Venäläisiltä kiekkopomoilta rajuja syytöksiä Suomeen – ”Pitää kutsua rasismiksi”

Venäläiset väittävät, että Salavat Julajev Ufan pelaajaa on kieltäydytty hoitamasta Suomessa.

Maksim Sushinski on yksi Venäjän maajoukkueen ja KHL:n legendoista.

Venäläinen jääkiekkopomo Rinat Bashirov väittää, että hänen edustamansa seuran pelaajaa ei huolittu polvileikkaukseen Suomeen. Bashirov johtaa KHL-seura Salavat Julajev Ufaa.

Bashirov väittää venäläisen Championatin mukaan, että pitkässä yhteistyössä suomalaisten kanssa on nyt säröjä.

– Olimme suunnitelleet polvioperaatiota nuorelle Tolparin pelaajalle (toim. huom. Tolpar on Ufan yhteistyöseura juniorisarja MHL:ssä), mutta he kertoivat, ettei Venäjän kansalaisia enää palvella. En voi sanoa, onko tämä trendi tai ilmiö koko maassa, mutta tulkintamme mukaan syy on poliittinen, Bashirov sanoi.

Salavat Julajev Ufan pomo ei ole kertonut, että kenestä pelaajasta on kyse tai missä hänelle suunniteltu operaatio oli kaavailtu tehtäväksi.

Entinen Avangard Omskin puheenjohtaja Maksim Sushinski kommentoi asiaa Championatille vieläkin rajummin. Sushinski on yksi Venäjän maajoukkueen ja KHL:n pelaajalegendoista.

– Tämä on oikeushaasteen paikka, mutta on selvää, että asiassa ei olla meidän puolellamme. Tätä pitää kutsua rasismiksi, Sushinski latasi.

Sushinski rinnasti Suomen Viron, Latvian ja Puolan rinnalle. Kaikki maat ovat tuominneet Venäjän sodan Ukrainassa.

– Kaikki palaa lopulta ennalleen. Suomalaiset ovat jatkossa yhtä nöyriä ja riippuvaisia Venäjästä kuin nytkin. Jostain syystä kaikki suomalaispelaajat tulivat tänne pelaamaan ja suomalaiset lähtivät Pietariin tankkaamaan polttoainetta. Tässä ei ole kyse urheilusta tai politiikasta, vaan inhimillisyydestä: sairaalta ei voi evätä mahdollisuutta hoitoon, Sushinski sanoi.

Suomalaisillekin tuttu venäläisselostaja Dmitri Gubernijev sanoi Championatille, että urheilu ja politiikka on nyt sekoitettu ja suomalaislääkärit ovat rikkoneet Hippokrateen valaa.

Hippokrateen vala on antiikin ajoilta periytyvä lääkärin eettinen ohjeisto, joka on Suomessa käytössä olevan lääkärinvalan pohja.

– Tämä on hyvin surullista ja asioiden ei pitäisi olla näin. Tämä on sama asia kuin ei suostuisi antamaan elintärkeitä lääkkeitä tai vauvanruokaa. Suomalaislääkärit ovat tulleet hulluiksi, Gubernijev sanoi Championatin haastattelussa.

Gubernijev tuli suomalaisille tutuksi toissa talvena hiihtäjien Joni Mäen ja Aleksandr Bolshunovin Salpausselän kisojen viestin loppusuorakolarin jälkeen. Gubernijev päätyi kiivaaseen mutta varsin yksipuoliseen sanasotaan Joni Mäen ja tämän isän Tero Mäen kanssa.