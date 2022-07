Teemu Selänne kieltäytyi NHL:n huippupestistä – syynä tytär Veera, 14

Teemu Selänne valmentaa Veera-tytärtään, 14, kohti tenniksen huippua.

NHL:n kautta aikain paras suomalainen maalintekijä viettää kesää perinteisin menoin.

Sunnuntaina 52 vuotta täyttänyt Teemu Selänne aloitti Suomen suven isännöimällä nimeään kantavaa kiekkoleiriä Vuokatissa. Vuosikerta oli järjestyksessään jo 27:s.

Viime viikonloppuna Selänne osallistui tapansa mukaisesti Bermudan Kannu -tennisturnaukseen Kalastajatorpalla.

Kuulostaa tutulta, tosin Kotkan meripäivistä kiekkolegenda ei vielä tiedä. Ikä alkaa nimittäin vähän painaa.

– Kun vuosia on tullut, pidot ovat vähän rauhoittuneet. Ei tässä vietetä enää mitään sellaisia pitkiä viikonloppuja, Selänne naurahtaa.

52-vuotispäiviäkään ei juhlittu sen suuremmin.

– Tämä on välivuosi.

Uransa jälkeisestä vapaaherran elämästä nauttiva Selänne on löytänyt itselleen uuden toimenkuvan tennisvalmentajana. Hän valmentaa 14-vuotiasta Veera-tytärtään, joka on syttynyt lajiin täysillä. Liekki palaa.

– Harjoittelemme joka päivä kerran tai kaksi. Minä valmennan häntä aamupäivisin ja sitten hän menee oikeisiin treeneihin, Selänne kertoo.

Harjoitusmäärät ovat hurjia. Isä-Selänne laskee Veeran harjoittelevan 20 tuntia viikossa.

– Jos puhutaan 10 000 tunnin säännöstä, niin silloin voi odottaa myös tuloksia. Veera on noussut ihan kärkitaistoon jo Kaliforniassakin. Hän aloitti kilpailemisen tosi myöhään, vasta pari vuotta sitten. Mutta kova palo hänellä on.

Selänne ei itse enää pysty kilpailemaan kunnolla polvivaivojen takia. Hän keskittyy auttamaan tytärtään.

Veera Selänne (oikealla) harjoittelee tennistä 20 tuntia viikossa. Kuva vuodelta 2021.

Samaan hengenvetoon Selänne sanoo, että Veeraa pitää välillä myös toppuutella. Kunnianhimo on kova, vaikka ikää on vasta 14 vuotta.

– Sitä kunnianhimoa on vähän turhankin paljon, Selänne sanoo.

– Välillä pitää muistuttaa häntä, että niin kauan kun ei saa palkkaa, ei tarvitse suuttua tappioista. Toki niistä pitää oppia.

Selänne kertoo näkevänsä Veerassa hyvin paljon myös omaa itseään. Luonne on luja ja äärimmäisen kilpailuhenkinen.

– Uskon, että pystyn antamaan hänelle paljon. Ehkä isoin viestini, mitä yritän hänelle antaa, on se, että ei hyväksytä huonoja päiviä. Aina ei ole hyvä fiilis, mutta ei saa olla mitään tekosyitä. Se erottaa ihmiset elämässä, bisneksessä ja urheilussa, ihan missä tahansa, että kuinka hyvä on huono päiväsi.

Selänteen pojista Eetu, 24, ja Leevi, 22, pelaavat jääkiekkoa. Molemmat edustivat bostonilaista Curry Collegea päättyneellä kaudella. Joukkue pelaa yliopistosarja NCAA:n kolmannella sarjaportaalla.

Eetu Selänne valmistui koulusta eikä hän ole valmis lyömään hokkareita naulaan.

– Eetu yrittää päästä ECHL:ään eli NHL:n farminfarmiin, Teemu Selänne kertoo.

– Eetu rakastaa lätkää. Hän haluaa yrittää niin pitkään kuin vain mahdollista. Pojat ovat olleet koko ajan myöhässä, ikävä kyllä, koska Kaliforniassa jääkiekon pelaaminen on niin vaikeaa.

Hyökkääjänä viilettävä Eetu Selänne muistetaan myös Pikkuleijonista, jossa hän pääsi antamaan näyttöjä neljässä maaottelussa kaudella 2014–15.

Eetu Selänne etsii paikkaa ECHL:stä. Kuvassa myös hänen tyttöystävänsä Abbey Weaver.

Selänne oli intoa täynnä Colorado Avalanchen mestaruudesta. Syitä oli itse asiassa kolme.

Ensinnäkin pelin taso häikäisi.

– Oli ihan mahtavat playoffit! Ne sytyttivät tällaisen vanhemmankin pelurin, Selänne hehkuttaa.

– Oli ihan uskomattomia sarjoja. Varmaan ihan yhdet parhaimmat playoffit, mitä olen nähnyt pitkiin aikoihin.

Toinen syy hymyyn oli Coloradon suomalaiset. Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen panivat parasta pöytään tiukimmassa paikassa.

– Ihan huikeita! He olivat kyllä miehiä paikallaan ja vielä paransivat loppua kohden. Oli kruunu meille suomalaisille, että Colorado voitti. Ja voi sanoa, että oikea joukkue voitti.

Kolmas syy on Joe Sakic, Selänteen vanha joukkuekaveri ja hyvä ystävä. Sakic toimii Avalanchen general managerina.

– Sakic on yksi parhaimpia ystäviäni, Selänne sanoo.

– Olen ollut koko ajan häneen yhteydessä.

Selänne pelasi itseään vuotta vanhemman Sakicin kanssa Coloradossa kaudella 2003–04. Pelaajana Sakic voitti Stanley Cupin vuosina 1996 ja 2001 – samassa seurassa, jonka hän johti GM:nä mestariksi nyt vuonna 2022.

– Sakic on mestari joka osa-alueella, Selänne ylistää.

– Hänellä on intohimo tähän touhuun – ja hän tekee asiat oikein. Hänellä on hyvä visio siitä, minkälaisia pelaajia tarvitaan voittamiseen. Hän on itse voittanut pelaajana. Hänellä on hyvä pelisilmä nähdä eri tyypit. Sakic on rento, rehellinen ja suora kaveri, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Hän haluaa aina pelaajan parasta. Hän pelaa samassa jengissä.

Joe Sakic johdatti Colorado Avalanhen Stanley Cup -mestariksi.

Selänteen seura Anaheim Ducks on vuosien alakulon jälkeen osoittanut piristymisen merkkejä. Suunta on ylöspäin.

Selänne kertoo olleensa mukana uuden GM:n eli Pat Verbeekin valinnassa.

– Scott Niedermayerin ja Paul Kariyan kanssa valitsimme uuden GM:n. Nyt siellä on samanlainen jätkä kuin Joe Sakic, Selänne myhäilee.

– Odotan isoja juttuja seuraavan kolmen vuoden aikana.

Anaheim Ducks on jäädyttänyt Selänteen, suurimman seuraikoninsa, pelinumeron 8. Hän ei ole kuitenkaan uransa jälkeen ottanut vastaan virallista roolia Ducksissa.

– Olen ollut aika itsekäs oman aikani kanssa, Selänne myöntää.

– Ne kyllä koko ajan haluavat ja yrittävät laittaa syöttiä, että ottaisin sen. No, en ota, niin kauan kuin Veera pelaa tennistä.