IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif väläyttää sanktioita Kanadan jääkiekkoliitolle.

Luc Tardif on johtanut kansainvälistä jääkiekkoliittoa syksystä 2021 lähtien.

Kanadan jääkiekkoliiton ympärillä pyörivä raiskauskohu paisuu päivä päivältä.

Nyt liiton nokkamiehet ovat olleet kahden päivän ajan Kanadan parlamentin alahuoneen komitean grillattavana suorissa televisiolähetyksissä.

Kohun taustalla ovat kesän 2018 tapahtumat.

Tuolloin nuori nainen kertoi joutuneensa kahdeksan jääkiekkoilijan raiskaamaksi Londonin kaupungissa Ontariossa. Pelaajat kuuluivat nuorten maailmanmestaruuden voittaneeseen Kanadan joukkueeseen. He olivat kaupungissa liiton varainkeruutilaisuuden vuoksi.

Kanadan jääkiekkoliitto maksoi naiselle tänä keväänä korvaukset sen jälkeen, kun tämä oli haastanut pelaajat siviilioikeuteen.

Asiasta on noussut jääkiekon emämaassa valtava kohu. Useat Kanadan liiton sponsorit ovat ilmoittaneet jäädyttävänsä tai lopettavansa kokonaan yhteistyön lajin mahtiliiton kanssa.

Kohun aikana on käynyt ilmi, että myös vuoden 2003 nuorten MM-kisojen aikana ryhmä Kanadan joukkueen pelaajia olisi raiskannut tiedottomassa tilassa olleen naisen.

Kanadan liitto sanoo saaneensa tiedon asiasta vain muutama viikko ennen kuin tv-yhtiö TSN:n toimittaja otti kiekkojärjestöön yhteyttä kesäkuussa.

– Onkin korkea aika, että käynnissä ovat perusteellisemmat tutkimukset asiasta. Londonin poliisi käynnisti tutkimukset uudestaan, samaten Kanadan oikeusministeriö, Kanadan liiton palkkaama asianajotoimisto sekä NHL ja sen pelaajayhdistykset, kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif kommentoi Ilta-Sanomille.

– Kun kaikki faktat ovat selvillä, pelaajien nimet tiedossa ja Kanadan jääkiekkoliiton rooli selvillä, IIHF kantaa tapauksessa oman vastuunsa ja jakaa asianmukaiset sanktiot.

Tardif ei halua tässä kohtaa ottaa kantaa, onko Kanadan liitolle luvassa sanktioita kansainväliseltä liitolta.

– Meillä ei ole selkeitä sääntöjä sen osalta. Odotamme nyt tutkimusten tuloksia. Kanadan jääkiekkoliitossa on 130 työntekijää ja maassa melkein 610 000 rekisteröitynyttä kiekkoilijaa. He kaikki eivät ole tietenkään syyllisiä, mutta katsotaan mitä seuraa. Uskon, että löydämme oikeat sanktiot.

Tardif aloitti IIHF:n puheenjohtajana viime vuonna. Hän on kotoisin Quebecista, Kanadan ranskankieliseltä alueelta, mutta on asunut Ranskassa vuosikausia ja on nimenomaan Ranskan edustaja IIHF:ssä.

Hänen mukaansa Kanadan liitto on pitänyt IIHF:ää kartalla siitä, mitä on tapahtunut.

– Me olemme pyytäneet Hockey Canadalta samoja tietoja kuin parlamentin komitea. IIHF:n sääntöjen mukaan meillä on oikeus saada ne. He ovat informoineet meitä vuoden 2018 tapahtumista jo aiemmin ja hiljattain myös vuoden 2003 tapahtumista. Keskustelut Kanadan liiton jatkuvat parlamentin kuulemisten jälkeen.

Yksi tapauksen kuohuttavimmista yksityiskohdista on median paljastama erillisrahasto, josta Kanadan liitto maksoi korvaukset Londonin tapauksen uhrille.

Liitto on myöntänyt, että sillä on erillisrahasto korvauksien maksuun ja että osa rahaston varoista on kerätty rekisteröityneiden pelaajien jäsenmaksuista – käytännössä siis harrastajien sekä juniorien vanhempien taskuista.

– IIHF:llä ei voisi koskaan olla rahastoa, jonka avulla voitaisiin peitellä rikollista toimintaa. Jääkiekkoilijat, olivat he mestareita tai eivät, ansaitsevat olla lain edessä samalla viivalla muiden ihmisten kanssa. Tällaiset korvaukset yököttävät minua. Onneksi meillä Euroopassa ei ole tällaista käytäntöä, Tardif kommentoi.

Tardif on huolissaan lajin maineesta ja siitä mitä kohu aiheuttaa jääkiekolle.

– Globaalisti meidän jääkiekkojohtajien ja liittojen tehtävä on kasvattaa paitsi huippupelaajia myös kunniallisia kansalaisia. Jos joku on tehnyt rikoksen, hän ansaitsee siitä rangaistuksen. Mikäli tutkimuksissa selviää, että rikoksia on tapahtunut, se on katastrofi meidän lajillemme.

– Meidän pitää käyttää näitä tilanteita myös varoittavina esimerkkeinä, kun kasvatamme nuoria pelaajia. Olemme aiemmin tehneet näin dopingin ja vedonlyöntihuijausten kanssa ja jatkamme tätä työtä myös tulevissa nuorten MM-kisoissa.