Kommentti: Kanada ulos jääkiekon MM-kisoista – emämaasta on tullut lajin häpeäpilkku

Kanada pitää sulkea kansainvälisestä jääkiekosta kokonaisuudessaan, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kanadan jääkiekko on keskellä skandaalia. Kuvituskuva.

Kesä 2018.

Edellisenä talvena alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden voittanut Kanadan nuorten jääkiekkomaajoukkue on kutsuttu Kanadan jääkiekkoliiton Hockey Canadan tilaisuuteen Ontarion Londonissa.

Varainkeruutilaisuudessa jaetaan palkintoja muillekin, mutta nuorten maailmanmestarit ovat viikonlopun päätähtiä. Valtaosa pelaajista on tullut paikalle. On golftilaisuutta, on gaalailtaa. Juhlallisuudet kestävät useita päiviä, varsinainen gaala on maanantaina ja golfkisa tiistaina.

Tiistaina Hockey Canadan edustajat saavat puhelun, jossa heille kerrotaan, että kahdeksan MM-kultamitalijoukkueen pelaajaa on raiskannut nuoren naisen.

Se, mitä tapahtui sen jälkeen, on johtanut siihen, että Kanadan jääkiekko elää nyt omaa annus horribilistansa.

Syyllisiä on monia. Ja he ansaitsevat rangaistuksensa.

Lue lisää: MM-kiekkoilijat hyväksikäyttivät nuorta naista tuntien ajan hotellissa – karmeista syytöksistä alkoi jättiskandaali Kanadassa

Lue lisää: Rajut väitteet: Kanadalais­jää­kiekkoilijat raiskasivat tajuttoman naisen ja kuvasivat kaiken – kuvottava skandaali paisuu entisestään

Kanadan jääkiekkoliitto on ollut jatkuvassa pyörityksessä sen jälkeen, kun liitto tänä keväänä maksoi korvauksia Londonin tapahtumien uhrille. Korvaussumma on salainen, osapuolet ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, mutta tieto sopimuksen teosta on julkinen oikeuden asiakirja.

Kun kanadalaisen tv-yhtiö TSN:n toimittaja Rick Westhead julkaisi tiedon sopimuksesta, alkoi mediamylläkkä. Koko Londonin viikonlopun tapahtumat olivat olleet pimennossa siihen asti.

NHL ilmoitti aloittavansa oman tutkintansa, yksi kerrallaan sponsorit joko keskeyttivät tai kokonaan peruuttivat yhteistyönsä ja poliitikot alkoivat esittää ikäviä kysymyksiä. Myös Kanadan liitto aloitti uudestaan oman tutkimuksensa.

Tapahtumien todellisuus on tullut julki murusina ja ne muruset eivät mairittele jääkiekkoväkeä.

Miksi Kanadan jääkiekkoliitto soitti ensin vakuutusyhtiölleen ennen kuin soitti poliisille saatuaan tiedon raiskausepäilystä? Miksi Kanadan liitto ylipäätään maksoi korvauksia naiselle? Miksi Kanadan liitto maksoi korvaukset vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun nainen oli jättänyt kanteen siviilioikeuteen?

Pöyristyttävimpiin yksityiskohtiin kuuluu se, että Hockey Canada on myöntänyt, että sillä on erillinen rahasto, josta se voi maksaa korvauksia eri tilanteissa. Rahastosta on maksettu miljoonia dollareita muun muassa seksirikoksista 2000-luvun alussa tuomitun juniorivalmentaja Graham Jamesin uhriksi joutuneille junioripelaajille.

Lue lisää: Kanadan MM-joukkueen hyväksikäyttöskandaali paisuu

Asiantuntijoiden mukaan rahasto on olemassa siksi, ettei liiton tarvitse turvautua vakuutusyhtiöönsä. Kanadan jääkiekkoliitolla, kuten kaikilla muilla organisaatioilla sillä mantereella, on vakuutukset tällaisia varten. Mutta vakuutusyhtiö ei maksa kenellekään isoja korvauksia tällaisista tapauksista pikavauhtia. Se haluaa selvittää asioiden oikean laidan ja kysyä kysymyksiä.

Mahdollisten syyllisten kannalta ikäviä kysymyksiä.

Osa rahaston varoista on liiton mukaan tullut jäsenmaksujen maksajilta, eli harrastekiekkoilijoilta ja jääkiekkoa pelaavien lapsien vanhemmilta. Myös Londonin tapauksen nainen sai korvauksensa tiettävästi juuri tästä rahastosta.

– Kenenkään tässä maassa on tällä hetkellä vaikea luottaa Hockey Canadaan, maan pääministeri Justin Trudeau tiivisti kansalaisten tunteet pari viikkoa sitten.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on ottanut kantaa raiskauskohuun.

Koko tapaus tuo pinnalle Kanadan jääkiekon mahdin. Lajista on tullut niin kiinteä osa yhteiskuntaa, että se kuvittelee olevansa lain yläpuolella.

Kulttuurissa, jossa jääkiekkotähdet ovat maan suurimpia julkkiksia, on helppo nähdä miten myös maskuliinisessa lajiyhteisössä kasvavat nuoret pelaajat voivat kuvitella, että saavat tehdä mitä tahansa, ilman että siitä syntyy seurauksia.

Kesän aikana on tullut ilmi epäilyjä vuoden 2003 nuorten MM-kisoista ja siellä tapahtuneesta samanlaisesta joukkoraiskauksesta.

Yksi sen joukkueen jäsenistä, NHL:ssä sittemmin pelannut Jordin Tootoo, rehvasteli myöhemmin elämäkerrassaan siitä, miten helposti he iskivät naisia kisojen aikana ja raportoi kirjassaan myös pelaajien ryhmäseksikokemuksista. Tootoota ei ole epäilty joukkoraiskaukseen osallistumisesta ja hän on kiistänyt osallisuutensa.

Lue lisää: Kanadan MM-joukkueesta kammottava joukkoraiskausväite – pelaajan rehvastelu kirjassa lähti leviämään

Media ei tarttunut aiheeseen kirjan julkaisun aikana ja myös medialla on peiliin katsomisen paikka, koska se on ollut luomassa tätä tähtikulttia, mikä on aiheuttanut tämän vinouman.

Media, fanit, sponsorit, seurojen omistajat, valmentajat, liittojen virkamiehet ovat isossa kuvassa kaikki osa tätä makaaberia show’ta, jossa usein varsin heikosti koulutetuista teineistä tehdään supersankareita, jotka myös nopeassa tahdissa saavat miljoonia euroja rahaa.

Tarjolla on sponsorisopimuksia ja etuoikeuksia. Ravintoloista löytyy aina pöytä, ympärillä on aina naisia ja ystäviä. Eräs NHL-kiekkoilija kertoi taannoin saaneensa Pohjois-Amerikassa ylinopeussakot anteeksi, koska hänet pysäyttänyt poliisi sattui olemaan seuran kannattaja.

Kaikki tämä – ja se miten kesän 2018 tapahtumia käsiteltiin ennen tätä kesää – vain alleviivaa jääkiekon vinoutunutta asemaa Kanadassa.

Miksi Londonin poliisi ei kunnolla tutkinut mitä oli tapahtunut? Se on nyt avannut uuden tutkinnan. Miksi Kanadan jääkiekkoliitto ei edes yrittänyt oikeasti selvittää mitä on tapahtunut?

Onko Kanadan liitto – joka tietää syytettyjen pelaajien nimet – sallinut näiden mahdollisten raiskaajien osallistua maajoukkuetoimintaan nuorissa tai miesten maajoukkueessa sen jälkeen?

Nyt mahdolliset raiskaajat pääsivät kuin koira veräjästä. Taas kerran pojat saivat vain olla poikia ja jääkiekkoilijoille annettiin erityisvapaus. Osa heistä lienee jo NHL:ssä, epäiltyjen nimiähän ei ole koskaan julkaistu. Heistä osa on jo miljonäärejä, ja osa matkalla siihen.

He ovat saaneet jatkaa elämäänsä, toisin kuin uhri. Koska he ovat jääkiekkoilijoita.

Kanadan parlamentti on järjestänyt julkisia ja televisioituja kuulemisia, joissa valtion tukirahoja saavan Hockey Canadan edustajat ovat joutuneet vastaamaan poliitikkojen ikäviin kysymyksiin.

Niistä on välittynyt kuva, että vaikka vastauksia antaneet liittopomot ovat sanoneet oikeita asioita, he eivät tunnu vieläkään ymmärtävän mitä he ovat tehneet – tai jättäneet tekemättä.

– Meidän täytyy nähdä Hockey Canadan osoittavan olevansa läpinäkyvä, vastuullinen ja että he ymmärtävät missä tilanteessa he ovat. Heidän pitää tunnustaa virheensä, kaiken sen mitä ovat ovat tehneet. He ovat tietoisesti ummistaneet silmänsä ikäville asioille. Samaan aikaan kun monet muut organisaatiot ovat kohdanneet samoja asioita, kipuilleet niiden kanssa, mutta tehneet oikeita ratkaisuja, pääministeri Trudeau linjasi.

Lue lisää: Entinen NHL-pelaaja pöyristyi näkemästään – latasi tulisen vastauksen Kanadan jättiskandaalin keskiössä kärvisteleville pomoille

Journalistin on hyvä kertoa omat suhteensa ja omat sidonnaisuutensa, joten tässä ne tulevat:

Minä rakastan Kanadaa. Olen asunut maassa useita vuosia ja vieraillut siellä sitä ennen ja sen jälkeen. Olen käynyt sen molemmilla rannikoilla, kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja matkustanut sen preerioita pitkin tuhansia kilometrejä junalla.

Seuraan sen politiikkaa ja yhteiskuntaa ja jos saisin, ottaisin maan kansalaisuuden ja muuttaisin sinne välittömästi. Kaikkine vikoineen ja ongelmineen se on maailman paras maa.

Siitä huolimatta on pakko sanoa:

Kaiken tämän jälkeen Kanada pitää sulkea pois kansainvälisestä jääkiekosta. Ei toistaiseksi eikä ikuisiksi ajoiksi, vaan määräajaksi.

Nuorten MM-kisat alkavat Edmontonissa reilun viikon kuluttua ja seuraavat ovat vuoden vaihteessa Halifaxissa – vuoden 2003 kisojen isäntäkaupungissa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif viestitti IS:lle perjantaina, että näiden kisojen isännyys ei ole vaarassa ja Kanada saa kisansa järjestää.

Lue lisää: Kanadan jääkiekon raiskaus­kohu järkyttää – kiekkopomo jyrähtää nyt peittely­operaatiosta: ”Yököttävää”

Ja he voivat ne järjestää. Kisat tulevat vastaan niin nopeasti, että niitä on turha siirtää tai peruuttaa pikavauhtia, kun ei ole pakko.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton pitää tutkia tarkkaan Kanadan liiton tekemiset. Mitä tarkemmat tutkimukset, sitä suurempi painoarvo sanktioilla on.

Ja sanktioiden pitää olla tuntuvat. Koko maa pitää määräajaksi – esimerkiksi kolmeksi vuodeksi – sulkea kaikesta kansainvälisestä toiminnasta. Ei asiaa mihinkään MM-kisoihin, ei myönnetä järjestelyoikeuksia tuleviin kisoihin eikä anneta kanadalaisten osallistua IIHF:n komiteoihin ja muuhun toimintaan.

Miksi?

Oikea poliisitutkinta on nyt vihdoin käynnissä ja jos pelaajat ovat syyllistyneet raiskaukseen, he saavat siitä asianmukaisen rangaistuksen myös lain edessä.

Mutta myös Kanadan jääkiekkoliiton ja sitä kautta koko maan lajikulttuurin on saatava opetus.

Nuorten MM-kisat ovat nykyisin kanadalainen vuodenvaihteen traditio, samalla lailla kuin meille oli aikanaan Keski-Euroopan mäkiviikko. Yksistään niistä kisoista poissulkeminen olisi jo iso paukku, puhumattakaan kaikista muista.

Vinoutunutta maailmaa ei oikaista kuin isolla lekalla, ja IIHF:n pitää käyttää suurinta lekaa mikä heillä on käytössään.

Kanadan poispotkiminen kirpaisee, jos ajattelee pelkästään jääkiekkoa, mutta koska peli on vain aika, jonka vietämme umpiossa muun elämän ulkopuolella, niin se muu elämä ja ihmisarvot painavat vaakakupissa enemmän.