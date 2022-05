Olli Jokinen muutti USA:sta takaisin Suomeen – näin eläminen on eronnut vanhasta: ”Jenkeissä se ei tulisi kuuloonkaan”

Olli Jokinen palasi Suomeen pitkän tauon jälkeen. Takana on nyt ensimmäinen vuosi.

Yli kaksi vuosikymmentä.

Tarkalleen ottaen 23 vuotta. Entinen NHL-kiekkoilija Olli Jokinen perheineen piti kotiaan Floridan Parklandissa kesästä 2000 asti. Silloin keskushyökkääjä kaupattiin paikalliseen Panthersiin, jonka kapteeni suomalaisesta kasvoi.

NHL-joukkueet vaihtuivat, uran loppupuolella hyvinkin tiiviisti, mutta tukikohta pysyi Floridassa. Jokisella ja hänen puolisollaan Katerinalla on kolme tytärtä, Yhdysvaltoihin opiskelemaan jäänyt Alexandra (s. 2000), Emma (s. 2004) ja Keira (s. 2011).

Vuosi sitten perhe palasi Suomeen, kun Jokinen siirtyi Mikkelin Jukurien päävalmentajaksi.

Takana on nyt ensimmäinen kausi SM-liigaluotsina. Runkosarja oli sensaatiomainen: Jukurit oli toinen. Kausi katkesi kuitenkin puolivälierissä pahaan pettymykseen, kun KooKoo meni mitalipeleihin voitoin 4–3.

Katerina ja Olli Jokisen perhe asui pitkään Yhdysvalloissa.

Entä miltä elämä on maistunut, kun 43-vuotias Jokinen on pitkän tauon jälkeen hengittänyt arjessaan suomalaista ilmaa?

Vuosi on ollut erilainen. Pelivuosinaan Jokinen oli perheineen aina samassa paikassa, lukuun ottamatta muutamaa kevätkautta pelaajakaupan jälkeen. Nyt valmentaja Jokinen on asunut Mikkelissä, perhe on Helsingissä.

– Siinä mielessä tämä on ollut todella erilainen vuosi. En ole ollut päivittäisessä perhearjessa mukana ja läsnä kuin kerran viikossa. Se on ehkä kaikkein isoin muutos ja haaste, etten ole fyysisesti ollut paikalla ja auttamassa vaimoa arjen pyörittämisessä, Jokinen kertoo.

Asuminen itsessään tuntuu hänestä Suomessa mutkattomammalta kuin Yhdysvalloissa.

Mikkelissä on lyhyet matkat joka paikkaan – ja arkipäivät ovat muutenkin kuluneet pääasiassa jäähallissa tai tenniskentillä.

– Täällä Helsingissä liikkuminen on meille vähän erilaista, kun olemme aina asuneet paikassa, jossa talosta lähtiessään pitää mennä autolla.

– Nyt saattaa mennä päiviäkin, ettei autoa käytetä lainkaan. Julkisilla pystyy liikkumaan niin hyvin. Keskimmäinen tyttäreni täytti hiljattain 18 ja on nyt innoissaan, kun saa Suomessakin ajaa autoa. Jenkeissä hän sai jo pari vuotta ajaa.

Pohjolassa on turvallista. Kulttuuri on monin tavoin hyvin erilainen kuin Pohjois-Amerikassa.

– 11-vuotiaan voi huoletta laskea käymään kaupassa tai puistoon. Jenkeissä se ei tulisi kuuloonkaan. Lapset lähtevät yksin asunnosta, kun täyttävät 16. Siellä on vähän eri meininki.

Katerina Jokinen sivusi samaa asiaa joulukuussa Ilta-Sanomien haastattelussa:

– Floridassa tulisi varmaan lastensuojeluviranomaiset, jos he olisivat yksin siellä kadulla.

– Tytöt ovat tykänneet tosi paljon siitä, että he voivat Suomessa mennä yksin minne vain. Nuorimmaisemme oli aivan ”wow, that’s so cool”, kun hän näki kadulla kaksi 7-vuotiasta yksin.

Olli Jokinen valmentaa Mikkelissä.

Kapteeni Jokinen siirtyi Floridasta vuonna 2008 Phoenixiin ja edusti sen jälkeen myös Calgarya, NY Rangersia, Winnipegiä sekä viimeisellä kaudellaan 2014–15 Nashvilleä, Torontoa ja St. Louisia.

Perheen tukikohta pysyi aurinkoisessa Floridassa, jonka ilmasto on kaukana Suomesta.

– Ehkä pimeys oli sellainen, joka itseeni eniten iski. Sen huomasi marraskuussa, että rupesi olemaan tosi väsynyt. Vähän surkuttelinkin tilannetta joku päivä hallilla. Huoltajat naureskelivat, että tämä on tämä marraskuu. Se on kaikilla sama tilanne, kun aurinko ei enää niin paljoa nouse.

– Kylmyys tai lumi eivät ole mitään verrattuna Winnipegiin tai Calgaryyn. Siellä tosin aurinko paistoi joka päivä. Siinä on eroa. Ihan hyvin on viihdytty, ja kivaa on ollut, Jokinen ruotii.

Jokinen jatkaa Jukurien päävalmentajana myös ensi kaudella.

Jokinen huokuu kiitollisuutta. Ammattilaisurheilijoiden puolisot tekevät suuria uhrauksia, ja valmentajien työpäivät eivät tunnetusti ole ainakaan lyhyempiä kuin jääkiekkoilijoiden.

– Minulla on hieno vaimo, joka ymmärtää, mitä jääkiekko minulle merkitsee. Hän on pyörittänyt arkea ja antanut minulle, taas kerran, mahdollisuuden olla itsekäs.

– Pääsen menemään omien unelmieni perässä valmentajana.