Suomen kiekkopomoille ei heru ymmärrystä Venäjältä – nyt suunsa avasi Boris Mihailov: ”Lentelevät pilvissä”

Nyt myös Boris Mihailov ja Maksim Sushinski kommentoivat Suomen jääkiekkoliiton KHL-pelaajiin liittyvää päätöstä.

Suomen jääkiekkoliiton päätös sulkea KHL:ssä ensi kaudella kiekkoilevat pelaajat pois Leijonista on aiheuttanut tunnereaktioita venäläisissä kiekkolegendoissa.

Venäläiset urheilumediat ovat nyt kysyneet useilta paikallisilta nimimiehiltä näkemyksiä Suomen päätöksestä.

Kommenteissa on kaikunut vahva kansallistunne. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Venäjän jättäneille ulkomaalaispelaajille ei ole herunut ymmärrystä.

Merkittävän maajoukkueuran Neuvostoliiton aikoina pelannut Boris Mihailov kertoi kantansa Championatille.

Mihailov ei tuntunut olevan erityisen pahoillaan, mikäli Suomen jääkiekkoliiton päätös johtaisi siihen, etteivät suomalaiset enää siirtyisi itärajan taakse kiekkoilemaan.

– Se ei haittaa minua yhtään, etteivät he saa pelata Suomen maajoukkueessa. Jos heidän päättäjänsä lentelevät pilvissä, mitä minä sille mahdan? Pitäisikö minun muka suostutella Suomen Jääkiekkoliittoa pyörtämään päätöksensä? Mihailov jylisi Championatille.

Boris Mihailov on toiminut Venäjän maajoukkueen apuvalmentajana. Kuvassa myös Aleksandr Ovetshkin.

Mihailov, 77, uskoi, että KHL:ään saadaan houkuteltua muitakin kuin suomalaisia pelaajia.

– Kukaan ei pakota heitä tulemaan. Pelaajia kyllä riittää, hän sanoi.

Mihailov pelasi Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueessa vuosina 1967–1980. Maaliahne laitahyökkääjä voitti kahdeksan maailmanmestaruutta ja kaksi olympiakultaa.

Peliuransa jälkeen hän on työskennellyt muiden muassa Pietarin SKA:n, Moskovan TsSKA:n ja Metallurg Novokuznetskin päävalmentajana.

Aikaisemmin maanantaina Vjatsheslav Fetisov, Vjatsheslav Bykov ja Aleksandr Kozhevnikov jyrähtivät Jääkiekkoliiton ratkaisusta. He antoivat kommenttinsa Sport-Ekspressille.

Lue lisää: Venäjän kiekkolegendat pamauttivat kovia väitteitä Suomen ratkaisusta: ”Hölmö ja outo päätös”

Sama julkaisu tavoitti maanantaina myös Maksim Sushinkin, joka on KHL-legenda, maailmanmestari ja entinen NHL-pelaaja. Hänen mielestään Jääkiekkoliiton päätöksellä ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa.

– He satuttavat vain itseään, eivät meidän liigaamme. Suomalaiset jääkiekkoilijat haluavat pelata hyvässä sarjassa ansaitakseen rahaa, jota he eivät saa Suomesta. Nyt he joutuvat kiristyksen kohteeksi, enkä ymmärrä miksi. Urheilijat pitäisi pitää erossa politiikasta, Sushinski, 47, kommentoi Sport-Ekspressille.

KHL-kausi päättyi viime viikonloppuna Moskovan TsSKA:n mestaruusjuhliin.

KHL:n tiedetään olevan tärkeä poliittinen väline Vladimir Putinille. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli kaksi kuukautta.