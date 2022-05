Leijonien Miro Aaltonen joutui kohun keskelle – kommentoi nyt KHL-soppaa ja uransa jatkoa

Miro Aaltonen kertoi näkemyksiään uransa jatkosta.

Miro Aaltonen on olympiavoittaja.

Venäläinen KHL-seura Avtomobilist Jekaterinburg julkaisi sunnuntaina nettisivuillaan tiedotteen, joka herätti kummastusta.

Venäläisseuran tiedonannon mukaan maalivahti Juha Metsola, puolustaja Jyrki Jokipakka ja hyökkääjä Miro Aaltonen edustaisivat Avtomobilistia kaksi seuraavaa kautta.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Hyökkäys on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailman. Siksi olisi äärimmäisen omituista, että suomalaispelaajat pelasivat vielä venäläisvetoisessa KHL:ssä.

Mainitun kolmikon kohdalla on kerrottu suomalaisissa medioissa, että esillä olleet sopimukset ovat solmittu tammikuussa ja että he eivät halua pelata Venäjällä.

Suomalaispelaajien ennen sotaa tekemistä KHL-sopimuksista on tullut sotku, koska kontrahdit ovat tällä tietoa yhä voimassa, eikä niiden purkaminen vaikuta kovin yksinkertaiselta.

Leijonien MM-leiriryhmässä mukana oleva Aaltonen, 28, puhui omasta tilanteestaan tiistaina Tampereella maajoukkueen tilaisuudessa.

– Sopimus on tehty ennen olympialaisia (helmikuu) ja sitä tässä yritetään parhaillaan purkaa. Agentti tekee sitä varten hommia. En ole sinne menossa, Aaltonen sanoi.

Aaltonen antoi tiistaina ymmärtää, ettei hänellä ole tarkkaa tietoa sopimuksensa purkamisen edistymisestä.

– Minulla on sitä varten agentit. Toivottavasti asiat menevät mahdollisimman nopeasti maaliin ja pääsen sopimuksesta eroon.

– Uskon, että kaikki järjestyy hyvin.

Olisitko koskaan osannut kuvitella olevasi tällaisessa tilanteessa ammattilaisurheilijana?

– En tietenkään, ei tällaista varmaankaan kukaan osannut odottaa.

– Ja toivottavasti sotakin loppuisi mahdollisimman pian. En olisi voinut kuvitella, että tällaista voi tulla eteen.

Aaltonen sanoo keskittyvänsä nyt pääasiallisesti maajoukkueen MM-projektiin. Hän sanoo, että tulevan seurajoukkueen osalta ”kaikki on vielä auki”.

– Tavoite on jatkaa uraa jossain päin ulkomailla.

Olympiavoittaja Aaltoselle kirjattiin tällä kaudella Vitjaz Podolskissa runkosarjan 44 ottelussa 10+32=42 tehopistettä. Pelillisesti hän on tyytyväinen kauteensa.

– Pelaaminen tuntui hyvältä ja siltä, että pystyin taas ottamaan askeleen eteenpäin urallani.

Aaltonen lienee liki varma valinta MM-joukkueeseen, vaikka lopullinen ryhmä on nimeämättä.

– Maajoukkueessa on aina hieno olla mukana. Uskon, että minulla on annettavaa ylivoimapelissä. Nopeus on myös vahvuuteni.

Kotikisat ovat upea mahdollisuus, mutta ne saattavat aiheuttaa myös ylimääräisiä paineita osalle pelaajista.

– En usko, että otetaan paineita. Tämä on ennen kaikkea huikea mahdollisuus. Paikalla ovat huikeat fanit, perhettä ja kavereita. Eiköhän se anna meille vain lisää virtaa, Aaltonen tuumi.