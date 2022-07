Teemu Selänteeltä jättipaljastus Jokereista: ”Se on viittä vaille paketissa”

Teemu Selänne lähtee mukaan luotsaamaan Jokereita takaisin SM-liigaan.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne on vahvasti mukana Jokerien paluussa.

Teemu Selänne lähtee mukaan Helsingin Jokerien uuteen hankkeeseen, jonka tähtäimenä on paluu SM-liigaan.

Selänne vahvisti pitkään vireillä olleen asian lauantaina tenniksen Bermuda-turnauksessa Kalastajatorpalla.

– Se näyttää hyvältä. Meiltä on ihan lähiviikkoina tulossa virallista tietoa, hän sanoi Jokerien paluuhankkeesta.

– Se on viittä vaille paketissa, hän jatkoi.

Jokerit on jo aiemmin ilmoittanut hakevansa SM-liigalisenssiä kaudeksi 2023–24. Lisenssihakemus pitää jättää viimeistään 30. lokakuuta 2022.

Tulevalla kaudella seuran edustusjoukkue ei pelaa missään sarjassa, vaan seura tekee kulissien takana työtä, jotta paluu liigaan toteutuisi vuoden päästä.

Selänne on osa uutta omistajaryhmää, jota on kaikessa hiljaisuudessa koottu Jokerien taustalle. Jokerit Hockey Club Oy:n omistajana ja puheenjohtajana toimii Jari Kurri, joka on tällä tietoa jatkamassa Jokerien keulahahmona.

Selänteen tarkka toimenkuva on vielä auki.

Missä roolissa olet lähdössä mukaan Jokereihin?

– Olen lähdössä omistajapohjalta, mutta osallistun myös aktiiviseen toimintaan, Selänne sanoi IS:lle.

Laitat siis omaa rahaasi Jokereihin?

– Joo, laitan rahaa myös.

Summia Selänne ei vielä paljasta.

– Ne ovat bisnessalaisuuksia. Mitään ei ole vielä maksettu, eikä vielä ole mitään virallista tietoa, Selänne sanoi hymyillen.

Sunnuntaina 52 vuotta täyttävä Selänne sanoo puhkuvansa aivan uudenlaista intoa Jokereista.

– Tässä on paljon positiivisia juttuja, ja olen tosi innoissani, että Jokerit on tulossa takaisin liigaan, hän myhäili.

– Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan olen innoissani Jokereista. Tämä on sellainen uusi alku.

Jokerit lähti SM-liigasta vuonna 2014 ja siirtyi ison kohun saattelemana pelaamaan Venäjän KHL-liigaa venäläisellä rahoituksella. Kahdeksan vuotta kestänyt KHL-taival päättyi äkillisesti viime keväänä, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa.

Jokerit vetäytyi KHL:stä ja kertoi tavoittelevansa paluuta SM-liigaan.