Kommentti: Ovi on auki NHL-tähdille – Leijonien valmennusjohto pelaa kovaa tuolileikkiä

Leijonat lähtee perjantaina alkaviin MM-kotikisoihin suurena ennakkosuosikkina, mutta ilmassa on yllättävän paljon kysymysmerkkejä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Prosessi on vielä kesken. Näin lausui päävalmentaja Jukka Jalonen sunnuntai-iltana, kun Leijonat tiedotti neljännen peräkkäisen tappio-ottelun jälkeen Tampereelle tiistaina kokoontuvan kokoonpanon.

Nimilistalla on vielä 26 pelaajaa. Odotetusti suurin osa, tarkalleen 18 pelaajaa, oli mukana myös Pekingin kultaisessa olympiaturnauksessa.

Tänä keväänä MM-kisapasseja voi leimata yhteensä 25 kappaletta eli kolmelle maalivahdille ja 22 kenttäpelaajalle.

Leijonat lähtee MM-kotikisoihin suurena ennakkosuosikkina, mutta ilmassa on neljä päivää ennen kisa-avausta yllättävän paljon kysymysmerkkejä.

Ilta-Sanomien asiantuntijana MM-kisoissa toimiva entinen Leijonien päävalmentaja Raimo Summanen nosti kiinnostavan kysymyksen esille ennen MM-turnauksen alkua.

Summanen puntaroi, olisiko Leijonien kannalta ollut parempi, että MM-joukkue olisi muuttunut nähtyä enemmän olympiajoukkueesta.

– Miten paljon joukkueessa on raikkautta? Uudet pelaajat voisivat tuoda raikkautta ja sellaista kaikki kivet käännetään -asennetta. Kotikisoissa tulee helpommin pieni mukavuudenhalu. Mukavuudenhalu on myös hyvästä ja se tuo rentoutta, mutta jos tulee liian hyvä hyvä olo, silloin voi jäädä helposti telineisiin kun starttipyssy pamahtaa, Summanen pohtii.

Voitosta voittoon tasaisen tappavasti viime vuosina jauhanut Leijonat kompuroi yllättävällä tavalla viimeisessä EHT-turnauksessa.

MM-kisoihin valmistavissa harjoitusotteluissa Leijonat vaikutti ajoittain jopa virkamiesmäiseltä. Olympiakultaa voittanut pelaajarunko ei näyttänyt innostuvan satasella panoksettomista harjoitusotteluista.

Sinällään ymmärrettävää, sillä kilpailu pelipaikoista oli lopulta näennäistä. MM-joukkueen runko on lähes tismalleen sama kuin Pekingissä. Tutut tutkaparit ja koostumukset olivat aika hyvin tiedossa jo viikkoja ennen turnauksen alkua.

Leijonien nuhaiset otteet valmistavissa otteluissa voinee osittain laittaa myös pitkän leirisavotan piikkiin.

Tappioputkesta huolimatta leijonakriisistä huutelu tässä vaiheessa olisi ennenaikaista. Leijonat on ansainnut ennakkosuosikin asemansa arvokisamenestyksellään.

Jalosen valmennustyhmän johdolla Leijonien turnausprosessin toimivuus on näyttänyt voimansa kolmessa edellisessä arvoturnauksessa. Puolustusvoittoinen pelitapa on taannut isoja voittoja, kun Leijonien peli on kehittynyt pala palalta turnauksen edetessä.

Mutta. Tämän kevään tilanne eroaa merkittävästi kahteen edelliseen MM-turnaukseen verrattuna.

Ensinnäkin Leijonat hakee MM-kultaa kotikisojen painekattilassa. Karnevaalikansalle kelpaa vain kulta. Toisekseen lopullisen kisajoukkueen nimeäminen on jätetty kalkkiviivoille.

Keväällä 2019 Leijonat lukitsi lopullisen MM-joukkueensa poikkeuksellisen ajoissa, eikä katsellut Pohjois-Amerikan suuntaan. Loppu on historiaa.

Viime keväänä NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros alkoi vain viisi päivää ennen Latvian MM-kisoja, joten Leijonien valmennusjohdon oli turha tähyillä mahdollisia pudotuspeleistä putoavia NHL-vahvistuksia.

Tällä kertaa ovi on jätetty auki NHL-tähdille. Leijonien johto pohtii kuumeisesti, miten monta paikkaa mahdollisille NHL-vahvistuksille voi jättää.

Ensimmäiset kisapassit leimataan vasta torstaina. Siihen asti ainakin Leijonien johto tarkkailee tiiviisti NHL:n suuntaan.

Leijonille voi olla tarjolla jättipotti, jos ”oikeat” joukkueet putoavat ensimmäisellä kierroksella.

Lännen puolella Colorado Avalanche passitti Nashville Predatorsia kesälomille. Avalanche löi sarjan poikki tiistain vastaisena yönä. Predatorsin riveissä suomalaisista pelaavat Juuse Saros, Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen.

Kolmikosta Granlund on ainoa, joka toisi tällä hetkellä selkeän lisäarvon MM-kisoihin. Predatorsin kokenut 30-vuotias ykkössentteri olisi Leijonille mitat täyttävä tulosketjun tunnollinen kapellimestari keskikaistalle.

Tähtivahti Saros on loukkaantunut, eikä Leijonien veskaripalettia muutenkaan kannata enää sekoittaa. Jussi Olkinuora ja Harri Säteri muodostavat väkevän tandemin.

Leijonien vinkkelistä toinen erityisen kiinnostava lännen joukkue on Dallas Stars, joka lähti haastajana ottelusarjaan Calgary Flamesia vastaan. Starsia edustavat ykköspuolustaja Miro Heiskanen, ykkössentteri Roope Hintz, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Joel Kiviranta.

Flames tasoitti sarjan tiistain vastaisena yönä lukemiin 2–2. Ottelusarja venyy vähintään kuudenteen, ehkä jopa seitsemänteen peliin, eli Starsin suomalaisten perään on turha kuolata ennen viikonloppua.

Runkosarjan voittanut Florida Panthers ja Carolina Hurricanes ovat itäisen konferenssin ”suomalaisjoukkueet”.

Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen muodostavat Panthersin sinivalkoisen keskikaistan. Panthers on ajautunut yllättäviin vaikeuksiin kokenutta ja karheaa Washington Capitalsia vastaan.

Tiistain vastaisena yönä pelattava nelospeli Washingtonissa oli Panthersille käytännössä pakkovoitto. Jos Capitals olisi harjannut voiton ja siirtynyt ottelusarjassa 3–1-johtoon, Panthersin tilanne olisi näyttänyt pahalta. Nyt sarja on tasan 2–2.

On ymmärrettävää, että Leijonien johto haluaa pantata kisapasseja tässä kohtaa, kun haaviin voi vielä pudota Barkovin, 26, tasoinen NHL:n supertähtisentteri tai mainion tulokaskauden pelannut Lundell, 20.

Samat sanat pätevät Hurricanesin ykkössentteri Sebastian Ahoon, 24, ja Teuvo Teräväiseen, 27, mutta Hurricanesin ja Boston Bruinsin välinen ottelusarja venyy vähintään kuudenteen otteluun. Sarja on nyt tilanteessa 2–2. Kuudes peli pelataan perjantain vastaisena yönä Bostonissa. Mahdollinen seiskapeli on merkattu lauantaille.

Leijonien valmennusjohto on valmis poikkeukselliseen tuolileikkiin juuri ennen kotikisoja. Siinä on omat riskinsä.

Väistämättä NHL-vahvistusten kosiskelu tuo epätietoisuutta ja epävarmuutta nyt nimettyyn ryhmään. On erittäin kiinnostava nähdä, miten tämä vaikuttaa lopullisen MM-joukkueen harmoniaan.

Leijonien ryhmä tällä hetkellä:

Maalivahdit

29 Harri Säteri

35 Frans Tuohimaa

45 Jussi Olkinuora

Puolustajat

2 Ville Pokka

3 Niklas Friman

4 Mikko Lehtonen

28 Henri Jokiharju

38 Juuso Hietanen

42 Sami Vatanen

50 Mikael Seppälä

55 Atte Ohtamaa

Hyökkääjät

10 Joel Armia

12 Marko Anttila

15 Miro Aaltonen

21 Jere Innala

24 Hannes Björninen

25 Toni Rajala

51 Valtteri Filppula

52 Petrus Palmu

61 Markus Nurmi

65 Sakari Manninen

70 Teemu Hartikainen

76 Jere Sallinen

80 Saku Mäenalanen

82 Harri Pesonen

91 Juho Lammikko