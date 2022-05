Valta ei vaihdu Venäjän jääkiekossa – Vladislav Tretjakille ei löytynyt haastajaa puheenjohtajakisassa

Vladislav Tretjak oli ainoa ehdokas Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien toiminut maalivahtilegenda Vladislav Tretjak jatkaa tehtävässään, kertoi uutistoimisto Tass torstaina. Tretjak, 70, oli ainoa ehdokas tehtävään liiton kokouksessa torstaina.

– Arvostan tätä luottamusta. Jääkiekko on elämäni, ja monia tehtäviä on hoidettavana. Ennen kaikkea lasten jääkiekon kehittäminen, uusien kaukaloiden rakentaminen, valmennuksen vahvistaminen ja uusien turnausten organisointi, Tretjak kuvaili valinnan jälkeen.

– Ja vaikka maajoukkueemme on suljettu kansainvälisistä turnauksista, meidän on turvauduttava kaikkiin mahdollisiin keinoihin saadaksemme joukkueille pelejä. Se on tärkeintä tällä hetkellä, ja siihen on suunnitelmia, Tretjak jatkoi ja lisäsi, että Venäjän liitto on valmis tekemään kaikkensa saadakseen maan palaamaan kansainväliseen kiekkotoimintaan.