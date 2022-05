Venäläinen ex-kiekkoilija räksyttää – vertaa KHL-seuran jättäviä suomalaisia ”päiväkotilapsiin pissat housuissa”

Entinen huippukiekkoilija Aleksander Kozhevnikov kritisoi suomalaispelaajia, jotka ilmoittivat, etteivät aio palata Venäjälle pelaamaan.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on tuomittu laajasti länsimaissa.

Helmikuun lopussa käynnistynyt hyökkäys on mutkistanut monia asioita myös huippu-urheilussa.

Esimerkiksi presidentti Vladimir Putinille tärkeässä ja hänen lähipiiriinsä kuuluvien oligarkkien rahoilla pyöritetyssä jääkiekon KHL-liigassa pelanneista ulkomaalaispelaajista osa lähti Venäjältä nopeasti pois sodan alettua. Osa ulkomaalaispelaajista myös pysyi maassa kauden loppuun asti.

Viime päivinä on kohistu jo tulevasta KHL-kaudesta. KHL-seura Avtomobilist Jekaterinburg aiheutti sunnuntaina hämmennystä nettisivuillaan julkaisemallaan uutisella.

Seura ilmoitti tehneensä sopimuksen ensi kaudesta kolmen suomalaispelaajan kanssa. Nämä pelaajat olivat maalivahti Juha Metsola, puolustaja Jyrki Jokipakka ja hyökkääjä Miro Aaltonen.

Lue lisää: KHL-seura hankki yllättäen kolme suomalaista kiekkotähteä – tästä on kyse

Suomalaiskolmikko on kertonut solmineensa sopimukset ennen helmikuun 24. päivänä alkanutta hyökkäystä.

Tämän viikon aikana suomalaispelaajat ovat kertoneet julkisuudessa, että he eivät aio palata KHL:ään ensi kaudeksi.

Se, että suomalaiskolmikko ei aio palata Venäjälle aiemmin tehdyistä sopimuksista huolimatta, on kirvoittanut rajua arvostelua Venäjällä.

Venäjän mediassa, jota pääosin valtio hallinnoi, on nyt käynnissä mittava Suomen ja suomalaisten lokaamiskampanja, joka ainakin osittain liittyy Suomessa kiihkeästi käytäviin Nato-keskusteluihin.

Venäläisten purkaukset kannattaakin lukea aina tässä kontekstissa.

Lue lisää: 7 rankkaa väitettä, joilla Venäjä mustamaalaa nyt Suomea

Suomalaisten kiekkoilijoiden ratkaisua on kritisoinut rajusti esimerkiksi entinen huippukiekkoilija Aleksandr Kozhevnikov.

– Älkööt tulko, jos eivät halua. Mikä tässä on ongelma? Suomalaisten varaan laskettiin, mutta nyt he eivät halua tulla, Kozhevnikov sanoi RB Sportille antamassaan haastattelussa.

Kozhevnikov jatkoi tylytystä vertaamalla suomalaiskiekkoilijoita päiväkotilapsiin, jotka eivät osaa itse edes vaihtaa housujaan.

– Kaiken kaikkiaan heillä ei ole täällä mitään tekemistä. Mutta sitten kun he pääsevät takaisin kotiinsa, he alkavat heittää lokaa meidän maahamme, jossa ovat rahansa ansainneet. Mitä tähän sanoisi, konnia ja paskiaisia.

Kozhevnikovin mielestä KHL-seurojen pomojen kannattaa miettiä tarkkaan, kannattaako heidän tehdä sopimuksia ulkomaalaispelaajien kanssa.

– Suomalaisten kanssa on aina pelkkiä ongelmia, he ovat kuin lapsia päiväkodissa pissat housuissaan. Jos eivät halua tulla, niin olkoot tulematta. Hehän aina pahastuvat kaikesta ja pelkäävät kaikkea. He eivät ole miehiä, muuta ei voi sanoa.

Suomalaisia koskevien kriittisten lausuntojen ilmestyminen venäläismediaan ei ole nykyisessä propagandan ilmapiirissä mitenkään tavatonta. Entiset venäläiset huippukiekkoilijat ovat viime päivinä kritisoineet myös Suomen jääkiekkoliiton päätöstä.

Kiekkoliitto päätti, että ensi kaudella KHL:ssä pelaavia suomalaisia ei voida valita Suomen maajoukkueeseen.