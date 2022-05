Ruotsalaispelaaja esitti synkän uhkakuvan Suomen MM-kisojen kohtalosta – näin asiantuntija arvioi pelkoja Venäjän toimista

Suomen mahdollinen Nato-hakemus osuu näillä näkymin samoihin aikoihin, kun Suomessa pelataan jääkiekon MM-kisat.

Jääkiekon MM-kisojen järjestäjät varautuvat siihen, että Venäjän mahdolliset häirintä- ja vaikuttamisyritykset voivat kohdistua myös Suomessa pelattaviin kisoihin.

– Asia on otettu huomioon. Se (Nato-hakemus) osuu nimenomaan kisojen alkupäähän, ja siihen liittyy keskustelua valtakunnallisestikin. Kyberhyökkäyksen ja muiden asioiden osalta teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Varmaan myös harjoittelemme asiaa, MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen sanoo.

Kisat ovat ohjelmassa Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta.

Hietanen korostaa ennakkovarautumisen lisäksi kisajärjestäjien ja asiantuntijoiden vahvaa yhteistyötä, joilla esimerkiksi huolehditaan tärkeiden eri järjestelmien suojauksista.

Jääkiekko on ollut Venäjälle erittäin merkittävä urheilulaji kansainvälisestikin.

– Olemme huomioineet myös sen, että Venäjä on suljettu näistä kisoista ja heiltä otettiin järjestysoikeus ensi vuoden kisoihin, Hietanen sanoo.

Ruotsalainen huippujääkiekkoilija Lucas Wallmark sivusi alkuviikosta SVT:n haastattelussa Ruotsin ja Suomen Nato-keskustelujen mahdollisia vaikutuksia tuleviin MM-kisoihin.

– En kovin mielelläni luettele asian hyviä ja huonoja puolia tai ota kantaa siihen. Mutta en usko, että MM-kisoja pelataan, mikäli jännitteet eskaloituvat, Wallmark sanoi SVT:lle.

Hietanen kehottaa varomaan kaikenlaista lietsomista tässä vaiheessa.

– Ei ole syytä mihinkään paniikkiin. Näinä aikoina ihmisten mielikuvitus laukkaa. En lähde spekuloimaan yksittäisillä asioilla.

Pääsihteeri kertoo, etteivät kisoihin osallistuvat maat ole esittäneet järjestäjille huolia kisojen turvallisuuskysymyksistä.

– Ei ole tullut (kyselyitä). Kansainvälinen jääkiekkoliitto järjestää MM-kisat joka vuosi. Järjestäjien isoimpia velvollisuuksia on turvallisuudesta vastaaminen. Yleisesti ottaen Suomessa viranomaiset ovat hyviä järjestelyissä, Hietanen sanoo.

Kisoihin osallistuvat joukkueet eivät elä Suomessa täysin kuplaolosuhteissa koronan hellitettyä, mutta viettävät silti aikaansa paljon omissa oloissaan.

– Joukkueet elävät aika rajoitetusti. Ne eivät liiku pelien ulkopuolella paljon – ainakaan sellaisissa paikoissa, joissa on suuria ihmisjoukkoja, Hietanen kertoo.

Myös tutkija, apulaisprofessori Markku Jokisipilä pitää ruotsalaispelaaja Wallmarkin kommenttia MM-kisojen vaarantumisesta liioiteltuina.

– Tuo kuulostaa minun korviini aika yliampuvalta, hän sanoo kuultuaan Wallmarkin kommentista.

– Ajatuksena, että Venäjä järjestäisi jotakin terrori-iskun kaltaista toimintaa; siihen en usko. Enemmän se voi olla informaatiovaikuttamista, Jokisipilä sanoo.

Hän mainitsee esimerkiksi nettitrollit, jotka tuottavat eri keskusteluihin Venäjä-myönteisyyttä.

– Varmaan on kaikennäköistä pientä kiusaa odotettavissa. Kun seuraa Facebookista tai Twitteristä Nato-keskustelua, tulee vastaan asioita, että ihmettelee mitä nämä mielipiteet ja ihmiset ovat – ja ovatko nämä ihmiset oikeasti olemassa?

Millaisia venäläisten häirintäkeinot sitten voisivat olla?

– On monia pelaajia ja valmentajia, jotka ovat olleet KHL:ssä. Vakoilulla on pitkät perinteet jo Neuvostoliiton ajoilla. Kerätään ihmisistä kiusallista informaatiota, jota voidaan käyttää sopivassa kohdassa kiristykseen. Näen, että joitain maineenlokauskampanjoita voidaan käynnistää niistä pelaajista tai valmentajista, jotka ovat KHL:ssä olleet, Jokisipilä arvioi.

Venäjälle MM-kisat ilman Venäjää eivät ole ”oikeat MM-kisat”.

– Yleinen reaktio sanktioihin Venäjällä on sama tarina siitä, miten Venäjä on viaton ja syytön, ja miten länsi heitä sortaa. Uutisointi esitetään nimenomaan tässä valossa. Tietysti he yrittävät kaikin keinoin vähätellä ja dissata koko kisojen arvoa: kun Venäjä on poissa, muut ovat yhden sijan korkeammalla.

Jokisipilä ei lakkaa hämmästelemästä sitä, miten tökeröitä jotkut Venäjän vaikuttamisyrityksistä ovat.

– Joskus miettii, että tässä voi olla savuverho, huonoa propagandaa, ja se oikea vaikuttaminen tapahtuu jossakin muualla – emmekä edes huomaa sitä. Voi vetää johtopäätöksiä, kuinka arvaamaton ja täysin epärationaalisesti käyttäytyvä maa voi olla.

Venäjän maajoukkueen piti pelata MM-kisoissa alkusarjan ottelunsa Helsingissä. Joukkueen sulkeminen kisoista tarkoittaa sitä, että myös venäläiskatsojien määrä jää merkittävästi odotettua pienemmäksi.

Mahdollisesti myös muiden maiden kisaturistit vierastavat ajatusta matkustamisesta Venäjän naapurivaltioon.

MM-kisojen pääsihteeri Hietanen myöntää lipunmyynnissä olleet haasteet.

– Kansainvälisessä lipunmyynnissä on ollut turhankin paljon vastoinkäymisiä. Ensin oli korona. Katsojat ajattelivat, että pääsevätkö edes maahan. Sitten aloitimme lipunmyynnin 14. helmikuuta, ja 24. päivä tuli sota.

Pääsylippuja kisoihin on edelleen myynnissä paljon. Hietasen mukaan niitä vapautuu kansainvälisestä lippukiintiöstä myös Suomen otteluihin.

Suomi pelaa kisojen avausottelunsa 13. toukokuuta Norjaa vastaan Tampereella.