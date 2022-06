Saako Ruotsin fiaskovalmentaja töitä NHL:stä? Spekulaatiot käyvät kuumina

Johan Garpenlöv on ehdolla himoittuun NHL-pestiin, kertoo kanadalaistoimittaja Elliotte Friedman.

Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana edelliset kolme kautta toiminut Johan Garpenlöv on yhdistetty NHL-pestiin, kertoo arvostettu kanadalaistoimittaja Elliotte Friedman.

Garpenlöviä ei ole kuitenkaan kaavailtu apu- tai päävalmentajan pestiin, vaan GM:n työhön.

NHL-organisaatio San Jose Sharks etsii uutta GM:ää, ja Friedman pitää ruotsalaista potentiaalisena kandidaattina työhön, sillä tämä on pelannut Sharks-paidassa liki 200 NHL-ottelua.

– Minulle on kerrottu, että eräs mahdollinen uusi GM on eurooppalainen seurassa aikoinaan pelannut pelaaja. Se on Garpenlöv.

– Mikäli seura etsii ulkomaalaista GM:ää, Garpenlöv on yksi, jolla on aikaisempia sidoksia seuraan. Jäämme odottamaan. Sharks on pitänyt rekrytointiprosessin yksityisenä, Friedman arvioi Jeff Marek Show -podcastissa.

Garpenlövin aika Tre Kronorin peräsimessä ei ollut loistokas. Garpenlöv on ainoa valmentaja, jonka aikakaudella Ruotsin jääkiekkomaajoukkue jäi ilman arvokisamitalia.

Garpenlöv sai viime MM-turnauksen jälkeen kovaa kritiikkiä Ruotsissa. Garpenlövin Ruotsi johti Kanadaa vastaan MM-puolivälierässä 3–0, mutta hävisi ottelun jatkoajalla lukemin 3–4. Kanada tasoitti ottelun tekemällä kolme maalia viimeisessä erässä.