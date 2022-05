Venäjä heitettiin pitkäksi aikaa ulos jääkiekon EHT-turnauksista – Sveitsi nostettiin tilalle

Sveitsin turnaus tulee mukaan ohjelmaan.

Sveitsi on mukana jääkiekon Euro Hockey Tourilla kahdella seuraavalla kaudella Venäjän sijaan. Venäjä suljettiin tämän kauden kahdesta viimeisestä EHT-turnauksesta maan hyökättyä Ukrainaan. Tshekin-turnauksessa mukana oli Itävalta ja Ruotsin-turnauksessa Sveitsi.

Suomen jääkiekkoliitto kertoi maanantaina kotisivuillaan, että sopimus EHT-kausista 2022–2023 ja 2023–2024 allekirjoitettiin lauantaina.

– On todella hienoa saada Sveitsi mukaan. Kuten taas viikonloppuna olemme nähneet, Sveitsi on taitava joukkue, ja luvassa on tiukkoja, kovatasoisia otteluita, toimitusjohtaja Matti Nurminen sanoi Jääkiekkoliiton kotisivuilla.

Suomen EHT-turnaus pelataan myös jatkossa marraskuussa. Muut turnausisännät ovat Sveitsi, Ruotsi ja Tshekki. Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu myös tällä viikolla Tampereella ja Helsingissä alkavista miesten MM-kisoista.