Kuvat: Alpo Suhonen myy 11 huoneen asuntoaan – tällaiselta siellä näyttää

Talossa on 11 huonetta ja asuinpinta-alaa 350 neliötä.

Alpo Suhonen on pannut hulppean omakotitalonsa myyntiin. Kuva on vuodelta 2018.

Jääkiekkovalmentaja Alpo ”Ape” Suhonen on pannut hulppean omakotitalonsa Forssassa myyntiin.

Aivan Forssan keskustassa sijaitsevassa huvilatyyppisessä Villaforss-nimisessä omakotitalossa on kaikkiaan 11 huonetta ja asuinpinta-alaa 350 neliötä.

Hirsirunkoinen talo on historiallisesti arvokas, sillä se on valmistunut lähes 120 vuotta sitten vuonna 1903.

Päärakennuksen lisäksi pihasta löytyy samaan aikaan valmistunut vierasmajoitukseen ja varastokäyttöön tarkoitettu piharakennus.

Talon myyntihinta on 730 000 euroa.

Suhonen sanoo myymisen johtuvan suurimmalta osin hänen iästään. Suhonen täyttää muutaman päivän kuluttua 74 vuotta, ja ison talon ylläpito on työlästä.

– Nyt tilanne on se, että ikää alkaa olla sen verran, että tarvitsen muutoksen elämään, Suhonen sanoi Ilta-Sanomille.

– Epävirallisesti talon myynti on ollut vireillä jo muutaman kuukauden. Muutamat ihmiset ovat jo ehtineet osoittaa kiinnostuksensa, Suhonen lisää.

Suhonen sanoo omistaneensa talon 21 vuotta mutta asuneensa siinä itse vain muutamat viime vuodet. Suhonen on kuitenkin remontoinut ja saneerannut taloa mittavasti ja perusteellisesti säilyttäen kuitenkin sen alkuperäisen tyylin.

Vuonna 1903 valmistunut talo huokuu viime vuosisadan tunnelmaa.

– Minun mielestäni talossa parasta on se, että vanha talo on aina vanha talo, ja siinä on ihan oma tunnelmansa. Lisäksi tämän tapaisia arvotaloja aivan kaupunkien keskustoissa ei juuri enää ole. Lisäksi paikka on hieno, kun talo sijaitsee 200 vuotta vanhassa puistossa, Suhonen sanoo.

Suhosen mielestä myös asunnon sijainti on hyvä. Kaikki palvelut ovat lähellä – ja laajemminkin.

Alpo Suhosella on mittava kokoelma muistoja jääkiekkouran varrelta.

– Lähtee autolla mihin suuntaan tahansa, niin on tunnissa Turussa, Porissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa tai Helsingissä. Tunnin ajomatkan sisällä asuu 3 miljoonaa suomalaista. Forssa on kaiken keskellä, Suhonen kehuu kotikaupunkiaan.

Vaan onko Forssa enää kauan Suhosen kotikaupunki?

–En osaa sanoa, mihin olen muuttamassa. Helsinki kyllä houkuttelisi, mutta paljon riippuu myös ulkomaan keikoista.

Alpo Suhonen kehuu Forssan sijaintia – Suomen keskeisimpiin keskuksiin pääsee tunnissa.

Suhonen asui lähes koko 2010-luvun ulkomailla, kun hän toimi vuodet 2009–11 sveitsiläisseura Klotenin urheilutoimenjohtajana, valmensi kauden 2011–12 slovakialaisseura Banska Bystricaa ja toimi Itävallan jääkiekkoliiton urheilujohtajana vuodet 2012–17.

Suhonen oli ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja NHL:ssä, kun hän valmensi vuosina 2000–01 Chicago Blackhawksia. Lisäksi Suhonen on valmentanut Suomen A-maajoukkuetta vuodet 1982–86.

Alpo Suhonen on omistanut Forssan-talon 21 vuotta mutta asunut siinä itse vain muutaman viime vuoden erilaisten ulkomaisten työtehtävien vuoksi.

Jääkiekkovalmentamisen ohella Suhonen on toiminut teatteriohjaajana, Turun kaupunginteatterin johtajana, Pori Jazzin toiminnanjohtajana sekä kirjailijana.

Tunnetuin Suhosen teoksista on Chicagon päävalmentaja-aikaan sijoittuva muistelmateos Kausi sydämestäni, Chicagon päiväkirjat (WSOY 2001).