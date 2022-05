Kolme kovaa NHL-vahvistusta! Saksan nuoret tähdet saapuvat Suomen MM-kisoihin

Saksa saa kolme kovaa NHL-vahvistusta.

Saksa saa riveihinsä kevään MM-turnaukseen kolme kovaa NHL-vahvistusta.

Seattle Krakenin maalivahti Philipp Grubauer, Detroit Red Wingsin puolustaja Moritz Seider ja Ottawa Senatorsin hyökkääjä Tim Stützle liittyvät joukkueeseen.

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm kertoo Ilta-Sanomille, että kolmikko liittyy joukkueen vahvuuteen loppuviikosta.

Grubauerilla, 30, on takanaan hankala kausi. Colorado Avalanchessa huipputasolla kolme edelliskautta torjunut saksalainen allekirjoitti viime kesänä rahakkaan sopimuksen Seattleen.

Kauden saldo: 55 pelattua ottelua päästettyjen maalien keskiarvolla 3,16 ja torjuntaprosentilla 88,9.

Seattle oli ja on toki materiaaliltaan kehno joukkue NHL:ään, mutta maalivahtipeli ei ainakaan edesauttanut menestystä.

Grubauer on kuitenkin osoittanut aiemmilla kausilla olevansa huippumaalivahti oikean joukkueen takana pelatessaan.

– Philipp on hyvässä kunnossa ja intoa täynnä. Hän sanoi jo aikaisessa vaiheessa haluavansa tulla kisoihin, Söderholm kertoo.

Philipp Grubauer tulee MM-kisoihin.

Seider, 21, palkittiin jo viime vuoden MM-turnauksessa kisojen parhaana puolustajana. Hän voittanee NHL:n parhaan tulokaspelaajan Calder-palkinnon. Terminaattori nakutteli kehnon Detroitin takalinjoilla 50 (7+43) pistettä.

– Huippukausi, mitä tulee vastuunkantoon ja jääaikaan. Pisteitäkin on syntynyt. Hän pelasi kuten toivoa saattoi, Söderholm sanoo timantistaan.

Moritz Seider tulee Saksan vahvuuteen MM-turnaukseen.

Ottawassa toisen kautensa kiekkoillut Stützle tehtaili toisella NHL-kaudellaan 58 (22+36) pistettä. Kevätkaudella Stützle oli otsikoissa, kun häntä syytettiin useaan otteeseen filmaamisesta. Toisaalta hän myös iski useassa ottelussa 2–3 tehopistettä.

– Tim on pelannut vahvan loppukauden. Näin hänet joulukuussa, kun olin käymässä siellä. Jo silloin hän pelasi vahvaa peliä.

– Ottawassa hän on pelannut vähän enemmän sentterinä. Pitää katsoa, mihin me hänet istutamme. Hyvä ja nousujohteinen kausi on hänelläkin takana.

Pohjois-Amerikasta Saksan vahvuuteen saapuu myös hyökkääjä Marc Michaelis, joka pelasi AHL-sopimuksella Toronto Marliesissa 22 ottelua tehoin 5+8. Kautta häiritsi loukkaantuminen.

– Hän on päässyt nyt noin kuukauden päivät pelaamaan. Tällä kaudella hän pelasi vähän enemän alivoimaa. Hyvä pelaaja, joka on puheidensa perusteella hyvässä iskussa ja vahvassa pelitunnetilassa.

– Hän on motivoitunut pelaamaan hyvät kisat, kun ensi kaudesta ei ole sopimusta.