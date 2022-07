Nyt myös NHL:n supertähti on Venäjän armeijan hampaissa – Vladimir Putin määräsi hänet jo aiemmin jäämään Moskovaan

Venäjälle palanneiden NHL-tähtien tilanne on hankala.

Kirill Kaprizov on lähteiden mukaan yhä Venäjällä.

Venäläiskiekkoilijoihin liittyvät epävarmuudet jatkuvat.

KHL:ssä aiemmin loistanut ja ensi kaudeksi NHL:ään lähdössä ollut Ivan Fedotov pidätettiin viime viikolla asevelvollisuuden pakoilusta.

Fedotovin tapaus ei välttämättä jää ainutkertaiseksi huippukiekkoilijoiden joukossa, sillä nyt myös Minnesota Wildin NHL-joukkueen supertähti Kirill Kaprizov, 25, on Venäjän armeijan kiikarissa.

The Athleticin mukaan Kaprizovin uskotaan olevan Venäjällä etsintäkuulutettu. Sivuston mukaan epäillään, että hän on ostanut väärennetyn sotilaskortin vuonna 2017 ja sen ansiosta Venäjän armeijan tietokannassa on tiedot, että Kaprizov olisi suorittanut asevelvollisuutensa.

Kaprizov pelasi vuonna 2017 KHL:n Salavat Julajev Ufassa.

Laitahyökkääjän isä, Oleg Kaprizov, kiisti poikansa ostaneen sotilaspassin.

NHL-tähden isä totesi myös, että hänen poikansa on Venäjän kansantalouden ja julkishallinnon akatemian opiskelija. On varsin yleistä, että venäläisurheilijat opiskelevat etänä viivyttääkseen asepalvelustaan.

Erään Kaprizovin tilanteen hyvin tuntevan henkilön mukaan hänen ”vapautuksensa” armeijasta päättyi 30. kesäkuuta. Kaprizovia voitaisiin näin ollen vaatia nyt täyttämään asevelvollisuutensa.

Venäjällä miesten on suoritettava vuoden mittainen asepalvelus 18–27-vuotiaana.

Venäjällä lomaansa viettäneen Kaprizovin kerrottiin aiemmin paenneen välittömästi Fedotov-vyyhdin alettua takaisin Yhdysvaltoihin. Wildin GM Bill Guerin kiistää tämän.

Guerinin mukaan organisaation kovapalkkaisin pelaaja on yhä kotimaassaan.

– Yritämme selvittää tilannetta parhaamme mukaan, Guerin kertoi The Athleticille.

Lähteiden mukaan Kaprizov olisi halunnut lähteä Pohjois-Amerikkaan jo vuonna 2017, mutta hänet painostettiin tuolloin tekemään sopimus Moskovan TsSKA:n kanssa. Painostajien joukossa väitetään olleen korkean tahon virkamiehiä.

– Jos se tulee pääjehulta (Vladimir Putinilta), ja hän sanoo, ettei Kirill ole menossa minnekään, niin silloin Kirill ei ole menossa minnekään.

– Hän teki kaiken mitä pyydettiin. Sen takia hänellä kesti niin kauan tulla Yhdysvaltoihin, lähde totesi.

Useat tahot – kuten GM Guerin – kehottivat Kaprizovia jäämään Pohjois-Amerikkaan kesäksi Venäjän epästabiilin tilanteen vuoksi. Kaprizov ei kuitenkaan neuvoa noudattanut.

Fedotovin tilanne vaikeutti venäläisten NHL-pelaajien oloja entisestään.