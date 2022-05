Tässä on Nuorten Leijonien päävalmentaja MM-kisoihin – Kari Jalosen tilalle tuttu huippuluotsi

Suomen nuorten maajoukkueen erikoinen pulma ratkesi.

Nuorten Leijonien erikoinen valmentajapulma on ratkennut. Ilta- Sanomien tietojen mukaan Antti Pennanen jatkaa sittenkin tehtävässä ja toimii maajoukkueen päävalmentajana elokuun MM-kisoissa.

Alle 20-vuotiaiden maajoukkue oli pitkin kevättä oudossa tilanteessa, sillä kisoihin ei ollut vielä nimetty päävalmentajaa.

Pennasen pestin piti alun perin päättyä viime vuodenvaihteessa Edmontonin MM-kisoihin. Sekava saaga alkoi, kun turnaus keskeytettiin koronatilanteen takia ja siirrettiin pelattavaksi vasta elokuussa.

Kokenut Kari Jalonen oli jo valittu Nuorten Leijonien uudeksi päävalmentajaksi, mutta hän loikkasi yllättäen Tshekin miesten maajoukkueen peräsimeen helmikuun olympialaisten jälkeen.

Pennasesta puolestaan piti tulla Jokerien KHL-joukkueen uusi päävalmentaja, mutta työpaikka lähti alta Jokerien vetäydyttyä Venäjältä sodan takia. Pennanen, kuuma huippuluotsi, oli yhtäkkiä töitä vailla.

Suomen jääkiekkoliitto kertoi keväällä, että sillä on useampi vaihtoehto Nuorten Leijonien uudeksi päävalmentajaksi. Pennanen oli yksi heistä, ja IS:n tietojen mukaan Pennanen ja Jääkiekkoliitto ovat nyt lyöneet kättä päälle.

Tuttu mies hoitaa elokuussa Edmontonissa pelattavat kisat.

Jääkiekkoliitto ei voi vielä virallisesti vahvistaa IS:n uutista Pennasen uudesta pestistä.

– Sanotaan näin, että toivottavasti päävalmentaja on hän, Nuorten Leijonien general manager Kimmo Oikarinen kommentoi tiistaina.

– Pennanen on koko ajan ollut ykkösvaihtoehto.

Oikarisen mukaan menee vielä ”viikko tai kaksi” ennen kuin Jääkiekkoliitto voi virallisesti julkistaa päävalmentajan nuorten kisoihin.

– Tilanne on hyvä, mutta vielä se ei ole julkaisukelpoinen. Tässä on tiettyjä teknisiä asioita, joita hiotaan loppuun. Sitten kun ne ovat kaikki valmiina, homma on paketissa, hän sanoi.

43-vuotiaalla Pennasella on vyöllään yhdet loppuun asti pelatut nuorten MM-kisat. Suomi saavutti hänen johdollaan pronssia vuonna 2021.

Pennasen valmentaja-cv:ssä on myös miesten maailmanmestaruus apuvalmentajana sekä Suomen mestaruus HPK:n päävalmentajana. KHL-Jokerien piti olla uusi askel hänen valmentajanurallaan.

Kevään aikana hän on hoitanut Nuorten Leijonien päävalmentajan töitä.

Nuorten MM-kisat pelataan Edmontonissa 9.–20. elokuuta. Turnaus alkaa niin sanotusti nollista eli viime vuodenvaihteessa pelatuilla otteluilla ei ole merkitystä. Suomi ehti tuolloin voittaa kaksi ottelua ja saada kolmannesta luovutusvoiton, kunnes turnaus keskeytettiin.

Elokuun kisojen jälkeen Nuorten Leijonien päävalmentajan paikka on jälleen auki. Jääkiekkoliiton tarkoituksena on pestata seuraava päävalmentaja kaksivuotisella sopimuksella.