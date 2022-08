Nuorten Leijonien kapteeni Roni Hirvonen kommentoi Latvia-voittoa.

Edmonton, Kanada

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue sai erinomaisen alun turnaukselleen helteisessä Edmontonissa. Nuoret Leijonat karjui Latvian nurin 6–1-lukemin.

Yksi Suomen näkyvimmistä yksilöistä oli kolme tehopistettä (1+2) nakuttanut kapteeni Roni Hirvonen.

Hirvonen kommentoi turnausavausta varovaisesti. Latvia kaatui suhteellisen vaivattomasti.

– Oli hienoa avata turnaus voitolla, mutta meillä on paljon asioita, joita pitää parantaa. Tämä antoi kuitenkin itseluottamusta seuraavaa peliä varten, Hirvonen muotoili.

Hirvonen avasi sanaisen arkkunsa myös Suomen maalikappaleesta. Leijonajoukkueen pöllyttäessä maaliverkkoa kaiuttimet huudattavat vanhaa JVG:n versiota kappaleesta Peto on irti.

– En tiedä oliko meillä siihen sitten sanavaltaa. En ole ainakaan kuullut sellaista. Samalla vanhalla mennään, kippari kommentoi vanhaa, edellisistä kisoista tuttua maalilaulua.

HIFK-hyökkääjä kantaa turnauksessa kapteenin C-kirjainta rinnassaan. Hirvonen on otettu roolistaan.

– Se on valtava kunnia. Kapteenin kirjainta on kantanut Suomen jääkiekkohistoriassa niin upeita pelaajia, että tämä tuntuu hienolta.

Kysymykseen siitä, keneen NHL-pelaajaan Hirvonen vertaisi itseään tai kuka on hänen idolinsa, Hirvosen vastaus löytyy nopeasti.

– Mikael Granlund. Hänkin on kantanut C-kirjainta nuorten maajoukkueessa ja myös A-maajoukkueessa.

Hirvonen on Toronto Maple Leafsin toisen kierroksen varaus kahden vuoden takaa. Hirvonen on hyvillään, että organisaatio on kiinnostunut lupauksensa edesottamuksista.

– Kyllä ne joka pelin katsovat. Se on todella uskomaton juttu, että siellä tehdään paljon töitä minun eteeni ja autetaan. Huikea organisaatio on kyseessä.