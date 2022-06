Ex-kiekkoilija Miika Elomoa syytetään puolisonsa viiltämisestä ja kuristamisesta

Useaan kertaan perutussa käsittelyssä nähtiin käänne, kun uhri kiisti kaikki tapahtumat.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsiteltiin tiistaina pahoinpitelytapausta, jossa on syytettynä suomalainen ex-jääkiekkoilija, nykyinen valmentaja Miika Elomo.

NHL:ssäkin pelannutta Elomoa syytetään pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta, joiden kohteena oli hänen puolisonsa.

Käräjäkäsittelyä on siirretty useaan otteeseen. Tapahtumat sijoittuvat kolmen vuoden päähän, kesäkuuhun 2019. Välikohtaus tapahtui keskiviikkoaamuna kello viiden ja seitsemän välissä.

Syytteen mukaan Elomo oli kuristanut puolisoaan, viiltänyt tätä veitsellä ja uhannut tappaa hänet heidän yhteisessä asunnossaan.

Käsittelyssä kuitenkin nähtiin yllätyskäänne, kun puoliso kielsi koko tapahtuman.

Hänen mukaansa kädessä ollut naarmu ei ollut tullut veitsestä, vaan se oli mahdollisesti koiran aiheuttama. Naisen mukaan hän oli soittanut hätäkeskukseen sen takia, että saisi riidan päättymään.

Riita oli alkanut aikaisin aamulla, jonka jälkeen Elomo oli poistunut pariksi tunniksi äitinsä luokse. Hän oli palannut sieltä, jonka jälkeen riita oli jatkunut.

Hätäkeskuspuhelussa, joka soitettiin käsittelyssä, itkuinen nainen nimesi tekijäksi Elomon ja kertoi tämän heiluvan veitsen kanssa. Nainen kertoi käsittelyssä, että hän ei humalatilansa vuoksi edes myöhemmin muistanut soittaneensa hätäkeskukseen vaan luuli naapureiden tehneen sen.

Hätäkeskussoiton jälkeen paikalle oli tullut poliisipartio. Ennen sitä paikalle oli saapunut myös Elomon äiti.

Todistajana käsittelyssä toimineen poliisin mukaan nainen kertoi partiolle Elomon käyttäytyneen aggressiivisesti ja väkivaltaisesti. Molemmat osapuolet olivat olleet humalassa, ja Elomo oli huutanut poliiseille aggressiivisesti. Tämä suostui lopulta lähtemään äitinsä luokse, ja poliisi kävi sen jälkeen hakemassa tiskialtaasta veitsen todisteeksi.

Vielä Elomon kuulustelujen aikaan parin välillä oli ollut kipakkaa viestinvaihtoa. Nainen oli muun muassa ilmoittanut tälle, että ”löydätte varmasti keinon, jolla päästä kuin koira veräjästä”, ”Olisit kunnioittanut mua, niin et olisi siellä” ja ”En peru pahoinpitelyä, niin sulta lähtee työt”. Omissa kuulusteluissaan nainen oli kuitenkin kieltänyt pahoinpitelyn tapahtuneen.

Ajoittain hyvin kiihtyneenä käsittelyssä esiintynyt nainen sanoi, että koko asiaa on paisuteltu. Hän ei ymmärtänyt, miksi asia ylipäänsä eteni käräjille. Hän kielsi Elomon tehneen mitään, mistä tätä syytetään.

Hän kertoi selittäneensä asian myös poliisille ja ehdottaneensa, että häntä itseään sakotettaisiin perättömästä ilmiannosta.

Ilman avustajaa esiintynyt Elomo ei halunnut tulla kuulluksi mutta kertoi loppupuheenvuorossa pitävänsä syytteitä ”täysin pöyristyttävinä”.

– Tässä on tehty kärpäsestä härkänen, hän kommentoi.

45-vuotias Elomo on tehnyt mittavan jääkiekkouran sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on voittanut Suomen mestaruuden HIFK:ssa 1998 ja TPS:ssa 1999. Hän on NHL:n Washingtonin ykköskierroksen varaus vuodelta 1995. Hän pelasi kaksi NHL-ottelua Washingtonin paidassa kaudella 1999–2000 ja useamman kauden Pohjois-Amerikassa mutta enimmäkseen farmiliigassa. Pelaajauransa hän päätti 2005.

Elomo on toiminut Suomessa sekä pää- että apuvalmentajana mm. TPS:ssa ja TuTossa sekä Nuorissa Leijonissa kaudella 2021–22. Hän on menossa ensi kaudeksi päävalmentajaksi Puolaan.

Tapauksesta annetaan tuomio heinäkuussa.