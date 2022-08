Missä NHL:n 18-vuotias huippulupaus Joakim Kemell pelaa ensi kaudella? Näin hän kommentoi

Nuorten MM-jääkiekon erikoinen ajankohta venyttää harjoitusohjelmaa ja kutistaa lepoaikaa.

Heinäkuun lopun leiri Heinolan Vierumäellä ja sitä seuraava turnaus Pohjois-Amerikassa kuuluvat Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen normaaliin vuosikelloon, mutta tänä vuonna turnauksessa on normaalia kovemmat panokset.

Vuodenvaihteessa koronatartuntojen takia keskeytetyt MM-kilpailut pelataan alusta alkaen uudelleen 9.–21. elokuuta Edmontonissa. Suomen joukkue matkustaa Kanadaan maanantaina.

– Kovat kekkerit on tulossa. Nyt päästään jatkamaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, hyökkääjä Joakim Kemell tuumi sunnuntaina Vantaalla.

Kemellin lähtökohdat MM-urakkaan ovat paremmat kuin vuodenvaihteessa. Räväkän alkukauden JYPissä pelannut hyökkääjä ehti loukkaantumisen jälkeen niukasti kisakoneeseen. Kahdessa ottelussa Kanadassa ei kertynyt pisteitä, eikä tehoja kertynyt sen jälkeen toivottuun tahtiin enää liigajäilläkään.

Kevään alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa Kemell oli yksi avainpelaajista, kun Suomi saavutti pronssia. Heinäkuun alussa Nashville varasi hänet NHL:ään ykköskierroksella. Reissu Pohjois-Amerikassa venyi, kun hyökkääjä osallistui nuorten pelaajien leirille.

– Viime vuonna oli kaikenlaista, kun kisat alkoivat. Nyt olen kasvanut pelaajana ja ihmisenä, 18-vuotias Kemell painotti.

Vanhan sanonnan mukaan jääkiekkoilijat tehdään kesällä. Pururata ja punttisali kypsyttävät pelaajaa kohti kautta, mutta nuoret Leijonat ovat olleet tänä kesänä normaalia enemmän jäällä aikaisten MM-kilpailujen takia.

Kemellillä on riittänyt kiireitä tänä kesänä.

Kemell pääsi jäälle Nashvillen nuorten pelaajien leirilläkin, mutta joiltain osin lähtökohdat voisivat olla paremmat. Ensimmäinen kuntohuippu pitäisi saada esiin jo nyt, vaikka aiempiin kesiin verrattuna ainakin yhdessä tärkeässä asiassa on pitänyt tinkiä.

– Sehän tässä on ollut kortilla, missä vaiheessa lepää. On toki siistiä, että pääsee reissaamaan, Kemell jutteli.

Myös harjoitusohjelmaa on pitänyt muokata.

– On ollut vähän vaikeaa, kun on pitänyt olla menossa koko ajan. En ole saanut tehtyä ihan puhdasta ja tarkkaa ohjelmaa. On pitänyt fiksailla ja katsoa, mitä on hyvä tehdä minäkin päivänä.

Suomi kohtaa ennen MM-kilpailuja harjoitusotteluissa Ruotsin ja Yhdysvallat. Alkulohkossa vastassa ovat Latvia, Tshekki, Slovakia ja Kanada.

Kemellin lisäksi Suomen joukkueessa on toinenkin tuore ykköskierroksen varaus, kun Winnipegin nappaama Brad Lambert on myös mukana.

Nashville teki jo sopimuksen Kemellin kanssa, mutta pelipaikka löytynee vielä JYPistä.

– Luultavasti jatkan JYPissä, mutta mikään ei ole varmaa.

Nashville seuraa tarkasti Kemellin esityksiä nuorten MM-jäillä.

Ykköskierroksen varaukselle kutsu NHL:n harjoitusleirille pitäisi tulla automaattisesti, joten kaiken mennessä nappiin loppukesän ja alkusyksyn aikana JYP saattaa joutua sanomaan hyvästit pelaajalle.

– Syyskuussa on harjoitusleiri. En ole varma, miten sen kanssa käy. Kyllä se jossain vaiheessa selviää, hyökkääjä jutusteli leppoisasti.