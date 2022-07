Viime kauden Suomen mestari lähtee KHL:ään – potkaistiin ulos maajoukkueesta

Janis Kalninsin ura jatkuu KHL:ssä.

Latvialainen jääkiekkomaalivahti Janis Kalnins, 30, teki sopimuksen KHL:ssä pelaavan Amur Habarovskin kanssa, seura kertoo Telegramissa.

Kalnins on suomalaiselle kiekkoväelle varsin tuttu kasvo viime vuosilta.

Hän edusti Jokereita kolmen kauden ajan vuosina 2018–21. Latvialainen pelasi viime kaudella SHL:n Växjö Lakersissa, mutta siirtyi kesken kauden Tapparaan, jonka nutussa mies voitti Suomen mestaruuden.

Kalnins pelasi Tapparan paidassa kahdessa runkosarjaottelussa. Kultaisissa pudotuspeleissä hän torjui kirvesrintojen maalilla yhdessä finaaliottelussa 94,4 prosentin varmuudella.

Veräjänvartija on tuttu näky myös Latvian maajoukkueessa, mutta tuoreen sopimuksensa myötä Kalnins ei ole enää tervetullut Latvian maajoukkueeseen.

Latvia on aikaisemmin tiedottanut, ettei kelpuuta maajoukkuepaitaan KHL:ssä kiekkoilevia pelaajia.

Viiden kauden otannalla Kalnins on ollut todella kova tekijä KHL:ssä. Hän on pelannut 188 ottelua, joista voittoja on kertynyt 90. Latvialaisen torjuntaprosentti KHL-vuosilta on vakuuttava 92.