Espoolainen Oliver näkyi YouTubessa ja sai lentokentällä sankarin vastaanoton ulkomailla: ”Se oli aivan käsittämätöntä”

Oliver Obolgogiani on edustanut Georgian Leijonia jääkiekon MM-ympyröissä.

Jääkiekkoilijoilla ei voi olla suurempaa kunniatehtävää olla kuin edustaa maajoukkuettaan MM-kisoissa tai olympialaisissa.

Espoossa syntynyt Oliver Obolgogiani, 31, kuuluu harvalukuiseen ryhmään pelaajia, jotka ovat edustaneet Leijonia MM-tasolla.

Nimi ei kuulosta Suomen maajoukkueesta tutulta. Siihen on pätevä selitys.

Obolgogianin MM-debyytti tapahtui Georgian Leijonissa.

Obolgogiani pelasi aiemmin K-Vantaan eri ikäkausiryhmissä aladivisioonia.

Mies oli jo siirtynyt harrastekiekon pariin ja lähestulkoon lopettanut jääkiekon, kun hänen joukkuekaverinsa kertoi uutisen: Georgialla on jääkiekkomaajoukkue.

– Kuulin tästä vuonna 2014 tai 2015. En voinut ensin uskoa, että se on totta. Sitten katselin netistä tietoja, otin yhteyttä Georgiaan ja siitä prosessi pikkuhiljaa lähti. Meni monta vuotta, että minut saatiin käymään Georgiassa ja tutustumaan joukkueeseen. Hain kansalaisuutta ja taustani vuoksi sain kaksoiskansalaisuuden, Obolgogiani kertoo.

Saadakseen edustusoikeuden maajoukkueeseen, täytyy pelata kyseisen maan sarjassa kaksi peräkkäistä vuotta.

Georgialaisen isän ja suomalaisen äidin poika lähtikin pelaamaan hyvin epätavanomaiseen kiekkomaahan voidakseen edustaa Georgiaa maajoukkuetasolla.

Paikallinen kiekkotoiminta oli tuolloin – ja on vieläkin – lapsenkengissä.

– Maassa on neljä joukkuetta. Georgiassa ei käytännössä ole kunnollisia jäähalleja, vaan siellä pelataan kuplahallissa. Siellä pelataan turnauksia aina tiettyinä viikonloppuina, jolloin pelejä on monta. Kauden aikana niitä on ehkä noin 20.

Pelin taso on Obolgogianin mukaan kaukana jäljessä Suomen aladivisioonista.

– Osa paikallisista ei osannut edes luistella kunnolla. Se oli vähän semmoista läpsyttelyä, mikä ei edes ollut jääkiekkoa. Pitkälle on tultu niistä ajoista.

Georgia voitti 3. divisioonan MM-turnauksen Etelä-Afrikassa vuonna 2018. Obolgogiani oli debyytissään heti joukkueen parhaita pistemiehiä.

– Minulla oli itsevarma fiilis ja tiesin, että miksi olin siellä. Olin nostamassa jengin pois mutasarjoista sinne, minne me kuulumme (2B-divisioonaan). Ja vielä ylemmäskin. Olihan se tosi positiivinen juttu, Obolgogiani sanoo.

2B-divisioona on jääkiekossa maajoukkueiden viidenneksi korkein sarjataso. Georgia sijoittui hiljattain päättyneessä turnauksessa toiseksi Islannin jälkeen.

Oliver Obolgogiani (oik.) on Georgian maajoukkueen varakapteeni.

Vaikka jääkiekko on Georgiassa pieni laji, innokkaat fanit ovat jo löytäneet maajoukkueen ja seuraavat heidän MM-otteluitaan YouTubesta.

Voitokkaan Etelä-Afrikan turnauksen jälkeen koko Georgian joukkue oli ällikällä lyöty palatessaan kotiin.

– Lentokentällä joukkuetta oli vastassa noin 200 ihmistä sekä eri medioiden edustajia. Se oli aivan käsittämätöntä.

– Menin kisojen jälkeen käymään Georgiassa jääkiekkokamat mukanani, kun menin sinne valmentamaan junioreita. Hotellin vastaanottotyöntekijä tunnisti minut ja tiesi kuka olen, vaikka jääkiekko ei ole oikeasti siellä ns. mitään.

Obolgogiani uskoo, että Georgialla on paljon potentiaalia. Ensimmäinen askel olisi saada maahan kunnollinen jäähalli. Turnausmenestyksen ansiosta lajiliitto saa valtiolta rahaa olosuhteiden parantamiseen.

– Meillä on ihan naurettavat budjetit, hädin tuskin päästään matkustamaan kisoihin. Täytyy näyttää, että jääkiekko on jotakin. Georgiassahan rugbyjoukkue noussut käytännössä nollista. Se on tällä hetkellä maailmanhuippuja – ja lajin suosio on räjähtänyt.

Georgia on nykyolosuhteissa nostanut maajoukkueensa tasoa etsimällä riveihinsä maailmalle lähteneitä georgialaissyntyisiä tai -taustaisia pelureita.

Moni heistä on kasvanut Venäjällä ja saanut sieltä monen tasoista lajiosaamista. Myös heillä, mutta ennen kaikkea taustajoukoilla on vielä paljon oppimista jääkiekosta.

– Kyllähän se näkyy, ettei kiekkokulttuuria ole ja siinä rahaongelmat ovat keskeisessä roolissa. Esimerkiksi huoltaja ei ole huoltaja eikä tiedä mitä pitää tehdä. Nykyään meillä on teroituskone ja sillä osataan vähän teroittaa. Mukanani on seitsemän paria teriä enkä anna kenenkään muun teroittaa niitä, kun en voi luottaa siihen, mitä sieltä tulee, Obolgogiani sanoo.

– Semmoiset perusjutut, jotka ovat Suomessa lähestulkoon harrastetasolla mintissä...täällä ne pitää oppia pikkuhiljaa.

Obolgogianin mukaan Suomen kansainvälinen menestys auttaa häntä maajoukkueen varakapteenina toimimisessa.

– Suomen kaltainen pikkumaa pärjää niin hyvin, kun taas iso naapurimaa Venäjä ei pärjää, niin jotain Suomessa tehdään oikein. Niitä asioita olen yrittänyt tuoda maajoukkueeseen lähtien siitä, miten kopissa puhutaan toisille.

– Georgialaiset ovat tosi tulisieluisia persoonia verrattuna suomalaisiin. Ehkä minun roolini varakapteenina on rauhoitella heitä. Tietenkin se lähtee jokaisesta itsestään, että saa pidettyä tunteet kasassa.

Jään ulkopuolella Obolgogiania pitää kiireisenä yrittäjän arki.

Hän toimii musiikki- ja liikunta-alan yrittäjänä ja konsulttina.

Toisinaan vapaa-aika vierähtää jääkiekkoilun lisäksi pienkoneen ohjaimissa. Isä Robert on Suomen taitolentomaajoukkueen jäsen ja hänellä on myös oma taitolentokone.

Tämä sai Oliverinkin hankkimaan 2010-luvun alussa yksityislentäjän lupakirjan Malmin perinteikkäällä lentoasemalla.

– Taitolento kiinnosti aluksi isäni taitolentoharrastuksen vuoksi, mutta se sitten jäi. Pienkoneella olen lennellyt kymmenisen tuntia vuodessa, Obolgogiani kertoo.