Italialaislehti nosti pöydälle vanhan kuvan Sauli Niinistöstä ja Vladimir Putinista – sai presidentiltä jämäkän vastauksen

Sauli Niinistö ikuistettiin kymmenen vuotta sitten jääkiekkovarusteissa samaan kuvaan Vladimir Putinin kanssa.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle esitettiin yllättävä kysymys italialaislehti La Repubblican haastattelussa. Niinistö antoi lehdelle laajan haastattelun liittyen Natoon ja Suomen yhteiseen rajaan ja historiaan Venäjän kanssa.

Haastattelun loppupuolella lehti nosti esiin Niinistön yhteiskuvan Vladimir Putinin kanssa vuodelta 2012. Kuva on otettu tapahtumasta, jossa Niinistö pelasi jääkiekkoa Putinin kanssa samassa joukkueessa.

Nämä ketjukaverit ovat jääneet italialaistenkin mieleen.

On olemassa kuva sinusta pelaamassa jääkiekkoa Putinin kanssa?

– Kyllä, se tapahtui 2012. Se oli ensimmäinen vierailuni Venäjälle, Niinistö sanoi.

Sanoisitko, että mikään on muuttunut kymmenessä vuodessa? Oliko Putin silloin kumppani ja nyt vihollinen?

– En puhuisi kumppanista. Kun on pitkä raja, on paljon päivittäisiä ongelmia ratkottavana. Esimerkiksi Suomenlahdella on aina vilkas laivaliikenne. Venäjä ei ole kumppani, mutta naapuri, jota pitää silmällä, Niinistö muotoili.

Joten, pelaisitko vielä hänen kanssaan?

– Ei, en pelaisi enää.

Niinistö, 73, astui virkaan 1. maaliskuuta 2012. Hänet valittiin uudelleen Suomen presidentiksi 2018.