Leijonien hyökkäyksessä rouhii erilainen NHL-vahvistus – ”Tuo sopivaa epäitsekkyyttä”

Juho Lammikko on Jukka Jalosen luottohevonen pohjaketjuissa.

Aina kun työnantajana on NHL-seura, leijonafanien odotukset ovat lähtökohtaisesti normaalia suuremmat.

Juho Lammikko on Leijonien MM-joukkueen toinen NHL:ssä tällä kaudella pelannut hyökkääjä, mutta hänestä on turha maalailla sateentekijää perjantaina Tampereella alkaviin MM-kotikisoihin.

Vancouver Canucksin 26-vuotias keskushyökkääjä oli tällä kaudella saldolla 7+8 23:nneksi tehokkain suomalainen NHL:n runkosarjassa.

Leijonien MM-ryhmään ei liittynyt tulikuuma NHL-vahvistus, sillä Lammikko päätti runkosarjan 14 ottelun pisteettömään putkeen.

Ovi päävalmentaja Jukka Jalosen Leijoniin aukesi muilla kuin hyökkäyspään avuilla.

– Joo, en ole täällä hakkaamassa pisteitä. Niitäkin saa tietenkin tulla, mutta vahvuudet ovat muualla, Lammikko naurahtaa ja väläyttää harvahampaista hokihymyään.

Lammikon kolmas kausi NHL:ssä oli kaksijakoinen. Syyskaudella porilaissentterin peliaika pyöri 10 minuutin molemmin puolin, ja pistesarake näytti pitkään nollaa. Lammikko avasi maalitilinsä vasta kauden 21:nnessä ottelussa.

Joulukuun alussa tapahtunut valmentajanvaihdos oli taitekohta myös Lammikon kaudelle, kun Travis Green sai kenkää ja penkin taakse siirtyi kokenut Bruce Boudreau.

– Sen eron huomasi, kun valmentaja vaihtui. Vastuuta alkoi tulla enemmän ja nautin enemmän pelaamisesta. Boudreau on enemmän pelaajien valmentaja, mistä tykkäsin, Lammikko sanoo.

Juho Lammikko on maailmanmestari.

Boudreaun alaisuudessa Lammikon peliaika vakiintui 12–15 minuutin tuntumaan, ja samalla tulostakin alkoi tulla alkukautta tiheämmin.

Vuodenvaihteen jälkeen Lammikko teki 49 ottelussa 13 (6+7) pistettä. Vastuuta siunaantui 13.30 minuuttia ottelua kohti.

Lammikko hoiti nelosketjun sentterin tonttinsa pätevästi ilman säihkettä. Rooli kasvoi etenkin alivoimalla, missä Lammikko pelasi kevätkaudella toiseksi eniten Canucksin hyökkääjistä.

– Löysimme ketjun kanssa hyvän kemian. Se auttoi paljon omaakin pelaamista, kun tiesin paremmin mikä se oma roolini on. Tärkeintä oli pelata energisesti ja luotettavasti niin, ettei omissa kolise, Lammikko ruotii.

Lammikko otti Canucksin hyökkääjistä Bo Horvatin ja J.T. Millerin jälkeen eniten aloituksia. Ensimmäistä kertaa aloitusten voittoprosentti kohosi yli 50:n.

– Ihan jo pelkän kokemuksen kautta aloitusprosentit ovat nousseet, mutta on niihin myös tullut panostettua aika paljon. Treeneissä keskityin aloituksiin ja halusin kehittyä silläkin osa-alueella.

Raamikas 190-senttinen keskushyökkääjä on profiililtaan puolustava hyökkääjä, jonka päätehtävänä on pelata luotettavasti kahteen suuntaan ja pitää oma maali puhtaana.

Rooli Leijonissa on sama kuin Vancouverissa. Oli pelipaikka sitten laidassa tai keskellä.

– Lammikko tuo sopivaa epäitsekkyyttä. Hän on fiksu pelaaja, joka pelaa tilanteen mukaisesti laadukkaasti. Kova luistelija ja vahva kamppailija, Jalonen luonnehtii luottosentteriään.

– Ei hän ole tietenkään mikään loistelias kiekollinen pelaaja, mutta hänellä on riittävän hyvät perustaidot. Hän on hyvä kiekonriistäjä ja karvaaja. Kaikesta näkee, että hän on hyvässä pelimoodissa. Lammikko on meille tärkeä pelaaja.

Lammikko on tuttu pelaaja Jaloselle. Kaksikon polut kohtasivat ensimmäisen kerran kaudella 2015–16, kun Jalonen valmensi alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta. Kauden kruunasi nuorten MM-kulta kotikisoissa tammikuussa 2016.

Seuraavan kerran Lammikko oli Jalosen kisajengissä keväällä 2019, kun Leijonat voitti sensaatiomaisesti MM-kultaa Bratislavassa.

– Oli helppo valinta lähteä kisoihin. Jukan valmentamissa joukkueissa on aina hyvä ilmapiiri. Hommat hoidetaan jämäkästi, mutta samaan aikaan ilmapiiri on sopivan rento, kuvailee Lammikko.

Nousujohteinen kausi auttaa ensi kautta varten. Lammikon sopimus päättyi tähän kauteen, ja hän on tällä hetkellä rajoitettu vapaa agentti eli Canucks omistaa edelleen hänen pelaajaoikeutensa.

– Haluan ehdottomasti jatkaa Vancouverissa. Se on ykköstavoite, Lammikko linjaa.