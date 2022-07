Kanadan jääkiekkoliitto löi kovat tiskiin – raiskausskandaalin tutkimuksia vältteleville elinikäinen panna

Kanadan jääkiekkoliiton tutkimusta tekevä asianajaja kertoo saaneensa uusia valtuuksia pakottaa pelaajia osallistumaan raiskausskandaalin tutkimuksiin.

Kanadan jääkiekkoliitto on joutunut järkyttävän kohun keskelle.

Kanadan jääkiekkoliiton palkkaama puolueeton asianajaja on paljastanut, että osa vuoden 2018 nuorten MM-kisajoukkueen jäsenistä ei ole vielä suostunut osallistumaan ulkopuolisen asianajotoimiston suorittamaan tutkimukseen.

Tutkimusta vetävä asianajaja kertoi asiasta Kanadan parlamentin alahuoneen kuulemistilaisuudessa. Pelaajia on yhdeksän, mutta tutkimusta johtava Danielle Robitaille kertoo, että hän on ollut yhteydessä heidän edustajiinsa.

– Poliitikkojen ja Kanadan liiton edustajien puheiden perusteella nämä pelaajat epäilevät, että heidät on jo etukäteen tuomittu, Robitaille kertoi parlamentin komitean julkisessa kuulemisessa.

– Olen ottanut heidän mielipiteensä huomioon ja aion yrittää suostutella heidät osallistumaan vapaaehtoisesti tutkimukseeni.

Robitaille paljasti myös samassa yhteydessä, että hän on saanut Kanadan jääkiekkoliitolta luvan rangaista pelaajia, jotka eivät suostu yhteistyöhön.

– Kanadan jääkiekkoliitto on luvannut minulle, että jos pelaaja ei osallistu tutkintaan, hän saa elinikäisen toimintakiellon Kanadan jääkiekkoliiton toimintaan ja heidän nimensä julkaistaan.

Robitaillen tutkimuksessa selvitetään, mitä tapahtui kesällä 2018 Londonissa Kanadan jääkiekkoliiton varainkeruutapahtuman yhteydessä.

Tapahtumaan oli kutsuttu koko edellisenä talvena maailmanmestaruuden voittanut alle 20-vuotiaiden maajoukkue, jonka jäsenistä valtaosa osallistui tapahtumaan.

Nuori nainen on sittemmin kertonut tulleensa kahdeksan pelaajan joukkoraiskaamaksi tapahtuman yhteydessä. Hänen mukaansa pelaajat veivät hänet hotellihuoneeseen ja raiskasivat hänet ja kuvasivat tapahtunutta.

Nainen nosti pelaajia ja Kanadan jääkiekkoliittoa vastaan siviilikanteen tänä keväänä ja Kanadan jääkiekkoliitto maksoi naiselle korvaukset vain muutamaa viikkoa myöhemmin.

Liiton osallisuus ja tapa jolla liitto on asiaa hoitanut on aiheuttanut Kanadassa valtavaa kohua, johon on ottanut kantaa myös maan pääministeri Justin Trudeau. Lukuisat jääkiekkoliiton yhteistyökumppanit ovat lopettaneet liiton sponsoroinnin viimeisten viikkojen aikana.