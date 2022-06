Kultaleijona Harri Säteri nauttii perheensä kanssa kesän pienistä iloista – ”Hienoa kihauttaa kiuasta ja pulahtaa järveen”

Harri Säterin, 32, satumainen vuosi esikoistyttären syntymästä kahteen kultamitaliin olympia- ja MM-kotikisoissa ei unohdu koskaan.

Akaa/Tampere

Kultaleijona Harri Säterin elämä on ollut jo lähes puolitoista vuotta lähes yhtä suurta onnellista tunnemyrskyä.

Ensimmäinen ikimuistoinen hetki oli hänen ja Henna vaimon esikoistyttären Hertan syntymä helmikuussa 2021.

– Se toi elämään ihan uudenlaisia puolia. Hyvää vastapainoa jääkiekkoilulle, Säteri kuvailee.

Heijastukset myös kaukaloon ovat olleet vain myönteisiä.

– On ollut hienoa seurata Hertan kasvua ja nopeaa kehittymistä. Todellinen ikiliikkuja, joka tykkää myös kiipeillä. Jaksaa touhuta aina, kun on hereillä. Sen perusteella voi olla urheilija-ainestakin, mutta itse saa aikanaan päättää kiinnostuksensa kohteet, Säteri hymyilee.

Akaan kunta halusi juhlistaa ainoaa syntyperäistä olympiavoittajaansa. Kaupunginhallitus kiinnitti Toijalan urheilukentälle muistolaatan Harri Säterin ensimmäisestä pelikentästä ja nimesi sen lähellä kulkevan kävelytien Säterinpoluksi olympiarenkaiden kera.

Säterin ensimmäinen täyttymys Leijonissa oli lähellä jo keväällä 2021, kun Leijonat yksi MM-finaaliin. Tuloksena oli niukin mahdollinen tappio, kun Kanada kaatoi Suomen jatkoajalla. Askelmerkit jackpot-kaudelle oli kuitenkin asetettu.

Säteri torjui vakuuttavasti heti päättyneen kauden alusta KHL-joukkue Sibirissä. Hän oli koko ajan yksi vahva maalivahtiehdokas Suomen olympiajoukkueeseen – jo silloinkin, kun ei ollut vielä tiedossa, että NHL-pelaajat eivät osallistu turnaukseen.

Olympiakisoissa sattumakin hiukan vaikutti, että Säteristä tuli Suomen ykkösmaalivahti. Asema sinetöityi, kun toinen pelaava maalivahti Jussi Olkinuora joutui kiinalaisten tiukan koronaseulan takia eristykseen muusta joukkueesta.

Säteri torjui niin jäätävästi, ettei päävalmentaja Jukka Jalosen tarvinnut edes harkita tärkeimmissä olympiakisojen otteluissa muiden vahtien peluuttamista.

Suomi jyräsi vakuuttavaan olympiakultaan vain voittoja ottaen – Säteri yhtenä suurimpana sankarina.

– Ne kisat pelattiin käytännössä kuplassa ilman normaalia yleisöä, siksi ei se olympiavoitto ihan heti täysillä kolahtanut. Tuli vähän sellainen ”mitä tässä juuri nyt oikein tapahtui” -olo. Ainutlaatuinen saavutus valkeni paremmin, kun saavuimme takaisin Suomeen ja näimme kansan reaktiot.

Harri Säteri torjui Suomelle olympiakultaa.

Säterin kausi katkesi pian kisojen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Pelaaminen ei tuntunut enää tarkoituksenmukaiselta.

Säterin erinomaiset olympiaesitykset oli huomattu Pohjois-Amerikassa. Toronto Maple Leafs tarjosi sopimusta, ja Säteri oli jo valmis perheensä kanssa astumaan lentokoneeseen.

– Sitten tulikin tieto, että Arizona on napannut minut välistä. Haaveet jääkiekkoilun mekassa pelaamisesta vaihtuivat sarjan jumbojoukkueeseen.

Alkushokin jälkeen vaimo Henna oli tyytyväinen tapahtuneeseen käänteeseen.

– Minulle ja Hertalle ei ollut lainkaan huono vaihtoehto päästä Arizonan lämpöön. Siinäkin mielessä se oli hyvä, että Harri pystyi sen ansiosta myös osallistumaan MM-kotikisoihin, joka oli ollut yhtenä tavoitteena koko kauden, Henna Säteri sanoo.

Säteri lähti kotikisoihin tasavertaisena vaihtoehtona Olkinuoran kanssa. Nyt oli kuitenkin hänen vuoronsa sairastua kesken kisojen.

– Minulle tuli ihan perinteinen flunssa ja olin siksi poissa muutaman päivän. Piti olla varovainen ja varmistaa, ettei mistään koronasta ole kyse.

Noina päivinä sinetöityi, että Olkinuora on ykkösvahti MM-kisojen ratkaisupeleissä.

– Yhtään ei harmittanut. Alun perinkin olin tullut kisoihin vain joukkueen tähden, kuten kaikki muutkin jätkät.

– Mutta sen voin sanoa, että penkillä jännitti tosi paljon. Olympiakisoissa pelatessani en tuntenut mitään painetta, mutta nyt tykytti ihan kunnolla. Onneksi Jussi hoiti homman tyylikkäästi jäällä, Säteri kertaa.

Tampereen MM-kisoissa Jussi Olkinuora kantoi torjuntavastuun. – Yhtään ei harmittanut. Alun perinkin olin tullut kisoihin vain joukkueen tähden, Säteri sanoo.

Maalivahdit ovat usein erikoisia persoonia. Usein heidän keskinäinen kilpailunsa tuo myös jännitteitä.

– Mielestäni olen ihan tavallinen – ehkä siinä mielessä erikoinen veskariksi, Säteri nauraa.

– Sekin on sanottava, että Olkinuoran kanssa hommat ovat sujuneet tosi hyvin yhteen jo kolmissa kisoissa peräkkäin. Tulemme tosi hyvin juttuun ja tuemme toisiamme koko ajan, Säteri kokee.

Kultaleijonille riittäisi kutsuja kaikenlaisiin kekkereihin läpi kesän. Säteri viihtyy kuitenkin mieluummin perheensä ja kavereidensa seurassa.

– Kaksi päivää jaksoin olla mukana mestaruusjuhlissa ja fiilistellä jätkien kanssa. Sen jälkeen halusin päästä äkkiä kotiin, Säteri sanoo.

Nuo pari päivää riittivät siihen, että kaksi ainutlaatuista saavutusta menivät kunnolla tajuntaan.

– Olihan tämä aivan satumainen kausi. Ensimmäinen olympiakulta ikinä – ja perään kulta MM-kotikisoista. Eihän tuollaista vakavissaan olisi vuosi sitten voinut uskoa tapahtuvaksi.

– Olihan tämä aivan satumainen kausi, Harri Säteri sanoo.

Säterin kevään NHL-pätkäkeikka sujui hyvin.

– Pääsin lopulta pelaamaan enemmän kuin etukäteen uskoin. Pelitkin menivät alkutotuttelun jälkeen koko ajan paremmin ja paremmin. Sen takia kovasti kiinnostaisi palata NHL:ään.

Säteri on vapaa agentti, joka voi tehdä sopimuksen mihin NHL-seuraan vaan. Arizonalla on etuoikeus sopimustarjouksen 15. heinäkuuta saakka, sen jälkeen avautuu mahdollisuus myös muille seuroille.

– Tässä iässä en ihan millä tahansa ehdoilla mihinkään lähde. Kokonaispaketin pitää olla järkevä – itseni ja perheeni kannalta, Säteri sanoo.

Siitä Säteri voi olla levollinen, että olympiavoittajalle ja maailmanmestarille hyvä pelipaikka tarjoutuu varmasti.

Säterin kesä tyttären kanssa touhuilun ohessa kuluu golfia pelatessa.

– Ei ajallisesti enää ihan niin paljon kuin aikaisemmin, mutta sen verran, että tuntuma pysyy. Tammer-golf Tampereen Ruotulassa on kotiseurani. Siellä pelaan eniten. Tasoitukseni on 6,7, voin sanoa osuvani palloon aika hyvin, Säteri kuvailee.

Akaalla avattiin kävelytie Harri Säterin kunniaksi.

Harri Säterin vaimo Henna ja tytär Hertta olivat mukana juhlatilaisuudessa Akaalla.

Yksi Säterin, vaimon ja tyttären tähtihetki osui juhannuksen kynnykselle, kun omaan pihaan valmistui uusi saunarakennus puretun savusaunan tilalle.

– Oli hienoa kihauttaa kiuasta ensimmäisen kerran ja pulahtaa sen jälkeen järveen. Se aidoin ilo tulee usein pienistä hetkistä, Säteri painottaa.

Kesäkuun alun huilailu ja viikon lomareissu Espanjaan perheen kanssa on ladannut akut. Juhannuksen jälkeen alkaa urheilijan arki.

– Olen pitkään harjoitellut ryhmässä, jossa on muita ulkomailla pelaavia tamperelaiskiekkoilijoita. Yhdessä on mukavampi treenata kuin yksin. Meillä on käytössämme kaksi kuntovalmentajaa, Niemisen Ville on ollut mukana valmentamassa, Lehterän Jori on hoitanut meille yhteisiä jäävuoroja, Säteri kuvailee uuteen kauteen valmistautumistaan.