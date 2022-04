Tappara finaaliin ennätysyleisön edessä – nuori yllätysnimi sankarina

Tappara varmisti paikan ensi viikon keskiviikkona alkavissa SM-liigan finaaleissa.

”Kaikki jotka mahtuu änkee halliin, Tappara kun iskee vanhaan malliin…”

Tapparan legendaarinen Juha Watt Vainion seuralaulu alkaa taas pitää kirjaimellisesti paikkaansa.

Kirvespaitojen menestykseen tottuneet uskolliset – mutta ei ilman painavaa syytä paikan päälle innostuvat kannattajat – antoivat kiirastorstaina jo maistiaisen siitä, mitä on luvassa, kun ne kauden tärkeimmät ottelut ovat edessä.

Kuten niin monena aiempanakin keväänä, lähtölaukaus Tapparan ikifaniyleisön innostumiselle tapahtuu aina silloin, kun finaalipaikka on ensimmäisen kerran kotikaukalossa katkolla.

Nokia-areenaan saapui ensimmäistä kertaa Tapparan pudotuspeleissä tänä keväänä yli 10 000 katsojaa – tarkalleen 10 371. Lukema on samalla Tapparan kaikkien aikojen ennätys pudotuspeleissä – aiempi 10 200 katsojaa oli Hakametsästä vuoden 1976 finaaliottelusta.

Käytävillä ja katsomossa näkyi jo monta legendaarista somessa ”Mouhijärven mieheksi” kehuttua kannattajaa. Tärkeimmät maatilatyöt on tehty ja traktorit huollettu – on aika keskittyä ja nauttia olennaisesta!

Tunnelmakin areenassa oli jo lupaavan virkeä – ei vielä läheskään Ilveksen euforiatasolla – mutta lisää pykäliä on taatusti luvassa ensi viikon keskiviikkona (20.4.) Nokia-areenassa alkavissa SM-liigan loppuotteluissa.

Tappara hoiti ratkaisevan välierän rutiininomaisen rautaisesti. Vaikka KooKoo teki avausmaalin, kirvespaidat ottivat lopulta vakuuttavan voiton maalein 4–1. Samat 4–1 olivat lukemat myös ottelusarjan voitoissa.

Tapparan tulevan finaalivastustajan kannalta oraalla on huolestuttavia uhkatekijöitä.

Kirvespaitojen pelilliset palaset loksahtelevat pikkuhiljaa paikoilleen.

Esitys on vielä kaukana säkenöinnistä, mutta pilkahdukset sekä yksilö että viisikkotasolla lisääntyvät koko ajan.

Kirvespaitojen näkyvin tähti KooKoo-sarjassa oli Joona Luoto, joka nakutti viiteen otteluun huikeat 10 (4+6) tehopistettä. Kaksi pistettä per peli!

Koko kevään loistanut Veli-Matti Savinainen iski maalin neljässä viime pelissä.

Puolustaja Otto Leskinen näytti, että hän on tällä hetkellä SM-liigan paras puolustaja.

Ketjuista Tapparan kovin KooKoon kurmuuttaja oli ”nelosketju” Joona Luoto – Otto Rauhala – Petteri Puhakka. Kolmikko on iskenyt kevään pudotuspeleissä yhteensä jo 30 (14+16) tehopistettä.

Ratkaisevassa välierässä suurimpaan valokeilaan nousi 21-vuotias Petteri Puhakka, joka iski kaksi osumaa.

– Ketjumme salaisuus on yksinkertainen. Ei mietitä, tehdään töitä ja annetaan vaan mennä, Puhakka paalutti.

Petteri Puhakka iloitsi maaleistaan.

Tapparan nelosketjuun tiivistyy pudotuspelien olennaisin pointti. Kuka pelaaja ja mikä joukkue saa itsestään parhaan irti – miettimättä vahvuuksiaan käyttäen.

Kirvespaidoissa on vielä paljon pelaajia, joilla on varaa nostaa tasoa. Toiminnassa yksilöinä, ketjuina ja viisikkoina.

Kehittymistä on tapahtunut hiljalleen kahden playoff-sarjan ajan.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola on jakanut vastuuta tasaisesti neljälle kentälliselle. Joukkue on sen ansiosta erittäin tuoreessa kunnossa.

Tapparan peliä on syystä moitittu ajoittain passiiviseksi, mutta niin se vain on kairannut tarvittavat voitot. Tilillä on vain kaksi tappiota.

Kirvespaitojen kokenein pudotuspelipelaaja Kristian Kuusela kuvailee hyvin, missä tilanteessa joukkue on välierien jälkeen.

– Olemme saaneet arvokasta oppia. Miten reagoimme erilaisiin asioihin pelin aikana ja otteluiden välillä. Olemme kehittyneet tässä koko ajan ja saaneet hommaa toimimaan paremmin ja paremmin, Kuusela näkee.

Kuusela on SM-liigan kaikkien aikojen tehokkain pelaaja pudotuspeleissä: 187 ottelua, 46+73=119 tehopistettä. Finaalisarjassa hänestä tulee terveenä pysyessään myös kaikkien aikojen eniten playoff-otteluita pelannut, kun hän ohittaa pelimäärässä toistaiseksi kärkipaikkaa pitävän Ilkka Mikkolan (190).

Kristian Kuusela on pitkän linjan tapparalainen.

Kuusela oli voittamassa Tapparan edellisiä Suomen mestaruuksia 2016 ja 2017.

– Jokaisella joukkueella on aina oma tarinansa, mutta jos yhdistäviä tekijöitä hakee, yksi on ainakin leveä rosteri. Jos jollain kentällä on vaisumpi ilta, aina joku toinen viisikko nousee ja tekee sen tarvittavan maalin.

– Toinen on se, että ymmärrämme pelissä tulevan aina vaikeitakin hetkiä tai eriä. Mutta sitten tulee myös niitä paikkoja, kun pitää iskeä. Ymmärrämme olla kärsivällisiä ja odottaa oikeaa paikkaa. Siinä olemme onnistuneet tänä keväänäkin hyvin.

Kuusela ei ole vielä juhlinut tehopisteillä (10. 0+3=3), mutta älkää yllättykö, jos finaaleissa joku tärkeä osuma vielä jonkun ottelun ratkaisee.

– Pelaan nykyään vain voitoista. Pyrin hoitamaan aina sen roolin, joka minulle annetaan. Siinä olen onnistunut vähintään asiallisesti, Kuusela arvioi osuvasti omaa panostaan.

Asiallisesti ovat hommansa hoitaneet lähes kaikki muutkin Tapparan pelaajat.

Kirvespaitojen asema ylivoimaisena suosikkina on kuitenkin nostettu niin korkealle, että perusteltua kritiikkiäkin peliesityksistä on aiheesta annettu.

Se on perustunut siihen, että paljon parempaankin Tapparalla on mahdollisuus ja rahkeita.

Moni pelaaja on vasta maksimiinsa nähden pelannut ihan ok.

Ihan ok ei välttämättä riitä enää Tapparallekaan mestaruuteen finaaleissa – mutta voitte olla varmoja, että uusi vaihde löytyy vielä monelta pelaajalta.

Sen jälkeen vastustajilta vaaditaan jo erinomaisuutta, jos se Tapparan aikoo neljä kertaa voittaa.