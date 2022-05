Tappioputkeen päätynyt Leijonat poistui Globenista kiireesti – STT: haastatteluja ei herunut

Jääkiekkomaajoukkue rämpii tappioiden alhossa juuri ennen MM-kotikisoja.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen tuloskunto laski huonoimmalle tasolle kahteen vuoteen, kun Leijonat hävisi sunnuntaina Ruotsille maalein 3–4 ja kärsi neljännen peräkkäisen tappion alle viikko ennen MM-kotikisojen alkua.

Edellinen neljän ottelun tappioputki alkoi helmikuussa 2020 Tukholmassa ja päättyi koronatauon jälkeen saman vuoden marraskuussa Helsingissä.

Nyt meneillään olevasta tappioiden alhosta lohduttoman tekee se, että Ruotsi Ostravassa, Sveitsi Tampereella ja Tshekki sekä Ruotsi Tukholmassa upottivat hallitsevan MM-hopeamitalistin ja olympiavoittajan kahdeksassa vuorokaudessa.

Päävalmentaja Jukka Jalosen joukkueelta ei herunut puhelinhaastatteluja EHT-kauden päättäneen sunnuntain ottelun jälkeen. Leijonat poistui Globenista kiireesti ja vaiteliaina lentokentälle ja kohti kotimaata.

MM-joukkue julkaistaan viimeistään alkuviikosta, koska suunnitelmissa on kokoontua tiistaina. Helsingissä ja Tampereella pelattavat MM-kilpailut alkavat perjantaina.

Ennen MM-leirityksen viimeistä viikkoa Jalosen Leijonat oli hävinnyt tällä kaudella vain kahdesti Ruotsille. Yhdeksästätoista ottelusta Suomi oli voittanut 17, mutta Tampereella ja Tukholmassa pelatussa EHT-turnauksessa saldo rumeni lukemiin 22 ottelua, 17 voittoa.

Voittoprosentti on edelleen todella kova, mutta pakkaselle painunut pelivire herättää kysymyksiä. Osasyynsä on jatkuvalla pelaajaliikenteellä, jonka myötä kentällisiä on sekoitettu. Yli 30 pelaajaa kisasi vielä viimeisellä leiriviikolla MM-paikoista. Toisaalta myös vastustajien kokoonpanot ovat eläneet leiriviikkojen aikana, joten opiskelujakso on ollut meneillään myös muilla.

Muutama ketju on jo hahmottunut. Olympialaisissa Sakari Manninen, Teemu Hartikainen ja Markus Granlund muodostivat Suomen ykkösketjun, mutta viimeksi mainitun pelikunto ei vakuuttanut. Olympialaisten kakkosketjusta MM-leirityksen ykköseen siirretty Harri Pesonen vaikuttaa sopivan Hartikaisen ja Mannisen kaveriksi.

Sunnuntaina Ruotsi jätti Suomen takaa-ajajaksi 0–2, mutta kahden maalin Manninen ketjuineen hinasi Suomen tasoihin.

Sakari Manninen oli tehokas ottelussa Ruotsia vastaan.

Ruotsi pääsi kolmannessa erässä vielä uudestaan kahden maalin johtoon. Pesonen (1+1) nosti toiveita 3–4-kavennuksella. Hartikainen rohmusi kaksi syöttöpistettä.

Jobinpostiakin tuli. Leijonat harvenivat uhkaavasti kolmannessa erässä, kun hyökkääjä Saku Mäenalanen sekä puolustajat Mikko Lehtonen ja Atte Ohtamaa tarvitsivat hoitotoimenpiteitä.

Mäenalanen loukkasi jalkansa ja jätti pelin kesken. Jos loukkaantuminen on paha, on se ankara takaisku Suomelle. Mäenalanen muodosti väkevän ketjun Hannes Björnisen ja Marko Anttilan kanssa viime MM-kilpailuissa ja helmikuun olympialaisissa. Kolmikkoa on voinut pitää jo pitkään Suomen ainoana valmiina ketjuna MM-kotikisoihin. Sunnuntaina Anttila oli huilivuorossa, ja hänen paikalla tahkosi Petrus Palmu.

Kakkosketju rakennettaneen olympiakapteeni Valtteri Filppulan ympärille. Loppuviikosta leirille saapuneet NHL-hyökkääjät Joel Armia ja Juho Lammikko hakevat vielä paikkojaan, mutta väläyttelivät viikonlopun otteluissa. Puolustaja Henri Jokiharju ja maalivahti Harri Säteri pelasivat sunnuntaina ilman mainetekoja. Mahdolliset muut NHL-avut vaikeuttavat vielä valintoja.