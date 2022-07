Asianajaja paljasti kylmääviä yksityiskohtia Suomessa syntyneen kiekkotähden pidätyksestä Venäjällä – ”Hän vaikuttaa sairaalta”

Venäläispelaajan asianajaja Aleksei Ponomarev on huolissaan.

Ivan Fedotov on kiperässä paikassa.

Sumuverho Suomessa syntyneen jääkiekkomaalivahti Ivan Fedotovin pidätyksen yllä sakenee entisestään. Huonovointisena sairaalaan toimitetun Fedotovin asianajaja Aleksei Ponomarev on nyt kommentoinut venäläismaalivahdin tilannetta.

Fedotovia, 25, epäillään asevelvollisuuden pakoilusta. Perjantaina pidätetty maalivahti vietiin lauantaina sairaalaan Venäjän armeijan rekisteröinti- ja värväystoimistolta, kun hän tunsi itsensä huonovointiseksi.

– Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, mikä on asioiden laita. Se on fakta, että Fedotov oli sairaalassa, mutta ei muiden potilaiden joukossa. Minun tai hänen vanhempiensa ei ole annettu tavata häntä, Ponomarev kertoi venäläiselle MatchTV:lle.

– Sotilaspoliisit saapuivat hiljattain sairaalan alueelle. Esittelin itseni heille asianajajana ja kysyin, miksi he ovat paikalla. He kääntyivät pois, hyppäsivät autoon ja lähtivät kommentoimatta mitään. Sen jälkeen ei ole kuulunut mitään, Ponomarev sanoi.

Ponomarevin mukaan Fedotov halutaan kuntoon ja ”jonkinlaiseen armeijan tutkintaan”. Pelaajan lakimiehen mukaan se ei ole tarpeellista.

Ponomarevin mukaan on myös erikoista, että Fedotovin olinpaikkaa on yritetty pimittää, vaikka venäläismaalivahti onkin ollut yhteydessä vanhempiinsa.

Ponomarev arvelee, että kyse ei ole vain asevelvollisuuslain rikkomisesta, vaan jostakin muusta. Asevelvollisuuden pakoilusta voi saada kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Fedotov solmi toukokuussa vuoden mittaisen sopimuksen NHL-seura Philadelphia Flyersin kanssa ja hänen piti matkustaa heinäkuussa Yhdysvaltoihin.

Fedotovin kunto on tällä hetkellä mysteeri. MatchTV:n toimittaja Oleg Aleksashinin mukaan Fedotov oli valitellut vatsakipuja ja epäillyt jopa myrkytystä.

– Viimeisen yhteydenottoni perusteella hänellä ei ole hyvä olla. Hän kertoi saaneensa jotain lääkeruiskeita, joiden sisällöstä hän ei tiedä. Ne olivat kuulemma lääkärin määräämiä. Hän vaikuttaa sairaalta, Ponomarev sanoi.

Lappeenrannassa syntynyt Fedotov edusti viime kaudella KHL:n mahtiseura TsSKA Moskovaa. Helmikuussa hän pelasi Pekingin olympialaisissa hopeaa saavuttaneessa Venäjän olympiakomitean joukkueessa.