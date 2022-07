Tällainen on Venäjän raakalaismainen armeija, johon pidätetty NHL-lupaus joutuu – ”Hänen on syytä olla huolissaan”

Maalivahtilupaus oli jo matkalla NHL:ään, mutta joutuikin Venäjän armeijaan, joka on tunnettu raakalaismaisesta julmuudestaan – myös alokkaita kohtaan.

Suomessa syntynyt jääkiekkotähti Ivan Fedotov koki kovan kohtalon kotimaassaan Venäjällä.

KHL:n parhaimpiin maalivahteihin lukeutuva Fedotov pidätettiin viime viikolla Pietarissa, koska hän oli väitetysti vältellyt asepalvelusta.

Pian sen jälkeen hänet vietiin Murmanskin Severomorskiin valmistautumaan armeijakomennukseensa.

Fedotov oli solminut toukokuussa NHL-sopimuksen Philadephia Flyersin kanssa. Hänen oli määrä matkustaa Pohjois-Amerikkaan kesän aikana.

Toisin kävi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen tuntee Fedotovin tapauksen päällisin puolin. Hän on lukenut asiasta joukkoviestimistä.

– Ensimmäinen ajatus nyt on, että on haluttu tehdä kiusaa NHL:ään lähtevälle pelaajalle, hän sanoo Ilta-Sanomille.

Ivan Fedotov valittiin viime kauden parhaaksi maalivahdiksi KHL:ssä.

Lavikaisen arvion mukaan on mahdollista, että Fedotovia yritetään vain pelotella ja hän pääsee matkustamaan Yhdysvaltoihin. Tällainen skenaario on tosin epätodennäköinen.

– Eläminen Venäjällä perustuu porsaanreikiin, joten kaikki on mahdollista. Asioista voi usein sopia lahjuksilla tai muuten neuvottelemalla. Mutta varmasti Fedotov napattiin viranomaisten haltuun tietoisesti. Hänellä on syytä olla huolissaan, hän toteaa.

Fedotovin tapaus ei välttämättä jää ainoaksi huippukiekkoilijoiden joukossa. Viime viikolla raportoitiin, että NHL:n Minnesota Wildin supertähti Kirill Kaprizov, 25, niin ikään olisi Venäjän armeijan kiikarissa.

The Athleticin mukaan Kaprizovin uskotaan olevan Venäjällä etsintäkuulutettu. Sivuston mukaan epäillään, että hän olisi ostanut väärennetyn sotilaskortin vuonna 2017.

Venäjän armeijalla on kamala maine. Monestakin syystä.

Koulutusjakso on rankka ja olot useimmiten surkeat. Varusmiehiä simputetaan säälittä.

Asevelvollisuus koskee kaikkia 18–27-vuotiaita miehiä. Fedotov on 25.

Kutsuntoja on kahdesti vuodessa: huhtikuusta heinäkuun puoliväliin ja lokakuun alusta vuodenvaihteeseen. Kutsuntoihin voidaan kutsua kuka tahansa ikähaarukkaan osuva mies, jolla ei ole mittavaa rikostaustaa tai vakavia terveysongelmia.

Asevelvollisille tehdään kutsunnoissa tarkat terveystarkastukset. Jos käy tuuri, lykkäystä on mahdollista saada esimerkiksi korkeakouluopintojen vuoksi.

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka tutkineen Jyri Lavikaisen mukaan armeijan käyvät Venäjällä vain he, jotka eivät pysty pakoilemaan sitä millään keinolla.

Jyri Lavikainen.

– Venäjällä asepalveluksen pystyy välttämään vaikka kuinka monella tavalla, joista tyypillisin on lahjusten maksaminen esimerkiksi lääkärille. Suurissa kaupungeissa asuvat hyvin toimeentulevat välttelevät asepalvelusta, koska se on pitkä ja palvelusolot voivat olla hyvin karmeat, Lavikainen sanoo.

Välttelyllä on kuitenkin vakavat seuraukset, kuten Fedotovin tapauksessa on todistettu. Asevelvollisuutta pakoilevia saattaa odottaa kahden vuoden vankeusrangaistus ja isot sakot.

Noin 1,2 miljoonaa venäläismiestä on vuosittain asevelvollisuuden piirissä. Al Jazeeran mukaan palvelukseen päätyy joka ikäluokasta vain noin kolmasosa.

– Venäjä on autoritäärinen valtio, jonka johtoa kansa ei saa valita. Monet venäläiset reagoivat äärimmäisellä passiivisuudella: he hyväksyvät valtionjohdon teot, kunhan valtio ei puutu heidän elämäänsä. Ihmiset eivät ole lojaaleja valtiolle, koska valtio ei ole lojaali heille. Se ei inspiroi asepalvelukseen sellaisia, joilla on parempaakin tekemistä, Lavikainen kertoo.

Venäläisiä alokkaita kuvattuna armeijan värväystoimistossa Kalingradissa.

Alokkaat käyvät aluksi läpi peruskoulutuskauden, joka kestää kahdeksan kuukautta. Vasta sen jälkeen heidät lähetetään nimettyihin yksiköihin. Asepalveluksen kesto puolitettiin vuonna 2008 kahdesta vuodesta 12 kuukauteen.

Lavikaisen mukaan myös lomakäytännöt ovat huomattavasti tiukemmat kuin Suomen puolustusvoimissa.

– Palvelusolosuhteet ovat Venäjällä kuormittavampia kuin Suomessa pelkästään jo siksi, koska varusteet ovat paljon huonompia. Kulttuuri on muutoinkin vanhakantaisempaa. Suomessa ymmärretään, että motivoitunut sotilas suoriutuu paremmin. Venäjällä taas ajatellaan, että sotilas on parhaimmillaan, kun hän noudattaa käskyjä.

– Siellä ei suosita oma-aloitteisuutta vaan pikemminkin pakottamista, Lavikainen kiteyttää.

Varusmiehiä alistetaan Venäjällä armotta. Simputtamisella on itänaapurissa oma terminsä dedovstsina, joka tarkoittaa ”isoisien valtaa”.

Kokeneemmat varusmiehet alistavat, ryöstävät ja pahoinpitelevät alokkaita, jopa raiskaavat heitä. Upseerit katsovat toimintaa läpi sormien.

– Simputus Venäjällä on useampaa kertaluokkaa rankempaa kuin mikään Suomessa nähty simputus. Varusmiehiä jopa kuolee siihen Venäjällä, Lavikainen kertoo.

Venäjän armeijassa vallitsee tiukka kuri. Kuvituskuva Kalingradin värväystoimistosta.

Dedovstsinasta on kerrottu vuosien varrella karmeita tarinoita.

Andrei Sytshovin tapaus nousi otsikoihin 2000-luvun alussa. Sychovin esimiehet sitoivat hänet tuoliin ja hakkasivat alokasta tuntikausia uutenavuotena 2005. Hänet raiskattiin monta kertaa.

Kun pahoinpitely loppui, Sytshovin käskettiin olla hiljaa.

Lääkärit totesivat hänet terveeksi, mutta muutamaa päivää myöhemmin Sytshovin hakatut kehonosat menivät kuolioon.

Sytshov selvisi hengissä, kun hänen kummatkin jalkansa ja sukupuolielimet amputoitiin.

Varusmiesten olot ovat parantuneet jonkin verran 2000-luvun edetessä – ja ainakin Neuvostoliiton ajoista – mutta simputtamisongelma rehottaa yhä Venäjän varuskunnissa.

– Fedotovin tuskin täytyy eniten olla huolissaan simputuksesta vaan siitä, että hän joutuu lusimaan palvelusajan jossain kaukaisessa varuskunnassa. Silloin ei pelata jääkiekkoa NHL:ssä vaan ollaan siellä.

Venäläismedioiden tietojen mukaan Fedotov astuu palvelukseen Novaja Zemljalla, syrjäisellä saariryhmällä Pohjoisella jäämerellä.

Novaja Zemljalla tehtiin kylmän sodan aikana pitkälti yli sata ydinkoetta. Saarille on haudattu hurja määrä radioaktiivista jätettä.

– Venäjä on uudelleenrakentanut kylmän sodan jälkeen rappiotilaan ajautunutta arktista sotilaallista infrastruktuuriaan, johon myös Novaja Zemljan tukikohdat kuuluvat. Venäjä on modernisoinut useita arktisen alueen tukikohtia viime vuosina, Lavikainen selvittää.

Venäläisiä sotilaita kuvattuna Novaja Zemljalla.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija muistuttaa, ettei Fedotovin tapaus ole ensimmäinen laatuaan. Venäjä on aikaisemminkin passittanut epäsuosittuja henkilöitä asepalvelukseen arktisille alueille.

– Tuskin kukaan varusmies haluaa vapaaehtoisesti palveluspaikkaan, jossa ei ole mitään muuta kuin kylmää. Ei Fedotov sieltä mitään säteilysairautta saa vaan ongelma on se, ettei saarella ole paljoakaan muuta kuin se varuskunta.

– Voi käydä aika pitkäksi, Lavikainen epäilee.