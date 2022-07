Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi pelaajavalintojaan – ”Nyt sitä ei ollut”

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen kertoi vaiheikkaasta keväästään.

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue kokoontui yhteen sunnuntai-iltana Vantaalle, jossa se piti mediatilaisuuden.

Suomen joukkueen päävalmentaja Antti Pennanen oli paikalla yhdeksän pelaajan kanssa.

Pennasen sopimus U20-joukkueen peräsimessä olisi päättyi viime vuodenvaihteen kisoihin. Ne siirrettiin lopulta elokuuhun koronatartuntojen vuoksi.

Menestysvalmentaja Kari Jalonen oli nimetty Pennasen seuraajaksi, mutta tämä astui Tshekin A-maajoukkueen päävalmentajaksi.

Pennanen avasi mutkikasta kuviota Ilta-Sanomille.

– Kevät oli pitkää aikaa. Minulla oli sopimus Jokerien kanssa, mutta se ymmärrettävistä syistä ei toteutunut. ”Kojo” Jalosenhan piti jatkaa minun jälkeen, mutta hän meni Tshekkeihin. Tämän jälkeen tilanteessa tuli pieni tyhjiö. Pikkuhiljaa alkoi hahmottumaan, että olisiko se minun hommani vetää tämä matka päätökseen.

Päätös Pennasen jatkamisesta kesän kisojen yli ei tullut yhdessä yössä. Miettimisprosessi vei aikaa.

– Siinä oli monella muulla paljon miettimistä. Tietysti myös minulla. Jos olisin halunnut lähteä seurajoukkuevalmentajaksi ensi kaudeksi, niin tämä tuskin olisi onnistunut, Pennanen huomauttaa.

Kun ajatus jatkosta kypsyi, Pennanen päätti viedä aloittamansa projektin loppuun. Huippuvalmentaja onkin nyt innolla johdattamassa nuoria Leijonia kohti Edmontonia.

Kesällä pelattavat kisat ovat vaatineet sopeutumista sekä valmennukselta että pelaajilta.

– Täysin erilainen tilanne. Nyt me tullaan käytännössä suoraan kesälaitumilta pelaamaan MM-pelejä. Jos kisat on siellä vuodenvaihteessa, niin siinä on koko syksy aikaa seurata pelaajia, nyt sitä ei ollut. Se oli suurin valmennuksellinen ongelma, Pennanen toteaa.

Nuorilla Leijonilla on edessään pitkä matkustaminen. Joukkue ei lennä Pohjois-Amerikkaan suoraan, vaan parinkin välipysähdyksen kautta.

– Meidän teema on sopeutuminen, niin se tehdään myös tässä asiassa. Mennään ensin Amsterdamiin, sieltä Calgaryyn, josta jatketaan sitten Edmontoniin. Se on pitkä siivu, ja varmasti päivä kuluu matkustamiseen, mutta ei se mitään.

Joukkueen runko on hyvin pitkälti sama kuin vuodenvaihteessa, mutta pientä vaihtuvuutta pelaajistossa tapahtui. Pennanen näkee joukkueen lähes identtisenä viime talven vastaavaan.

– Ei se eroa oikeastaan ollenkaan. Muutama muutos, mutta ei sen kummempaa. Eetu Liukas tuo meille uutena pelaajana kokoa ja luistelu- ja kamppailuvoimaa. Meillä on hyvä ja monipuolinen joukkue.

Pääkäskijä halusi pitää joukkueen niin muuttumattomana kuin mahdollista. Tähän löytyy yksinkertainen selitys.

– Haluttiin kunnioittaa joukkueen historiaa ja yhteisiä kokemuksia. Sitä mietittiin, mutta ei kuitenkaan osaamisen kustannuksella, Pennanen selitti.

SM-liigassa huippuiskussa koko kauden ollut Kärppien maalivahti Joel Blomqvist jäi ulos kisakoneesta, mikä on puhuttanut jääkiekkopiirejä.

Pennanen kertaa kohutilannetta lyhyesti.

– Ollaan Blomqvistin kanssa asia juteltu ja käsitelty läpi. Joissain asioissa ymmärretään toisiamme ja toisissa taas ei.

2002 syntyneille tulevat kisat ovat heidän junioriuransa viimeiset. Pennanen on tyytyväinen, että nämä pelaajat pääsevät näyttämään vielä kyntensä.

– Kiva päästä katsomaan, kun 02-syntyneet eivät ole päässeet arvokisoja pelaamaan, että kuka 02-ikäluokasta on sitten se paras maa. Se tuo oman lisämausteensa.

Suomi aloittaa turnausurakkansa 9. elokuutta ottelulla Latviaa vastaan. Suomi pelaa harjoitusottelut Ruotsia ja USA:ta vastaan ennen varsinaisen turnauksen alkua.