Superagentti täräytti suoran näkemyksen Venäjällä jatkavista ulkomaalaisista – muistuttaa yhdestä faktasta

Aljosa Pilko on varma, että KHL:ssä on ensi kaudellakin pelaajia esimerkiksi Ruotsista.

Suomen jääkiekkoliitto linjasi maanantaina, että ensi kaudella KHL:ssä pelaavat suomalaiskiekkoilijat eivät ole tervetulleita Suomen maajoukkueeseen.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa, moni KHL:n ulkomaalaispelaaja irtisanoi sopimuksensa ja palasi kotimaahansa. Moni kuitenkin myös jäi pelaamaan. Jälkimmäiset ovat saaneet osansa kritiikistä esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa.

Euroopassa paljon vaikutusvaltaa haalinut pelaaja-agentti Aljosa Pilko kertoi ruotsalaislehti Expressenille olevansa takuuvarma, että venäläissarjassa kiekkoilee ruotsalaispelaajia myös ensi kaudella. Eikä heitä hänen mukaansa tule siitä tuomita.

– Maailmassa kaikki on muuttunut – ja se pätee myös jääkiekkomaailmaan. Ja suurin osa liiketoiminnastani keskittyi ennen vahvasti Venäjälle. Mutta tapahtuipa mitä tahansa, minulla on edelleen Euroopan parhaat pelaajat. Osa heistä lähtee Sveitsiin, osa Ruotsiin – ja osa pelaa Venäjällä, Pilko sanoi lehdelle.

Expressen nostaa artikkelissaan tueksi Pilkon väitteelle Avtomobilist Jekaterinburgin suomalaiskolmikon Juha Metsolan, Jyrki Jokipakan ja Miro Aaltosen hiljattain julkaistut jatkosopimukset.

Esimerkki on tosin siinä mielessä ontuva, että koko kolmikko on kertonut pyrkivänsä sopimuksistaan eroon. Vaikka diilit julkaistiin vasta vähän aikaa sitten, ne on allekirjoitettu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Joka tapauksessa Pilko on varma, että joitain ulkomaalaispelaajia sarjassa jatkaa, ja hänen mielestään heihin kohdistettu kritiikki on ”sataprosenttisesti epäreilua”.

– Nyt pelaajia kannustetaan lopettamaan jääkiekon pelaaminen siinä seurassa, jonka kanssa heillä on sopimus. Vaikka se voi tarkoittaa, että he päätyvät suuriin vaikeuksiin. Olen selittänyt kaikille pelaajilleni, miten paljon sopimuksen rikkominen maksaa. Jos pelaaja silti haluaa tehdä sen, niin varmistan että hän lentää pois Venäjältä samana iltana.

Pilko tarjoaa myös konkretiaa sopimuksen purkamisen kovaan hintaan. Hän nosti esimerkiksi kaksivuotisen sopimuksensa ensimmäistä vuotta pelaavan pelaajan, joka olisi halunnut omasta sopimuksestaan eroon.

Hän oli velvollinen maksamaan takaisin 67 prosenttia jäljellä olevan sopimusajan palkastaan. Maksettavaksi tullut summa oli tuossa tapauksessa isompi kuin summa, jonka hän oli ehtinyt seurassa tienata.

Juha Metsola on tuttu muun muassa Leijonien paidasta.

Agentti painottaa myös sitä, että moni pelaaja on viime vuosina mennyt KHL:ään tienaamaan tavallaan eläkerahansa. Moni kiekkoilija on uransa päättyessä kouluttamaton ja rikkonut kroppansa lajissa.

– Monille heistä Venäjällä ansaitut rahat kustantavat loppuelämän – ja myös heidän lastensa tulevaisuuden. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita heitä tämän päätöksen johdosta.

Suomen lisäksi myös Ruotsissa pohditaan sitä, pitäisikö jatkossa Venäjällä kiekkoilevat pelaajat sulkea maajoukkuetoiminnasta. Kritiikkiä on satanut myös siitä, etteivät kaikki tämän kauden loppuun asti sarjassa jatkaneet pelaajat ole tuominneet maan sotatoimia selkeästi.

Aljosa Pilko, 36, oli pelaajaurallaan maalivahti, joka pelasi koko uransa kotimaassaan Sloveniassa. Agenttina hän on saanut talliinsa merkittävän määrän eurooppalaisia huippupelaajia. Hän on välittänyt pelaajia pääosin KHL-seuroille.