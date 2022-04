Näin Jukka Jalonen kommentoi NHL-tähtien tuloa MM-kotikisoihin: ”Jokunen pelaaja on tulossa”

Suomi voitti lauantaina Itävallan 4–2.

Jääkiekon MM-kotikisojen alkuun on kaksi viikkoa, ja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue vietti vappuaattoa kaatamalla Tshekin EHT-turnauksessa Itävallan maalein 4–2.

Itävalta tulee Suomea vastaan MM-kisoissa 21. toukokuuta. Se nousi MM-kisoihin, kun Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin kaukaloista.

Avauserässä Suomen maalit tekivät Jere Innala ylivoimalla ja Harri Pesonen. Toisen erän alussa Innala vei Suomen 3–0-johtoon, mutta Itävallan Dominic Zwerger ja Brian Lebler kavensivat erän edetessä.

Kolmannen erän puolivälissä Niko Ojamäki nosti Suomen 4–2-johtoon. Oliwer Kasken ja Toni Rajalan pitkät syötöt purkivat Itävallan puolustuksen ja auttoivat Ojamäen yksin läpi.

Jere Innala (kesk.) iski Leijonille kaksi osumaa.

Innala debytoi viime vuonna miesten MM-turnauksessa ja keräsi Riiassa kymmenessä ottelussa tehopisteet 2+3 sekä MM-hopean.

– Sen opin siellä, että kaikki ovat kovia. Kaikki MM-pelaajat tulevat kovista sarjoista ja ovat tosi kovia vastuksia kaikki. Jos haluaa voittaa, pitää pistää kaikki likoon. Kovaa kamppailua, Innala kertoi puhelimitse Ostravasta.

Innala oli päättyneellä kaudella HIFK:n paras pistemies, mutta siirtyy ruotsalaisen median mukaan Ruotsin SHL:n Frölundaan. Ruotsi on jatkossa yksi ilmansuunta, johon päätyy suomalaiskiekkoilijoita, kun KHL:n rahakkaiden työpaikkojen aikakausi on päättynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Kaikki tiedostavat sen. Varmasti kaikkialla sarjat nostavat tasoaan. Liiga nostaa varmasti tasoaan, samoin Ruotsi ja Sveitsi ja Saksa. Uskoisin, että taso nousee monissa maissa ja pelipaikoista on jatkossa paljon kilpailua, Innala sanoi.

Leijonat oli voitokas vappuaattona. Suomen maalilla pelasi Frans Tuohimaa.

Suomi kohtaa sunnuntaina Ruotsin Ostravassa pelattavan EHT-turnauksen päätöspäivänä, mutta EHT-turnausten loputon virta ei katkea, vaan heti ensi viikolla alkaa taas uusi EHT-turnaus. Päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi, että uusia pelaajia on tulossa ja siksi pelaajatarkkailu on ennen MM-turnausta keskeisintä.

– Aikataulussa mennään. Pelaajia tarkkaillaan koko ajan ja samalla peliä kehitetään, haetaan pakkipareja ja ketjukoostumuksia. Joukkue vielä vähän muuttuu, jokunen pelaaja tulee ensi viikolla, Jalonen kertoi.

NHL:n runkosarja on päättynyt, ja pudotuspelien ulkopuolelle jääneistä suomalaispelaajista nimekkäimpiin kuuluva Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine on rajoitetusti vapaa agentti. Olympiakultaa helmikuussa torjunut maalivahti Harri Säteri pelasi NHL-runkosarjan loppusuoran pätkätyösopimuksella Arizonassa ja on vapaa agentti.

– Asiat ovat vielä vähän epäselviä. Jokunen pelaaja on tulossa, mutta tiedotamme heti kun voimme, Jalonen sanoi.

Vappuaatto Ostravassa ei päävalmentajan töitä muuta.

– Ei tämä vapulta tunnu. Juuri katsottiin koostetta meidän pelistä, nyt ruvetaan katsomaan Ruotsin ja Tshekin peliä. Sitten pikku palaverit ja varmaan johtoryhmän kanssa käydään syömässä. Omissa oloissa ollaan, ei muun maailman meno niin paljon hetkauta, Jalonen kertoi.