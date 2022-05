IL: Patrik Laine ei lähde MM-kotikisoihin

Jääkiekon MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta.

Patrik Laine ei vahvista Suomea jääkiekon MM-kotikisoissa toukokuussa. Columbus Blue Jacketsin hyökkääjä vahvisti asian Iltalehdelle.

– Loukkaantuminen on syynä siihen, että en tänä keväänä kisoihin lähde, Laine sanoi Iltalehdelle.

Laine oli sivussa NHL:n runkosarjan viimeisiltä viikoilta ylävartalovamman takia.

Laine pelasi kelpo kauden Pohjois-Amerikassa. Hän tehtaili 56 (26+30) pistettä yhtä moneen otteluun.

Laineen, 24, sopimus Columbuksen kanssa umpeutuu tulevana kesänä.

Maalitykki kertoi toukokuun alussa halustaan jatkaa Columbuksessa.

– Kyse on joukkueesta, joka meillä on. Meillä on loistava porukka, jonka kanssa olen tullut läheiseksi. Olen innoissani joukkueemme nuoruudesta ja tulevien vuosien mahdollisuuksista. Haluan ehdottomasti olla osa sitä, hän sanoi.