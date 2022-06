Olympia- ja MM-kultaa voittaneet Leijonat vierailivat Kultarannassa Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön vieraana perjantaina.

Kultaleijonilla riitti vilinää perjantaina. Päivällä he vierailivat Kultarannassa ja illalla edustivat gaalassa Tampereella.

Leijonilla oli perjantaina kiireinen juhlapäivä. Se alkoi vierailulla Naantalin Kultarantaan, jossa Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti kultajoukkueelle kiitospuheen.

Yhteisen lounaan tähtihetki oli se, kun Leijonien päävalmentaja Jukka Jaloselle ojennettiin presidentti Niinistön myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki.

Jalonen oli vielä alkuillastakin häkeltynyt saamastaan kunnianosoituksesta, kun hän saapui vaimonsa Sari Jalosen kanssa SM-liigan ja Jääkiekkoliiton yhteiseen palkintogaalaan Tampere-taloon.

– En ole oikein vieläkään tajunnut, mitä tapahtui. Sillä hetkellä kolahti kyllä oikein kunnolla. Meni syviin syövereihin. Arvostan presidentiltä saamaani tunnusta todella paljon. Tosi kova juttu, Jalonen tunnelmoi.

– Samalla tässä kaikessa pitää kuitenkin koko ajan muistaa kaikista tärkein. Minä sen tunnustuksen sain, mutta me kaikki näissä joukkueissa yhdessä ne saavutukset olemme tehneet. Se on aina huomioitava. Ei näissä hommissa kukaan yksin pärjää.

Jukka Jalonen sai presidentti Niinistöltä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkin.

Suomen kaikkien aikojen menestyneimmälle joukkuevalmentajalle kultamitalien voittaminen on jo tuttua. Ovatko tämän kauden kaksi kultamitalia jo kunnolla kolahtaneet?

– Hyvältähän molemmat tuntuivat jo tuoreeltaan, mutta vasta nyt alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, mistä oikein on kysymys.

– Onhan tämä käsittämättömän kova juttu ja saavutus. Sitä ei kuitenkaan varmaan ikinä itsekään täysin ymmärrä – tai ainakaan osaa tarkasti kertoa, miten perkele me pojat tämä oikein tehtiin. Välillä tulee olo, että mitä täällä oikein tapahtuu.

Jalosen mukaan presidentti onnitteli ja kehui Leijonien hienoja saavutuksia.

– Sanoi, että on itse seurannut otteluitamme tarkkaan, kansa on seurannut, koko Suomi on ylpeä Leijonista. Olkaa siis te itsekin, Jalonen muisteli.

Jukka Jalonen saapui Tampereella järjestettyyn gaalaan yhdessä vaimonsa Sarin kanssa.

Myös koko Suomen kansan suosikkipelaaja Marko ”Mörkö” Anttila oli vaikuttunut vierailusta.

– Mahtava paikka se Kultaranta. Hienoa päästä itse näkemään ja kokemaan.

– Jos vertaa vaikka Linnan juhliin, niin paljon intiimimpi tilaisuus. Olimme paikalla omalla porukalla ja pääsimme enemmän henkilökohtaisesti kaikki tapaamaan presidenttiä. Se oli tosi iso kunnia.

Leijonat tapasivat myös presidentin vaimon Jenni Haukion ja 4-vuotiaan Aaro-pojan.

– Totta kai Aaroa kiinnosti kovasti MM-pokaali. Kannu oli tietysti mukanamme ja hän kiinnitti siihen huomionsa. Tärkeintä oli kuitenkin, että saimme olla joukkueena siinä hetkessä.

Anttila vaikuttui Niinistön kehuista ja puheista tilaisuuden aikana.

– Hienoa oli kuunnella, että valtiovalta oli aidosti kiinnostunut Leijonien tekemisistä, asioista, seuraa meitä ja tykkää hommistamme, Anttila summasi.

Marko ”Mörkö” Anttila vaikuttui presidentti Niinistön kehuista.

MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu maalivahti Jussi Olkinuora arvosti myös suuresti tilaisuutta.

– Tosi hyvä – ainutlaatuinen kokemus. Samalla kauden voittojemme merkitys konkretisoitui omassa mielessä lisää, kun yhdessä pääsimme Kultarantaan häntä tapaamaan.

– Kiva oli myös vaihtaa muutama sana presidentin kanssa, mutta ne jääköön yksityisasiaksemme, Olkinuora sanoi.

MM-kisojen ratkaisuotteluissa loistanut NHL-puolustaja Miro Heiskanen lähestyi presidentin tapaamista luonnonlapsen tavoin.

– Ei ole ennen tullut Kultarannassa käytyä. Kiva oli päästä moikkaan pressaa ja nähdä, miltä se hänen asuinpaikkansa oikein näyttää.

– Tosi hieno mesta hyvällä paikalla ja hyvin on lääniä. Ei ole kyllä oloissa valittamista. Oli kyllä siisti kokemus, Heiskanen kommentoi.

Miro Heiskanen kehui Kultarannan tiluksia.

Niinistön maanläheinen kohtaaminen Leijonien kanssa jäi Heiskasen mieleen.

– Hän oli aidosti iloinen ja tyytyväinen meidän voitoistamme. Onnitteli meitä – ja jutteli ihan perusjuttuja.

Heiskasen kesä kuluu pääosin harjoitellessa, mutta myös pienet juhlat niiden välissä maistuvat.

– On ollut tosi kiva viettää aikaa yhdessä, kun hyviä jätkiä koko jengi täynnä. Hyvällä syyllä saa nauttia kaikkien kanssa.

Luonnollisesti Heiskasen päätavoitteena on menestyä Dallas Starsin kanssa joka kausi mahdollisimman hyvin. Mutta jos se ei onnistu, pelaaminen Leijonissa kiehtoo.

– Kulta kotikisoissa oli kyllä tosi upee juttu. Tuntuu vieläkin hyvältä, kun pääsi juhlimaan kotiyleisön edessä. Jos omat pelit päättyvät, ilman muuta MM-kisat kiinnostavat vuoden päästäkin.

– Back to back – kulta kotijäällä. Se olisi tosi kova juttu, Heiskanen fillisteli.