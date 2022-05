Mikko Lehtonen päätyi KHL-kohun pyörteisiin – Leijonien tähti kertoi nyt helpotuksestaan: ”Ei kukaan olisi tällaista uskonut”

KHL-kohuun joutunut Mikko Lehtonen kertoi tuntemuksistaan.

Valtaosa ulkomaalaispelaajista jätti KHL-joukkueensa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Maailmanmestari ja olympiavoittaja Mikko Lehtonen, 28, pelasi kuitenkin venäläisessä Pietarin SKA:ssa niin kauan, kun joukkue oli vielä mukana pudotuspeleissä.

Alun perin puolustaja Lehtosen sopimus venäläisjoukkueeseen olisi kestänyt kevääseen 2025, mutta Iltalehti uutisoi hiljattain, että se on nyt purettu.

Lehtosen pelaaja-agentti Mika Rautakallio kertoi Iltalehdelle sopimuksen purun ehdoista. Ehtona kontrahdin purkuun oli Rautakallion mukaan seuran puolelta se, että Lehtonen pelaa kuluvan kauden pelit loppuun itänaapurissamme.

Uhkana mainitun ehdon täyttämättä jättämiselle olisi ollut noin kahden miljoonan euron sakko.

Iltalehdelle Lehtonen sanoi, että Pietarissa olo oli vastenmielistä sodan alettua. Hän myös tuomitsi Venäjän aloittaman sodan jyrkästi.

Nyt Lehtonen valmistautuu MM-kotikisoihin Leijonien kanssa. Hän vahvisti tiistaina maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Tampereella, että KHL-sopimus on purettu.

Mikko Lehtonen, asteikolla 1–10:een, kuinka mukavaa on olla nyt maajoukkueen mukana ja ylipäätään koti-Suomessa?

– Varmaan kymmenen! Tosi siistiä olla maajoukkueessa ja Suomessa.

Lehtonen ei halunnut tiistain tiedotustilaisuudessa enää palata Venäjän-asiaan, mutta kertoi helpotuksestaan.

– On todella helpottunut olo, että saa olla koti-Suomessa. Sitten nimenomaan se, että on päässyt Leijonien mukaan. Olen nauttinut joka hetkestä.

Olisitko koskaan uskonut joutuvasi tällaisen tilanteen eteen ammattilaisurallasi?

– No en varmasti, ei kukaan olisi tällaista uskonut.

Mikko Lehtonen on nyt helpottunut mies.

KHL on nyt siis taakse jäänyttä elämää. Lehtonen uskoo, että työpaikka löytyy jatkossakin.

– Agentit hoitaa sitä puolta ja eiköhän minullekin löydy ihan hyvä työpaikka tulevaisuudessa. Mennään nämä kisat ensin ja katsotaan tulevaisuutta sitten sen jälkeen.

Maajoukkueesta on kerrottu, että sen johto on ollut tietoinen Lehtosen tilanteesta sodan alettua. Terveenä pysyessään Lehtonen on liki varma valinta MM-joukkueeseen, vaikka hän ei sitä ymmärrettävästi itse mainosta.

– Kotiturnaus on ihan spesiaalikeissi. Se on nyt tässä päällimmäisenä, ladataan siihen täysiä ja toivottavasti olen joukkueessa ja tuomme menestystä, Lehtonen mietti.

Leijonille on tullut viime vuosina kosolti menestystä. MM-kotikisoissa odotukset ovat pilvissä.

– En koe niinkään painetta kotiturnauksesta. Enemmänkin koen sen positiivisena ja siistinä juttuna. Halli on täysi ja tämä on loistava ja ainutlaatuinen mahdollisuus pelata kotiyleisön edessä, Lehtonen tuumaa.

– Toki aina on paineita, kun pelataan. Niitä on joka kerta kun laitetaan varsinkin Leijonien paita päälle. Odotetaan menestystä, niin silloin myös tuloksen pitää olla sen mukainen.