonien pääkäskijä kertasi voittoisaa ottelua Tshekkiä vastaan.

Edmonton, Kanada

Nuoret Leijonat jatkoi voittokulkuaan alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa, kun turnauksen toisessa ottelussa Tshekki kaatui 4–3 voittomaalikilpailun päätteeksi.

Suomi sai ottelun alussa kylmän vesisuihkun niskaansa, kun Tshekki karkasi 2–0-johtoon erän puolessa välissä. Sitkeä leijonalauma kuitenkin kamppaili itsensä rinnalle ja lopulta ohi.

Päävalmentaja Antti Pennanen latasi selkeän näkemyksen ottelun tasosta.

– Jos ollaan rehellisiä, niin ei kumpikaan joukkue ollut hyvä tänään, Pennanen murjaisi.

Vaikka ottelun taso ei Pennasen mukaan päätä huimannut, leijonakäskijä löysi myös valoisia puolia.

– Kokemuksia pankkiin. Vaikkei meidän suoritus ollut tänään hyvä, täytyy kiittää pelaajia työnteosta. Kairattiin voitto kuitenkin.

– Lisäksi, kun joukkue on ollut voittava jo pidemmän aikaa, on hyvä, että ollaan välillä myös oikeasti pulassa. Siitä opitaan, Pennanen järkeilee.

Suomen ylivoimapelaaminen toimi ottelussa erittäin hyvin. Neljästä pelitilannemaalista yksi oli ylivoimaosuma, mutta aihioita oli useampaankin. Muun muassa Joakim Kemell kolisutti maalitolppaa pariin otteeseen.

– Meillä on taitavia pelaajia, niin ylivoimaa on silloin helpompi pelata. Tshekki pelasi (Joakim) Kemellin aika tiukasti pois, ja se maali tulikin sitten (Roby) Järventien puolelta. Hyvällä mallilla on ylivoima.

Suomalaisnuoret olivat Edmontonissa pelatuissa harjoitusotteluissa Ruotsia ja Yhdysvaltoja vastaan tappiolla, mutta nousivat takaa-ajoasemasta voittoon. Sama toistui Tshekkiä vastaan.

– Joukkue on luonteeltaan sinnikäs, sillä on paljon yhteisiä kokemuksia takana ja johtavien pelaajien moraali on hyvä. Uskon, että ne ovat pääsyyt, miksi tämä joukkue kykenee aina nousemaan, Pennanen arvelee.

ketjukoostumukset vaihtelivat ottelun aikana, kun valmennus yritti herätellä joukkuetta ja löytyy toimivia kokonaisuuksia. Kaksi ketjua ovat Pennasen mukaan osoittaneet toimivuutensa.

– Rädyn ja Määtän ketjut ovat osoittaneet toimivansa hyvin. Heleniuksen ja Kapasen kentällisiin voi tulla muutosta.

Kokoonpanossa nähdään myös toinen muutos seuraavassa pelissä, kun Juha Jatkola liukuu Suomen maalille.

– Alkuperäisen suunnitelman mukaan mennään eli Jatkola torjuu Slovakiaa vastaan.

Leijonat viettää välipäivänsä rennosti.

– Illalla kokoonnutaan yhteen palaveriin ja huomenna pidetään vapaapäivä. Sunnuntaina on taas aamulla ottelu, niin päivää ennen sitten treenataan. Nyt kuitenkin kerätään energiaa, Pennanen päättää.