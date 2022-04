Kommentti: Jari Kurrin yksinvalta venäläisoligarkkien jättämässä Jokereissa kestää vain hetken – tästä oikeasti on kyse

Vladimir Putinin lähipiirin kahleista vapautuneelle Jokereille etsitään kuumeisesti uusia sijoittajia. Vielä on epäselvää, miten esimerkiksi Teemu Selänne ja SM-liiga suhtautuvat Kurrin tämänhetkiseen asemaan seurassa, kirjoittaa Marko Lempinen.

Jari Kurrin omistaman Jokerien tulevaisuus on hämärän peitossa.

Miten potentiaaliset pääomasijoittajat, fanit, sponsorit, Teemu Selänne ja SM-liiga Oy suhtautuvat Jari Kurrin uskottavuuteen tilanteessa, jossa tämä ehti olla vajaat kolme vuotta venäläisoligarkkien käsinukkena jääkiekkoseura Jokereissa?

Mitkä ovat Kurrin omat ajatukset maineensa kantavuudesta nyt, kun Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut maailmaa? Aikooko kiekkolegenda pysyä Jokerien enemmistöomistajana, jäädä vähemmistöomistajaksi vai siirtyä hiljalleen takavasemmalle?

Avainkysymyksiä.

Kohtalonkysymyksiä, kun puhutaan venäläisvetoisesta KHL:stä alkukeväästä vetäytyneen Jokerien tulevaisuudesta, jonka odotetaan löytyvän kotoisasta SM-liigasta.

Niihin ei saatu mitään virallisia vastauksia torstaina, kun Jokerit Hockey Club Oy tiedotti osakekantansa siirtyneen 100-prosenttisesti Kurrin, 61, omistukseen.

Ylipäätään kaikesta muusta Jokerit vaikeni.

Mutta sisäpiireissä kuhina alkoi kuitenkin välittömästi.

SM-liigasta kauden 2013–2014 jälkeen lähteneen Jokerien pöytä näyttää nyt putsatun venäläisrahoituksesta, jonka alkuperää on pidetty hyvin kyseenalaisena.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin sisäpiiriin kuuluva oligarkki Vladimir Potanin rahoitti viime vuodet Jokereita kymmenillä miljoonilla euroilla Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kautta. Yhtiö omisti torstaihin asti paperilla 40 prosenttia Jokereista, Kurri loput.

Venäläisrahoituksen mukanaan tuomasta mainehaitasta helsinkiläisseura kärsi jo viime vuosikymmenen puolivälissä, kun Putinin epäviralliseksi pankkiiriksi kutsuttu oligarkki Gennadi Timtshenko vaikutti vahvasti sen taustalla. Kun Timtshenko joutui pakotelistalle jo 2015, seurasi paljon konkreettisiakin ongelmia, rahasiirroista alkaen.

Nyt kun Jokerit on päässyt eroon venäläisistä, periaatteessa seura on heti valmis palaamaan vaikka SM-liigaan. Käytännössä siltä tieltä löytyy kuitenkin vielä monia sellaisia mutkia, jotka ottanevat aikansa.

Jokerien uudessa omistajajärjestelyssä on todellisuudessa kyse välivaiheesta, jossa Kurri toimii sillanrakentajana kohti tulevaa. Hänen yksinvaltansa Jokereissa kestää vain hetken kertovat vankat sisäpiirilähteet.

– Kulisseissa Jokereille etsitään aktiivisesti uusia sijoittajia, uusia potentiaalisia omistajia, seuran ydintä lähellä oleva vaikuttaja sanoo.

– Pelasi Jokerit tulevaisuudessa SM-liigassa tai ensivaiheessa alemmilla sarjatasoilla, seura tarvitsee joka tapauksessa uutta pääomaa, puhdasta rahaa siis. Mitkään merkit eivät viittaa siihen, että Kurri haluaisi kantaa alati tappiota tehneen seuran vastuut yksin – ei hänellä välttämättä olisi siihen taloudellisia edellytyksiäkään.

Gennardi Timtshenko (vas.), Hjallis Harkimo (kesk.) ja Roman Rotenberg kertoivat Jokerien KHL-siirrosta vuonna 2013.

Ilmeistä on, että mahdolliset uudet sijoittajat kaipaavat Jokereissa myös vaikutusvaltaa, konkreettista omistusta. Yhtä ilmeistä on, että he haluavat tietää kaiken oleellisen Jokerit Hockey Club Oy:n tuoreista taustajärjestelyistä.

Ne ovat todennäköisesti vaatineet jälleen kikkailua.

Tuoreimpien kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätöstietojen (30.4.2021) perusteella Jokerit Hockey Club Oy:n tasetta rasittaa peräti 27 miljoonan euron pääomalaina. Ilman lottovoittoa tai vastaavaa Kurrilla ei ole ollut sellaista summaa sijoittaa, joten rahoituksen on täytynyt tulla NN Harjavalta Oy:ltä.

Kuka maksaisi euroakaan jääkiekkoseurasta, jolla ei ole tällä hetkellä mitään arvoa, vaan ainoastaan jättivelat niskassaan? Jokerit Hockey Club ei omista edes seuran nimeä tai logoa, vaan brändiä hallinnoi juniorikiekkoiluun keskittyvä Helsingin Jokerit ry.

Ei ole millään tavalla uskottavaa, että Jokerit pystyisi selviytymään noin suuresta lainataakasta harjoittamalla liiketoimintaa SM-liigassa, KHL:stä puhumattakaan.

Joko taustayhtiö heittää pian valkoisen pyyhkeen kehään, toteaa lainan takaisinmaksuperusteet mahdottomiksi, ajautuu konkurssiin ja koko projekti alkaa alusta uuden yhtiön pohjalta tai sitten Jokerit on nyt turvautunut osakeyhtiölain sallimaan kikkailuun.

Vaihtoehtoja on lähinnä kaksi: pääomalainan konvertointi tai alaskirjaus.

Konvertoinnissa ei tarvita uutta rahaa, vaan yhtiön aiemmin nostama laina muunnetaan kokonaan tai osittain oman pääoman ehtoiseksi, uudeksi omistukseksi.

Alaskirjauksessa variaatioita on kaksi. Jos laina on velan antajan siunauksella kirjattu kokonaan alas, Kurri on velattomasti vapaa tekemään seuraavat siirtonsa. Jos laina on alaskirjattu osittain, sen antaja voi ottaa yhtiön haltuun, jos velkaa ei makseta takaisin.

Jos taas pääomalainaa ei ole kirjattu lainkaan alas tai se on vielä isolla arvolla yhtiön taseessa, niin velan antaja on tosiasiallisesti sen omistaja. Se tilanne olisi Jokerien kannalta farssi. Siihen se tuskin on retkahtanut.

Jokerien KHL-taival päättyi tähän kauteen.

Palataan avainkysymyksiin. Niitä pohtiessa kannattaa muistaa, että on olemassa kaksi eri Venäjää: se, mikä nähtiin ennen hyökkäyssodan alkua (24.2.), ja se, mikä on sittemmin paljastanut todelliset kasvonsa.

Ennen sotaa NN Harjavalta Oy:n osaomistus ei ollut Jokereille tarpeettoman suuri rasite. Nyt sodan vallitessa jää pitkälti seuran potentiaalisten sijoittajakandidaattien, fanien ja sponsoreiden sekä keulahahmoksi janotun Teemu Selänteen ja SM-liiga Oy:n arvioitavaksi, menikö myös hyväntahtoisen Kurrin maine pesuveden mukana.

Kurrin ja NN Harjavalta Oy:n vuonna 2019 keskenään sopimista asioista ei ole kerrottu julkisuudessa, mutta kaikki ymmärtävät entisen NHL-tähden hallinnoiman Jokerien olleen täysin riippuvainen Potaninin bisnesrälssiin kuuluvan yhtiön 10–15 miljoonan euron vuosittaisesta ”sponsorirahasta”.

Kyynikko voisi kysyä, jäikö Kurrilla nyt joitain epävirallisia bisnessiteitä venäläisiin. Lähteiden mukaan niin ei mitä ilmeisimmin tapahtunut, mutta uskottavuudesta puhuttaessa väliä onkin yleensä vain sillä, millaisina mielikuvat näyttäytyvät.

Toisaalta on niin, että lukuisat suomalaiset korkeankin profiilin liikemiehet, vaikuttajat ja yritykset tekivät ennen uuden rautaesiripun laskeutumista yhteistyötä venäläisten kanssa – monet myös eri venäläisoligarkkien joko suoraan tai välillisesti.

Tätä joukkoa ei ole nyt nähty tarpeelliseksi syöttää susille, joten siinä valossa niin ei olisi reilua tehdä Kurrillekaan.

– Käsitykseni mukaan Jari aikoo olla enemmän tai vähemmän mukana Jokereissa, eikä hän koe kärsivänsä mainehaitasta, koska on katkaissut kaikki siteensä venäläisiin, sisäpiirilähde sanoo.

– Vielä ei pitäisi olla tiedossa, millaisiksi seuran omistusjärjestelyt lopullisesti räätälöityvät.

Kiekkolegenda Selänne on tulikuuma peruna. Toistaiseksi on epäselvää, lähteekö Selänne Jokerien keulahahmoksi ja houkuttelee sitten karismallaan seuraan uusia sijoittajia.

Teemu Selänne (vas.) ja Jari Kurri kuvattuna kesällä 2017.

Selänteen mukaan saaminen on Jokerien selkeä tavoite, mutta parin viime viikon aikana sillä rintamalla on ollut hiljaista. Samaan aikaan Jokerien taustalle on alettu etsiä myös muita seuran entisiä pelaajia ja vaikuttajia.

Ykkössuunnitelman toteutuessa voisi edelleen sanoa, että Selänne pelasti paitsi esikuvansa Kurrin myös kasvattajaseuransa Jokerit.

– Teemu on yhä valmis kuuntelemaan Jokerien kaavailemia ehdotuksia siinä vaiheessa, kun taustayhtiön kaikki omistajat ovat lopullisesti selvillä, Selänteen ydinryhmään kuuluva sisäpiiriläinen korostaa.

– Tämän nyt esiin tulleen Kurrin omistajauutisen taustalla Teemulla ei ole osuutta tai roolia.

IS:n tietojen mukaan Selänne ja SM-liiga eivät ole vielä päättäneet, miten suhtautua Kurrin asemaan omistajana tai muuna taustavaikuttajana. Tiettyä nihkeyttä on ollut aistittavissa, mutta SM-liigalle viimeistään syksyllä alkavat neuvottelut uudesta mediasopimuksesta ovat niin suuri intressi, että ainakin sen mielipiteet voivat nopeasti muuttua.

Kun Jokerien paluusta suomalaiselle kiekkokartalle ennen pitkää tiedotetaan, narripaidat on jo valmiiksi lajin kuumin puheenaihe.