Sota ei vaikuttanut – HIFK:sta tuttu puolustaja siirtyy KHL:ään

Yohann Auvitu siirtyy ensi kaudeksi Venäjälle.

Kaksi edellistä kautta HIFK:ssa pelannut puolustaja Yohann Auvitu on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen KHL-seura Neftehimik Nizhnekamskin kanssa. Hän on joukkueensa toinen ulkomaalaispelaaja.

33-vuotias Auvitu on pelannut SM-liigassa HIFK:n lisäksi JYPissä. NHL:ssä hän on pelannut New Jersey Devilsin ja Edmonton Oilersin paidassa.

Hän on pelannut KHL:ssä myös aiemmin, kaudella 2018–2019 jolloin hän edusti Sotshin joukkuetta.

Ranskalainen Auvitu on edustanut kotimaataan MM-kisoissa kymmenen kertaa.