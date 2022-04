Lauri Marjamäki paljastaa – oli jäämässä KHL:ään

Lauri Marjamäki sanoo löytäneensä taas inspiraation Jokerien viimeisen KHL-joukkueen kanssa.

Lauri Marjamäki, 44, palasi keväällä SM-liigaan.

Marjamäen työt Jokereissa loppuivat, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan.

Kärpät tarjosi Marjamäelle sopimusta, ja seurassa kahdesti SM-kultaa voittanut valmentaja lähti ensi kertaa urallaan ns. palomiehen hommiin eli pätkäpestillä pelastamaan alisuorittaneen joukkueen kautta.

Kausi päättyi puolivälierissä tappioon Ilvekselle otteluvoitoin 3–4.

Marjamäen mukaan hänen oli tarkoitus jatkaa KHL:ssä.

– Kaikki oli valmiina siellä jatkamiseen. Olin jo kertonut perheelle, että lähden, Marjamäki sanoo.

– Aina asiat eivät mene kuten on suunnitellut, ja olin onnekas, että minulle tarjottiin töitä huippuseurasta Suomesta.

Marjamäki ehti olla kuusi vuotta poissa SM-liigasta.

Mihin SM-liiga on hänen mielestään menossa?

– Koko ajan parempaan suuntaan. Olosuhteet paranevat, kuten uusi Nokia-areena osoittaa. Jääkiekkonälkä on näkynyt halleissa. Liiga on ollut nuorten pelaajien kasvattajasarja, jossa on luisteluvoimaisia pelaajia.

Venäjän sotatoimien vaikutukset maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja KHL:ään näkyvät mullistuksia.

– Paljon huippupelaajia tulee liigaan kuten Joonas Kemppainen meille Kärppiin. Se nostaa liigan viihdearvoa ja pelin tasoa.

– Seuraava steppi on olosuhdepuolella. Jos Nokia-areena vetää 12 000 katsojaa jokaiseen peliin ja toisiin mahtuu 4 000, kuilu (seurojen välillä) vain kasvaa. Puhutaan ihan puhtaasti euroista, mitä tulee sisään.

Marjamäki oli Leijonien peräsimessä kahden kauden ajan 2016–18. Nyt hän on MM-kisoissa C Moren kiekkotiimissä asiantuntijana.

Marjamäki palaa vielä menneisiin ja pohtii muutosta joukkueiden ikärakenteessa.

– Muistan, kun meillä Bluesissa oli 2007 neloskentässä Jaakko Uhlbäck, Arto Kuki ja Erkki Rajamäki. Täytyy rehellisesti sanoa, että nyt kun tulin takaisin, en tiennyt puoliakaan Kärppien omista pelaajista. Niin paljon liiga on muuttunut. 15 vuodessa on tapahtunut iso murros.

34-vuotiaana 2011 päävalmentajaksi SM-liigassa noussut Marjamäki on urallaan voittanut SM-kultaa, hän on valmentanut Leijonia ja KHL:ssä Jokereita.

Tiettävästi hänellä olisi ollut hinkua jatkaa nyt matkaansa ulkomaisen seuran päävalmentajaksi.

Marjamäki sanoo, että ”virityksiä oli” muuallekin kuin KHL:ään, mutta ne eivät monista syistä konkretisoituneet sopimukseksi.

– Haluan myös mennä sellaiseen paikkaan, missä on mahdollisuus menestyä. Se tässä työssä motivoi.

Intohimo valmentamiseen oli jo hetkellisesti katoamassa.

Lue lisää: Lauri Marjamäki pohti kesällä valmennusuransa jatkoa – vaimon sanat pysäyttivät

– Löysin kuluneen kauden jokerijoukkueen kanssa taas inspiraation. Pelaajat ja staffi toivat sen, mitä koen, että valmentajalla pitää olla, ettei toiminta mene liian virkamiesmäiseksi.

Edelliskausi 2020–21 oli Marjamäen mukaan erityisen raskas.

– Olin 55 päivää karanteenissa ja poissa kuudesta pelistä. Tuli teknisiä tappioita, ja kotipelimme sekä playoffit siirrettiin Venäjälle.

– Se oli henkisesti raskasta aikaa. Joukkueessakin tuntui, että kaikki olivat lopussa. Se meni raskaaksi ja ajattelin, että pitäisikö minunkin vähän miettiä huilaamista. Kiva, että into palasi taas.