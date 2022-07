Ex-kiekkotähti Miika Elamo viilsi puolisoaan veitsellä – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Ex-kiekkoilija piti häneen kohdistuneita väitteitä ”täysin pöyristyttävinä”.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi NHL:ssäkin jääkiekkoa pelanneen Miika Elomon 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen puolisoonsa kohdistuneesta pahoinpitelystä. Syyte laittomasta uhkauksesta kaatui.

Elomo viilsi puolisoaan käsivarteen heidän yhteisessä asunnossaan Turussa kesäkuussa 2019. Pahoinpitelyä edelsi pariskunnan välinen riita. Molemmat olivat humalassa.

Syyttäjän mukaan Elomo oli myös kuristanut naista ja uhannut tätä veitsellä sekä tappamisella. Oikeuden mukaan syyttäjä ei pystynyt esittämään näistä väitteistä riittävää näyttöä.

Nainen soitti viiltämisen jälkeen hätäkeskukseen. Nainen sanoi paikalle saapuneelle poliisille, että Elomo käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti.

Pian tapahtuneen jälkeen pari kävi kiivasta viestinvaihtoa. Nainen kirjoitti Elomolle esimerkiksi, ettei peruisi pahoinpitelyilmoitusta, ja että tältä lähtisi työt.

Omissa kuulusteluissaan nainen kielsi pahoinpitelyn tapahtuneen. Samaten nainen kielsi oikeuden istunnossa Elomon tehneen mitään, mistä tätä syytettiin.

Elomo piti itse syytteitä ”täysin pöyristyttävinä”.

– Tässä on tehty kärpäsestä härkänen, hän kommentoi oikeudessa.

45-vuotias Elomo on tehnyt mittavan jääkiekkouran sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on voittanut Suomen mestaruuden HIFK:ssa 1998 ja TPS:ssa 1999. Hän on NHL:n Washingtonin ykköskierroksen varaus vuodelta 1995.

Hän pelasi kaksi NHL-ottelua Washington Capitalsin paidassa kaudella 1999–2000 ja usean kauden Pohjois-Amerikassa, mutta enimmäkseen farmiliigassa. Pelaajauransa hän päätti 2005.

Elomo on toiminut Suomessa sekä pää- että apuvalmentajana muun muassa TPS:ssa ja TuTossa sekä nuorissa Leijonissa kaudella 2021–22. Hän on menossa ensi kaudeksi päävalmentajaksi Puolaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden perjantaina antama tuomio ei ole lainvoimainen.