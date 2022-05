Venäjän kiekkolegendat pamauttivat kovia väitteitä Suomen ratkaisusta: ”Hölmö ja outo päätös”

Vjatsheslav Fetisov, Vjatsheslav Bykov ja Aleksandr Kozhevnikov kommentoivat Suomen jääkiekkoliiton tuoretta päätöstä Sport-Ekspressille.

Tunnetut venäläiset kiekkovaikuttajat eivät ilahtuneet Suomen jääkiekkoliiton ratkaisusta. Jääkiekkoliitto tiedotti maanantaina, etteivät KHL:ssä ensi kaudella pelaavat suomalaiset ole tervetulleita Suomen maajoukkueeseen.

Venäläinen Sport-Ekspress haastatteli kolmea sikäläistä jääkiekkosuuruutta: Vjatsheslav Fetisovia, Vjatsheslav Bykovia ja Aleksandr Kozhevnikovia.

Heidän kantansa asiaan oli yksiselitteinen.

– Tämä on syrjintää ja ihmisoikeuksien rikkomista. Kuka maksaa heidän palkkansa? Kiintoisaa. En usko, että he ansaitsevat Suomessa yhtä paljon kuin Venäjällä. Kaikki rajat on ylitetty jo aikoja sitten. On outoa, että he tekivät tuollaisen ratkaisun näin nopeasti, 63-vuotias Fetisov sanoi Sport-Ekspressille.

Neuvostoliiton aikaisen Punakoneen legendaarinen puolustaja Fetisov voitti urallaan 15 arvokisamitalia ja Stanley Cupin kahdesti. Hän on uransa jälkeen toiminut mm. Venäjän urheiluministerinä. Duuman jäsen joutui Yhdysvaltain pakotelistalle maaliskuun lopussa.

Hänet on myös ikuistettu useaan otteeseen kiekkoilemassa Vladimir Putinin kanssa hymyssä suin.

Länsilaajentumisessaan tiensä päähän tullut KHL on ollut Putinille yksi tärkeä propagandakeino osoittaa Venäjän suuruus.

Venäjän maajoukkueen kahteen maailmanmestaruuteen luotsannut Bykov ”ei edes yllättynyt” Suomen Jääkiekkoliiton ratkaisusta.

– Bakkanaalit (villit juhlat), jotka ovat meneillään ympäri maailmaa, ovat haitaksi urheilulle. Se on urheilijoiden syrjintää, jota on mahdotonta hyväksyä. KHL:ään ei pääse enää suomalaisia? En ymmärrä, Bykov puhisi Sport-Ekspressille.

Vjatseslav Bykov muistetaan Venäjän maajoukkueen päävalmentajana.

Kahden olympiakullan ja yhden maailmanmestaruuden urallaan voittanut Kozhevnikov puolestaan ilmoitti, ettei suomalaisia pelaajia tule ikävä. Hänen mukaansa he ovat korvattavissa muunmaalaisilla kiekkoilijoilla.

– Tämä oli heidän liittonsa hölmö päätös, emmekä voi vaikuttaa siihen – luojan kiitos! Meillä on heidän kanssaan jatkuvasti ongelmia, mutta nyt niitä on vähemmän. Meidän on rakennettava KHL uudelleen, mutta kaikki kyllä järjestyy, Kozhevnikov, 63, kommentoi sivustolle.

Kun Jokerit jätti KHL:n huhtikuun lopussa, Kozhenikov antoi lausunnon venäläissivusto Championatille.

– No, ei ole enää Jokereita – siinä kaikki. Se ei mielestäni ole menetys. Päästäkää heidät menemään minne haluavat. Miksi kiinnittää heihin huomiota? hän kysyi.

Maanantaina uutisoitiin, että myös Ruotsin jääkiekkoliitto harkitsee KHL:ssä pelaavien ruotsalaisten sulkemista maajoukkuetoiminnasta ensi kaudella. Liiton kilpailupäällikkö Olof Östblom vahvisti asian muiden muassa Expressenille.

Lue lisää: Seurataanko Ruotsissa Suomen ratkaisua? Venäjälle jääviä saattaa odottaa karu kohtalo

Toukokuussa pelattaviin MM-kisoihin suomalaisten tai ruotsalaisten ratkaisut eivät vielä vaikuta. Esimerkiksi Leijonat on jo ehtinyt valita MM-leirille KHL:ään Ukrainan sodan alkamisen jälkeen jääneen Mikko Lehtosen. Lehtonen ei jatka ensi kaudella KHL:ssä.

KHL-seura Avtomobilist Jekaterinburg tiedotti sunnuntaina tehneensä kahden vuoden sopimukset kolmen suomalaispelaajan kanssa – joista yksi on Leijonien MM-ryhmässä mukana oleva Miro Aaltonen.

Jääkiekkoliitto ilmoitti maanantaina, että Aaltonen ei ole menossa ensi kaudeksi Venäjälle. Liiton mukaan hän teki KHL-sopimuksen ennen Ukrainan sodan alkamista ja kontrahdin purkutoimet aloitettiin sodan syttymisen jälkeen.

Lue lisää: KHL-seura hankki yllättäen kolme suomalaista kiekkotähteä – tästä on kyse

Lue lisää: Vahvistus: Mikko Lehtonen ja Leo Komarov jättävät Pietarin SKA:n

Lue lisää: Venäjälle sodan alettua jääneen Leijonien tähtipelaajan tilanne kuohuttaa Suomessa – kiekkopomolta tiukka kanta