Vjatsheslav Bykov ei katso hyvällä Venäjän kohtelua.

Entinen Neuvostoliiton jääkiekkotähti Vjatsheslav Bykov on antanut täyden tukensa Venäjän presidentti Vladimir Putinille sekä maan ”erikoisoperaatiolle” Ukrainassa.

Bykov loi maineensa 1980-luvulla TsSKA:n punakoneen tehomiehenä. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen moni tuon ajan neuvostotähti siirtyi NHL:ään. Bykovin tie oli toinen. Hän valitsi siirtyä Sveitsiin pelaamaan ja tykitti hurjia tehoja maan pääsarjassa vuosikymmenen ajan ennen uransa lopettamista.

Bykov asuu yhä Sveitsissä, mutta hänellä on kirpeitä kommentteja pitkäaikaisesta kotimaastaan. Myös Sveitsi on ottanut osaa Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

Bykovin mielestä ne ovat kolahtaneet länsimaiden omaan nilkkaan, sillä ruuan ja polttoaineiden hinnat ovat nousussa. Hänen mukaansa Sveitsi ”rankaisee itseään” pakotteisiin osallistumalla.

– Tämä ei ole heille kunniaksi. Sveitsi on aina ollut neutraali maa, mutta näköjään propaganda toimii siinä määrin, että puolueettomuus on nyt rikottu. Ei sillä ole väliä, miten pian erikoisoperaatio päättyy, totuus paljastuu aikanaan. Toivottavasti se tapahtuu pian, jotta ihmisille selviää oikea totuus, Bykov sanoo Sports.ru -sivuston haastattelussa.

Täysimääräisesti ”firman miehenä” esiintyvä Bykov haukkuu pitkässä haastattelussaan länsimaiden ohella NHL:n olympialaisten väliin jättämisestä sekä MM-kisat, koska ne ”eivät olleet jännittävät tai viihdyttävät”.

Bykovin mukaan länsimaissa ei ymmärretä venäläisten ystävällisyyttä tai hyvää sielua. Hänen mielestään erikoisoperaatio on täysin oikeutettu.

– Meille sanotaan, että olemme hyökkääjiä, että Putin on diktaattori. Itse asiassa amerikkalaiset ja eurooppalaiset ovat niitä, jotka ovat aggressiivisia. He ampuvat ihmisiä kaduille, ihmiset asuvat pahvihökkeleissä ja on työttömyyttä. Heillä on paljon omia ongelmia, mutta he puhuvat siitä, miten me elämme. Kuten sanotaan, ei ole merkitystä, jos oma kotini on maan tasalla, kunhan naapurin lehmä kuolee, Bykov saarnaa.

Myöskään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei saa puhtaita papereita kiekkomieheltä.

– Onko siellä edes presidenttiä? Siellä on nukkemestareita, jotka osaavat vetää oikeista naruista. Se on pelkkää teatteria.

Bykov, joka puhuu haastattelussa laveasti venäläisestä elämästä, saa vastattavakseen myös kysymyksen siitä, aikooko hän lomailla Venäjällä kesän aikana. Sveitsissä mukavaa elämää viettävän Bykovin vastausta voi pitää puhuttelevana.

– Tilanne on monimutkainen. Minulle perhe tulee ensimmäisenä, Bykov sanoo ja kertoo, että hän viettää mieluummin aikaa Sveitsissä lastenlastensa kanssa.