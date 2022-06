Ihanaa häähumua! Ex-Leijona avioitui golfarirakkaansa kanssa – jakoi ylitsevuotavan rakkausviestin

Oskar Osala ja Linda Henriksson ovat nyt aviopari.

Ex-jääkiekkoilija Oskar Osala on nykyään aviomies.

Ex-jääkiekkoilija Oskar Osala ja golfari Linda Henriksson ovat menneet naimisiin. Henriksson jakoi kuvia parin häistä jo viikko sitten, mutta nyt rakkaudentäyteisen Instagram-päivityksen on julkaissut Osala.

– Linda, olen ikuisesti kiitollinen ja ylpeä siitä, että voin kutsua sinua vaimokseni ja tyttäremme äidiksi. Rakastan sinua niin paljon, Osala kirjoitti hääkuvan saatetekstiin.

Vehreistä kuvista päätellen hääjuhlaa vietettiin ulkomailla, mahdollisesti Espanjassa, jossa Osala ja Henriksson viettävät osan vuodesta.

– Kiitos kaikille jotka tulitte paikalle. Teitte häistämme täydelliset, Osala kiittää.

Osala, 34, lopetti jääkiekkouransa 2019. Urallaan kolme NHL-ottelua pelannut ja seitsemän kautta Venäjän KHL:ssä kiekkoillut hyökkääjä voitti KHL:n mestaruuden kahdesti. SM-liigasta palkintokaappi täyttyi hopeamitaleilla Bluesissa ja Kärpissä.

Miesten maajoukkueessa Osala pelasi kahdet MM-kisat ja yhdet olympialaiset.

Uransa jälkeen Osala on työskennellyt media-alalla. Hän toimi Pekingin olympialaisissa kentänlaitatoimittajana ja hoiti pelaajahaastattelut Leijonien peleistä Discoverylle ja TV5:lle. Hänet tunnetaan myös innokkaana harrastegolfarina.

Henriksson on golfammattilainen. Hänen sijoituksensa naisten maailmanlistalla on 983:s. Tällä kaudella Henriksson, 32, on pelannut naisten Euroopan-kiertueella kolmessa kilpailussa.

Hän on ollut kerran 27:s, karsiutunut kerran jatkokierroksilta ja keskeyttänyt yhden kilpailun.

Henrikssonin edellinen kausi oli rikkonainen, koska hän synnytti perheen esikoislapsen. Osalan ja Henrikssonin tytär syntyi vuosi sitten vappuaattona Vaasassa.

Instagram-tilillään Henriksson on vaihtanut nimekseen Linda Osala, joten pari käyttää jatkossa yhteistä sukunimeä.