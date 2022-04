Jukurien superlupauksen kausi jatkuu Pohjois-Amerikassa

Aatu Räty vetäisee seuraavaksi ylleen AHL-joukkue Bridgeport Islandersin pelipaidan.

Jukurien paidassa vakuuttavaa jälkeä tehnyt Aatu Räty, 19, jatkaa kauttaan Pohjois-Amerikassa.

Räty siirtyi loka-marraskuun vaihteessa Mikkeliin kasvattajaseurastaan Oulun Kärpistä.

Jukurien SM-liigataival päättyi puolivälieriin. Tiistaina tuli tieto, ettei Räty vielä pääse laittamaan luistimiaan naulaan kauden osalta.

Oululaislähtöinen superlupaus teki elokuussa sopimuksen New York Islandersin kanssa. Nyt hän siirtyy joukkueen AHL:ssä pelaavaan farmiryhmään Bridgeport Islandersiin.

Asiasta tiedotti Islanders.

Rädyn kausi lähti liikkeelle oululaisseuran riveissä alavireisesti. Jukureihin siirtymisen jälkeen suunta kääntyi ja nuori mies teki tulosta pelistä toiseen. Hän teki 41 ottelun aikana yhteensä 13 maalia ja 40 tehopistettä.

Aatu Räty marraskuussa 2021.

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen iloitsi jo heti marraskuussa siitä, että he saivat Rädyn mukaan joukkueeseen.

– Aatun kohdalla hän saa nyt aidon mahdollisuuden pelata. Hän on todella hyvä pelaaja, joka on sopinut hyvin päivästä yksi meidän tyyliimme pelata jääkiekkoa. Hänellä on hirveä hinku kehittyä. On hienoa päästä valmentamaan tuollaista pelaajaa.